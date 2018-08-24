Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новым послом России в Белоруссии полпреда в ПФО Михаила Бабича. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Бабич помимо должности посла получит и статус спецпредставителя президента. Ранее таким обладали только Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов - бывшие послы России на Украине. Они являлись спецпредставителями по развитию торгово-экономических отношений с этой страной. Напомним, в 2016 году кандидатура Бабича также предлагалась на пост посла России на Украине. Предполагалось, что он заменит Зурабова, который представлял интересы Москвы в Киеве с 2010 года. Но на Украине согласовать кандидатуру посла отказались.
Исполняющим обязанности полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе назначен Игорь Паньшин, с марта 2017 года занимавший пост заместителя полпреда. Игорь Паньшин был назначен заместителем полпреда в марте 2017 года. До этого он возглавлял главное управление МЧС России по Нижегородской области, а также Приволжский региональный центр МЧС.
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