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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца

По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца

Начальник исправительной колонии №3 города Новокуйбышевск Андрей Гурьянов останется под стражей на два месяца. Соответствующее решение принял Самарский районный суд.

На заключении Гурьянова под стражу настаивало следствие. По мнению силовиков, находясь на свободе, он мог бы помешать расследованию, оказывая давление на 

24 августа 2018, 12:51
Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Самару не зря называют городом контрастов. Во дворе дома № 21 по улице Ново-Садовой в областной столице местные жители увидели необычный объект. Прямо на детской площадке стоит могильный памятник. Как пояснили горожане в соцсетях, это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту, 
24 августа 2018, 12:38
«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы дневного выпуска

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы дневного выпуска

Совсем немного времени остается до выхода программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». О самых интересных событиях на текущий момент вам расскажут ведущая Инна Румянцева и наши корреспонденты. Главные темы выпуска:

Из полпредов в послы. Президент Владимир Путин отправил Михаила Бабича 
24 августа 2018, 12:21
Самарца, «заминировавшего» здание областного МВД, отправили на лечение

Самарца, «заминировавшего» здание областного МВД, отправили на лечение

Вступил в силу приговор в отношении мужчины, который сообщил о заминировании областного Главка полиции. У этого человека диагностировали психическое расстройство и отправили на принудительное лечение.

Напомним, что 5 апреля на портал ФСБ России поступило анонимное сообщение, в котором говорилось 
24 августа 2018, 12:12
Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество проходило в живописной Штирии, а музыкальным фоном стало выступление баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.
 
«Все артисты работали на свадьбах 18.08.18! Правда, невесты 
20 августа 2018, 10:32
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Полпред президента в ПФО Михаил Бабич отправится послом в Белоруссию

Полпред президента в ПФО Михаил Бабич отправится послом в Белоруссию

Полпред президента в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич отправится в Минск. В понедельник комитет Совета Федерации по международным делам единогласно одобрил его кандидатуру на должность посла в Белоруссии. По установленной законом процедуре, профильный комитет Совфеда на закрытом заседании проводит консультации 
23 июля 2018, 04:33
Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники

Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники

В Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ 

14 июня 2018, 11:42
Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья

Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья

6 июня 2018 года, в преддверии празднования Дня России, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич по поручению Главы государства Владимира Путина вручил государственные награды жителям Приволжья. Торжественная церемония прошла в Нижнем Новгороде. 
7 июня 2018, 12:08
Владимир Путин отправил в отставку замначальника ГУ МВД по Самарской области

Владимир Путин отправил в отставку замначальника ГУ МВД по Самарской области

Сегодня, 4 июня, президент России Владимир Путин освободил своим указом от должности замначальника ГУ МВД РФ по Самарской области полковника полиции Алексея Гриня.
Гринь приехал в 63-й регион из Кировской области в начале 2015 года вслед за генерал-лейтенантом Сергеем Солодовниковым, 

4 июня 2018, 10:07
Михаил Бабич поздравил ветеранов и сотрудников отряда пограничного контроля «Поволжье» с Днем пограничника

Михаил Бабич поздравил ветеранов и сотрудников отряда пограничного контроля «Поволжье» с Днем пограничника

В Самаре 25 мая состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летней годовщине образования Пограничной службы ФСБ России. От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича ветеранов и сотрудников отряда пограничного контроля «Поволжье» с профессиональным праздником поздравил главный 

28 мая 2018, 04:37
Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области

Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области

В Сочи 3 мая президент РФ Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО Организационный комитет «Россия-2018», посвященное вопросам готовности к ЧМ-2018 регионов, в которых пройдут матчи. В работе принял участие президент ФИФА Джани Инфантино. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, 

4 мая 2018, 10:08
Азаров рассказал президенту Путину о подготовке к ЧМ-2018 в Самаре

Азаров рассказал президенту Путину о подготовке к ЧМ-2018 в Самаре

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о подготовке к ЧМ-2018 по футболу в Самаре. Встреча состоялась в 
26 апреля 2018, 11:29
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