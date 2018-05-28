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Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО

В Хвалынске 16 мая открылся спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018». В слете принимает участие команда Самарской области. Кульминацией первого дня слета стала спортивно-туристическая эстафета на Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди сильнейших команд «Туриады». 

17 мая 2018, 05:57
Бабич, Минниханов и Евкуров посетили стадион ЧМ-2018 «Самара Арена»

Бабич, Минниханов и Евкуров посетили стадион ЧМ-2018 «Самара Арена»

В Самаре второй тестовый матч, который состоялся на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» в воскресенье, 6 мая, посетили полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики 
7 мая 2018, 11:16
Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре

Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре

В Самаре во вторник, 20 марта, в торжественной церемонии открытия клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя» приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и сам создатель сети клиник Марк 

20 марта 2018, 06:25
Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

В Самаре началась торжественная церемония открытия клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя». В ней принимают участие вице-премьер  Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и сам создатель сети клиник Марк Курцер. Это 

20 марта 2018, 05:37
Проблемы с теплом? Звони!

Проблемы с теплом? Звони!

О любых проблемах, связанных с подачей тепла, 19 октября жители Самарской области смогут рассказать по телефону горячей линии главе региона Дмитрию Азарову и главному федеральному инспектору Сергею Чабану. На вопросы они будут отвечать с 12 до 15 часов дня. Жалобы 

18 октября 2017, 06:05
На холод в квартире можно пожаловаться в приемную Президента РФ

На холод в квартире можно пожаловаться в приемную Президента РФ

В четверг, 19 октября, с 10 до 16 часов в приемной Президента РФ в Самарской области будет работать прямая телефонная линия по вопросам отопления. О проблемах с подачей тепла можно сообщить по номеру: 8 800 100 4000.

Участие в работе линии 

17 октября 2017, 03:33
Президент Владимир Путин поздравил школьницу из Тольятти с Новым годом, есть фото

Президент Владимир Путин поздравил школьницу из Тольятти с Новым годом, есть фото

Ученица 7-го класса из 44-й школы города Тольятти Элина Салихова получила персональную открытку, подписанную лично президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает официальный сайт главного федерального инспектора по Самарской области.

Такой чести девочка удостоилась в связи с тем, 
31 декабря 2015, 01:20
Россиянин отказался снять герб СССР с машины для проезда в Литву

Россиянин отказался снять герб СССР с машины для проезда в Литву

17 августа литовские пограничники не впустили в свою страну гражданина РФ, который ехал в авто с неподобающей наклейкой.
18 августа 2015, 03:28
Самарские пограничники почтили память боевых товарищей

Самарские пограничники почтили память боевых товарищей

Сегодня, 28 мая, свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники. Указ об учреждении этой службы был подписан 28 мая 1918 года Совнаркомом. Граница Российской Федерации на сегодня самая протяженная в мире - 60 тысяч километров. Ежедневно на охрану госграницы выходит более 

28 мая 2014, 02:32
В Самаре сотрудникам УФМС официально представили нового руководителя

В Самаре сотрудникам УФМС официально представили нового руководителя

Сегодня, 29 апреля, сотрудникам управления Федеральной миграционной службы России по Самарской области представили нового руководителя. Как уже сообщала «ТЕРРА», на эту должность официально назначен подполковник внутренней службы 39-летний Игорь Дахно (на фото), который до этого почти 9 месяцев исполнял обязанности 

29 апреля 2014, 11:12
Самарских пограничников возглавил Сергей Липатов

Самарских пограничников возглавил Сергей Липатов

Новым начальником отряда пограничного контроля «Поволжье» пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям назначен Сергей Липатов. 4 февраля он был представлен губернатору Самарской области Николаю Меркушкину.
В прошлом Сергей Липатов проходил службу на руководящих должностях в Закавказье и 

5 февраля 2014, 12:44
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