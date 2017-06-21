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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Самара оказалась в двадцатке самых опасных городов России

Самара оказалась в двадцатке самых опасных городов России

Составлен рейтинг безопасности крупнейших российских городов. Были опрошены жители ста мегаполисов. Им предложили оценить справедливость утверждения: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток». Горожане выражали свое согласие баллами – от одного (полное несогласие) 
20 июня 2017, 10:00
В России падают цены на мотоциклы

В России падают цены на мотоциклы

Эксперты портала Avito Авто проанализировали объявления о реализации мотоциклов за последний год. По итогам исследования было отмечено падение цен.
Наиболее востребованными у россиян оказались дорожные мотоциклы. Объявления о продажах этой разновидности транспортных средств занимают свыше 66%. Дорожные мотоциклы просты в 

19 июня 2017, 09:17
Самарский университет включили в международный рейтинг вузов QS

Самарский университет включили в международный рейтинг вузов QS

Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва впервые вошел в глобальный рейтинг QS World University Rankings, ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli Symonds. Университет включили в группу вузов, поделивших места с 800 по 1000. Сюда же попали еще три представителя отечественной высшей 

9 июня 2017, 11:56
Платежная карта заменит российским студентам зачетку

Платежная карта заменит российским студентам зачетку

Функционал платежной карты «МИР» будет расширен. Как сообщают российские издания, с 2018 года она, в том числе, станет студенческой электронной зачетной книжкой.
По словам экспертов, таким способом авторы инициативы собираются поднять авторитет отечественной платежной системы в глазах молодых людей. Кроме 

8 июня 2017, 12:26
Самарская область попала в антирейтинг пьющих регионов

Самарская область попала в антирейтинг пьющих регионов

Самарская область вошла в антирейтинг российских регионов, в которых в прошлом году люди чаще всего травились алкоголем. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Также в этом списке соседняя Ульяновская область, Чувашия, Пензенская область и еще 23 региона.
Как правило, жители страны попадают 

6 июня 2017, 06:04
На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек

На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек

Ученые Самарского и Крымского университетов придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь, если вдруг вышки операторов-сотовиков перестанут работать.

«Современные смартфоны способны создавать самоорганизующиеся сети - находить другие мобильные устройства, передавать сигнал от одного аппарата другому через bluetooth или по wi-fi, превращаясь таким 

6 июня 2017, 04:31
Самарский архитектурно-строительный институт ликвидируют

Самарский архитектурно-строительный институт ликвидируют

Радикальное решение было принято сегодня на ученом совете технического университета. Именно в его состав в сентябре прошлого года в качестве самостоятельной структуры и вошел АСИ.
«ТЕРРА» уже рассказывала о конфликте, который произошел между двумя вузами. Строители обвинили руководство СамГТУ в 

26 мая 2017, 03:01
Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар

Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар

В ночь со 2 на 3 мая в общежитии Самарского университета на Московском шоссе произошел пожар. Из здания эвакуировали 140 человек. Очаг находился в квартире на восьмом этаже, передает 63.ru.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило диспетчеру 2 
3 мая 2017, 09:55
Самарский университет улучшил свои позиции сразу в нескольких рейтингах вузов России

Самарский университет улучшил свои позиции сразу в нескольких рейтингах вузов России

В частности, он поднялся на одну строчку и занял 21 место в перечне лучших университетов страны по версии Интерфакс. ВУЗ впервые попал в престижные мировые рейтинги Times WUR, Times BRICS&EC и ряд других. Об этом рассказал ректор университета Евгений Шахматов 

26 апреля 2017, 05:50
В Самаре испытали камеру сгорания,

В Самаре испытали камеру сгорания, "напечатанную" на 3-D принтере

По ряду показателей она превзошла аналогичные узлы, изготовленные классическим способом.
Созданная с помощью 3-D принтера камера сгорания является частью газотурбинного двигателя ТА-8. Он, в свою очередь, применяется в качестве вспомогательной энергетической установки самолёта ТУ- 134. Для печати использовались металлические порошки 

17 апреля 2017, 04:59
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