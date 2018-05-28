На холод в квартире можно пожаловаться в приемную Президента РФ В четверг, 19 октября, с 10 до 16 часов в приемной Президента РФ в Самарской области будет работать прямая телефонная линия по вопросам отопления. О проблемах с подачей тепла можно сообщить по номеру: 8 800 100 4000. Участие в работе линии …