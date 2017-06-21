Самарский национальный исследовательский университет имени Королева вошел в рейтинг вузов, составленный британским журналом Times Higher Education. Всего в списке 400 учебных заведений, в него попали 24 российских университета, и лишь один из них - МГУ - вошел в первую сотню, заняв 93-е место. Самарский вуз оказался в четвертой сотне, при этом указано, что в общемировом рейтинге его позиция - 800+.
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Самара оказалась в двадцатке самых опасных городов России
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20 июня 2017, 10:00
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В России падают цены на мотоциклы
Эксперты портала Avito Авто проанализировали объявления о реализации мотоциклов за последний год. По итогам исследования было отмечено падение цен.
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19 июня 2017, 09:17
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Самарский университет включили в международный рейтинг вузов QS
Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва впервые вошел в глобальный рейтинг QS World University Rankings, ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli Symonds. Университет включили в группу вузов, поделивших места с 800 по 1000. Сюда же попали еще три представителя отечественной высшей …
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9 июня 2017, 11:56
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Платежная карта заменит российским студентам зачетку
Функционал платежной карты «МИР» будет расширен. Как сообщают российские издания, с 2018 года она, в том числе, станет студенческой электронной зачетной книжкой.
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8 июня 2017, 12:26
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Самарская область попала в антирейтинг пьющих регионов
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6 июня 2017, 06:04
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На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек
Ученые Самарского и Крымского университетов придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь, если вдруг вышки операторов-сотовиков перестанут работать.
«Современные смартфоны способны создавать самоорганизующиеся сети - находить другие мобильные устройства, передавать сигнал от одного аппарата другому через bluetooth или по wi-fi, превращаясь таким …
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6 июня 2017, 04:31
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Самарский архитектурно-строительный институт ликвидируют
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26 мая 2017, 03:01
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Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар
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3 мая 2017, 09:55
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Самарский университет улучшил свои позиции сразу в нескольких рейтингах вузов России
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26 апреля 2017, 05:50
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В Самаре испытали камеру сгорания, "напечатанную" на 3-D принтере
По ряду показателей она превзошла аналогичные узлы, изготовленные классическим способом.
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17 апреля 2017, 04:59