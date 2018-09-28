На днях экипаж ДПС в составе инспекторов Алексея Матюшина и Николая Федюнина стал свидетелем потасовки, которая произошла около сквера на улице Некрасовской. Один мужчина стоял с двумя ножами и размахивал ими перед лицом своего оппонента.
Стражи порядка немедленно обезоружили нарушителя. После этого выяснилось, что злоумышленник успел ударить ножом потерпевшего в живот. Для него немедленно вызвали медиков, которые и увезли его в больницу.
Оказалось, что поножовщина стала результатом конфликта, вспыхнувшего на улице между прохожими. Предполагаемый злоумышленник - 41-летний безработный ранее неоднократно судимый уроженец одной из соседних республик в настоящее время заключен под стражу. Ведется следствие, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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