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В Самарской области молодая мама приобрела детскую кашу с шурупами
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11 марта 2019, 08:27
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Тольяттинец, которого поймали с 200 г гашиша, может сесть на 10 лет
Жителя Автограда задержали с крупной партией наркотика. Сначала из-за нарушений правил дорожного движения сотрудники ДПС остановили легковушку на посту возле села Зеленовка в Ставропольском районе. Во время проверки документов автомобилиста полицейские заметили, что пассажир заметно нервничает и решили его досмотреть. …
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7 марта 2019, 02:58
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Сколько стоит умереть в Самаре?!
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23 февраля 2019, 08:11
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В Сети появилось видео, на котором неизвестные заталкивают прохожего в багажник у «Авроры»
Самарцы обсуждают в соцсетях странное видео, снятое около торгового центра «Аврора». На записи видно, как мужчины в масках, передвигающиеся на дорогом автомобиле, схватили прохожего и затолкали его в багажник машины . Запись вызвала беспокойство у пользователей, полицейские передали материалы следователям. …
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22 февраля 2019, 05:37
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