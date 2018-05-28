В Самаре 25 мая состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летней годовщине образования Пограничной службы ФСБ России. От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича ветеранов и сотрудников отряда пограничного контроля «Поволжье» с профессиональным праздником поздравил главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан.
«Известно, что во все времена защита границ Отечества была одной из самых ответственных, сложных и почетных задач, выполнять которую Родина доверяла самым лучшим ее представителям. Надежная охрана границы – это проявление силы и независимости нашей страны, условие безопасности каждого гражданина России.
Исполняя свой служебный и гражданский долг, пограничники с честью решают все поставленные Главой государства задачи, демонстрируя при этом отличную боевую подготовку, проявляя самоотверженность и героизм.
В этот знаменательный день желаю всем пограничникам Приволжского федерального округа и ветеранам крепкого здоровья, семейного счастья, мира, благополучия, успехов в служении на благо России», – говорится в поздравлении полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
Сергей Чабан также подчеркнул, что День пограничника имеет особую государственную и общественную значимость. Граждане России чтят и глубоко уважают героические подвиги офицеров погранвойск. Выучка и квалификация сотрудников отряда пограничного контроля «Поволжье» не раз проверялась в период проведения важных государственных мероприятий.
В профессиональный праздник вручены награды полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе начальнику отряда полковнику Сергею Липатову и заместителю отдела подполковнику Александру Бызову.
В рамках празднования 100-летия учреждения пограничной охраны в Самаре запланирован ряд торжественных мероприятий – открытие монумента «Пограничникам всех поколений», митинг с возложением цветов к Вечному огню на площади Славы, выставка об истории и современной деятельности пограничных органов. В мероприятиях примут участие пограничники, их семьи, представители органов власти, военнослужащие, воспитанники военно-патриотических клубов.
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