Только по официальным данным у нас их более 5000 человек. Проблемных объектов около 50-ти. В ближайшее время, как уже рассказывала Терра, этот перечень могут пополнить еще три. Это два дома в Тольятти и один в Самаре. Их адреса чиновники пока …