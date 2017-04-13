|
Михаил Бабич проверит готовность самарского стадиона к ЧМ-2018
В четверг, 13 апреля, в Самарскую область с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Вместе с губернатором Николаем Меркушкиным он посетит объекты строительства и реконструкции, которые готовятся к проведению ЧМ-2018. Среди них аэропорт, дорожная …
|
13 апреля 2017, 11:27
|
Работу самарских ученых отметили на международном уровне
Авторитетный журнал Nature опубликовал статью под названием "прогнозирование роста кристаллов с помощью кинетической трёхмерной модели". Среди ее авторов - двое сотрудников самарского Межвузовского научно-исследовательского центра.
|
5 апреля 2017, 10:45
|
В микрорайоне «Южный город» появится еще одна школа
В микрорайоне «Южный город» появится еще одна школа, помимо уже строящейся; в Новокуйбышевске - новый образовательный центр и спорткомплекс. Проблемы развития инфраструктуры губернатор Самарской области Николай Меркушкин накануне обсудил с депутатами Государственной думы. В Тольятти получит поддержку проект многофункционального спортивного …
|
30 марта 2017, 12:54
|
Названы новые сроки строительства нового Дворца спорта в Самаре
Строительство нового здания Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре должно стартовать раньше, чем планировалось. Такую задачу поставил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, изучив проектные решения. Демонтаж существующих конструкций предполагалось начать 1 июня, а затем строители должны были приступить к …
|
27 марта 2017, 12:35
|
Сегодня Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России
Сегодня губернатор Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России
|
23 марта 2017, 06:08
|
По поручению Михаила Бабича в военном городке Рощинский состоялся прием граждан
По поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича заместитель полпреда Олег Мельниченко провел прием граждан в поселке Рощинский Самарской области. Жители обратились в приемную Главы государства по вопросу выселения из служебного жилья лиц, утративших связь с Вооруженными силами …
|
15 марта 2017, 10:02
|
Сегодня в Самарскую область с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич
Запланировано посещение нового производства промышленных газов на «КуйбышевАзоте» и встреча с президентом «АвтоВАЗа» Николя Мором. Речь пойдет о перспективах развития предприятий.
|
24 ноября 2016, 10:37
|
Самарская область лидирует по количеству обманутых дольщиков в ПФО
|
19 июля 2016, 04:15
|
Накануне завершился молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга-2016"
Конкурс среди участников составил 4 человека на место. Одним из главных в этом году стало научно-инновационное направление. На финал форума прибыла делегация во главе с полномочным представителем президента России в ПФО Михаилом Бабичем и губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Полпред …
|
27 июня 2016, 06:02
|
Михаил Бабич и Николай Меркушкин посетили Самарский национальный исследовательский университет
Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в рамках своего визита в Самару в сопровождении губернатора Николая Меркушкина посетил объединенный Национальный исследовательский университет. Там же прошло совещание, на котором обсуждались перспективы развития вуза, реализация мероприятий в рамках программы …
|
24 июня 2016, 04:51
|
Самарская область – на последнем месте в ПФО по производству куриных яиц
|
22 апреля 2016, 12:44