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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал

В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал

Самарская полиция разыскивает водителя, который сбил человека. Авария произошла В 6 часов утра 27 сентября на пересечении улицы Пугачевской и проспекта Металлургов. Неизвестный автомобилист на неизвестной машине сбил 43-летнего мужчину. Пострадавший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но виновник ДТП 

28 сентября 2018, 01:51
«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп

«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп

В четверг днем, 27 сентября, в торгово-развлекательном центре «Аврора» на улице Аэродромной в Самаре случилось ЧП: из-за порыва коммуникаций вода затопила второй этаж в районе ирландского паба Pub47. Очевидцы опубликовали в соцсетях видеоролик с места событий: вода залила пол на 
27 сентября 2018, 03:39
В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошел странный случай с автомобилем. Около парка Гагарина в границах улиц Московского шоссе и улиц XXII Партсъезда, Стара-Загора, Советской Армии, неподалеку от автозаправки, в провал на проезжей части вблизи газона угодил белый внедорожник. Судя 
27 сентября 2018, 02:44
В «Курумоче» экстренно сел самолет

В «Курумоче» экстренно сел самолет

В ночь на 27 сентября в аэропорту «Курумоч» совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7. Борт летел из Москвы в Худжанд. В небе над Самарой одному из пассажиров стало плохо, и экипаж воздушного суда принял решение зайти на посадку. После приземления 
27 сентября 2018, 11:29
В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого

В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого

Поздно вечером в среду, 26 сентября, поступил сигнал о пожаре на улице Высоцкого в областной столице. В 21:34 на место происшествия выехали 58 пожарных, которые использовали 18 единиц техники, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выяснилось, что в одной из 
27 сентября 2018, 09:03
В Самарской области экс-полицейский, вымогавший премии у подчиненных, отделался штрафом

В Самарской области экс-полицейский, вымогавший премии у подчиненных, отделался штрафом

В Самарской области вынесли приговор по громкому делу бывшего начальника отделения МВД по Челно-Вершинскому району. Мужчину подозревали в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в прошлом ноябре силовик выписал своим подчиненным премии за  работу, но затем потребовал, чтобы шестеро из 
21 сентября 2018, 12:38
Ночевал с бомжами: стало известно, где «тусил» 11-летний мальчик из Чапаевска

Ночевал с бомжами: стало известно, где «тусил» 11-летний мальчик из Чапаевска

Полицейские рассказали, где находился 11-летний мальчик из Чапаевска, которого волонтеры и силовики искали три недели. Подросток сбежал из социального учреждения еще 28 августа. Пока  полицейские и волонтеры осматривали чердаки и подвалы, проверяли торговые центры, заброшенные дома и дачи несовершеннолетний "тусил" 
19 сентября 2018, 11:37
Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Утром, 6 сентября в Сызрани местные медики едва не стали жертвами буйного местного жителя. Пациенты поликлиники на улице Советской заметили мужчину, лежавшего без сознания на асфальте и вызвали «скорую». Когда приехавшие на место врачи попытались оказать пострадавшему помощь, он накинулся 
6 сентября 2018, 10:35
Цветы и кровь: неизвестный отморозок ударил самарчанку по голове и скрылся

Цветы и кровь: неизвестный отморозок ударил самарчанку по голове и скрылся

В Самаре ищут преступника, напавшего на женщину в подъезде. ЧП произошло вечером 4 сентября в Советском районе Самары по адресу ул. Антонова-Овсеенко, 59Б. Неизвестный мужчина напал на женщину, когда она заходила в подъезд, ударил по голове и скрылся.

На 
4 сентября 2018, 07:55
15-летнюю девушку нашли мертвой в Тольятти

15-летнюю девушку нашли мертвой в Тольятти

В Автограде началась проверка обстоятельств гибели 15-летней девочки. Ее тело нашли в ее квартире на улице Степана Разина еще 31 августа. В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинское исследование, уголовное дело еще не возбуждено. По информации осведомленного источника, девочка-подросток состояла на 
4 сентября 2018, 09:16
В Сызрани мужчина поклялся не поднимать руку на любимую и едва ее не зарезал

В Сызрани мужчина поклялся не поднимать руку на любимую и едва ее не зарезал

В Сызрани на обоях в квартире, где произошло нападение на девушку, обнаружили трогательную клятву. «Клянусь не бить и не употреблять наркотики», - написал мужчина, который едва не зарезал свою любимую. Напомним, что 7 августа в одном из домов по улице 
13 августа 2018, 05:05
4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки

4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки

С начала 2018 года в больницы Самарской области обратились 4,5 тысячи человек. Все они пострадали от укусов животных. 1068 потерпевших - дети моложе 14 лет. По данным регионального Роспотребнадзора, количество укушенных на 2,2 % больше, чем за этот же период 
23 июля 2018, 03:30
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