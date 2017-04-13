2
09
21
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d88888b.   8888888b.   888       888   .d8888b.                                
 d88P" "Y88b  888   Y88b  888   o   888  d88P  Y88b                               
 888     888  888    888  888  d8b  888         888                               
 888     888  888   d88P  888 d888b 888       .d88P  .d8888b   888  888  .d8888b  
 888     888  8888888P"   888d88888b888   .od888P"   88K       `Y8bd8P'  88K      
 888 Y8b 888  888 T88b    88888P Y88888  d88P"       "Y8888b.    X88K    "Y8888b. 
 Y88b.Y8b88P  888  T88b   8888P   Y8888  888"             X88  .d8""8b.       X88 
  "Y888888"   888   T88b  888P     Y888  888888888    88888P'  888  888   88888P' 
        Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Михаил Бабич проверит готовность самарского стадиона к ЧМ-2018

Михаил Бабич проверит готовность самарского стадиона к ЧМ-2018

В четверг, 13 апреля, в Самарскую область с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Вместе с губернатором Николаем Меркушкиным он посетит объекты строительства и реконструкции, которые готовятся к проведению ЧМ-2018. Среди них аэропорт, дорожная 

13 апреля 2017, 11:27
Работу самарских ученых отметили на международном уровне

Работу самарских ученых отметили на международном уровне

Авторитетный журнал Nature опубликовал статью под названием "прогнозирование роста кристаллов с помощью кинетической трёхмерной модели". Среди ее авторов - двое сотрудников самарского Межвузовского научно-исследовательского центра.
Ученые описали универсальную математическую модель, позволяющую с высокой точностью формировать структуру различных веществ, изменять их 

5 апреля 2017, 10:45
В микрорайоне «Южный город» появится еще одна школа

В микрорайоне «Южный город» появится еще одна школа

В микрорайоне «Южный город» появится еще одна школа, помимо уже строящейся; в Новокуйбышевске - новый образовательный центр и спорткомплекс. Проблемы развития инфраструктуры губернатор Самарской области Николай Меркушкин накануне обсудил с депутатами Государственной думы. В Тольятти получит поддержку проект многофункционального спортивного 

30 марта 2017, 12:54
Названы новые сроки строительства нового Дворца спорта в Самаре

Названы новые сроки строительства нового Дворца спорта в Самаре

Строительство нового здания Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре должно стартовать раньше, чем планировалось. Такую задачу поставил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, изучив проектные решения. Демонтаж существующих конструкций предполагалось начать 1 июня, а затем строители должны были приступить к 
27 марта 2017, 12:35
Сегодня Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России

Сегодня Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России

Сегодня губернатор Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России
 
Сегодня губернатор Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России, которая способствует продвижению новых разработок по всей стране.
Ассоциация постоянно готовит рейтинги инновационной активности регионов и условий 

23 марта 2017, 06:08
По поручению Михаила Бабича в военном городке Рощинский состоялся прием граждан

По поручению Михаила Бабича в военном городке Рощинский состоялся прием граждан

По поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича заместитель полпреда Олег Мельниченко провел прием граждан в поселке Рощинский Самарской области. Жители обратились в приемную Главы государства по вопросу выселения из служебного жилья лиц, утративших связь с Вооруженными силами 
15 марта 2017, 10:02
Сегодня в Самарскую область с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич

Сегодня в Самарскую область с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич

Запланировано посещение нового производства промышленных газов на «КуйбышевАзоте» и встреча с президентом «АвтоВАЗа» Николя Мором. Речь пойдет о перспективах развития предприятий.
После обеда в резиденции губернатора Бабич пообщается с главой региона Николаем Меркушкиным. Тема совещания: "Развитие малого и среднего предпринимательства". 

24 ноября 2016, 10:37
Самарская область лидирует по количеству обманутых дольщиков в ПФО

Самарская область лидирует по количеству обманутых дольщиков в ПФО

Только по официальным данным у нас их более 5000 человек. Проблемных объектов около 50-ти. В ближайшее время, как уже рассказывала Терра, этот перечень могут пополнить еще три. Это два дома в Тольятти и один в Самаре. Их адреса чиновники пока 

19 июля 2016, 04:15
Накануне завершился молодежный форум Приволжского федерального округа

Накануне завершился молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга-2016"

Конкурс среди участников составил 4 человека на место. Одним из главных в этом году стало научно-инновационное направление. На финал форума прибыла делегация во главе с полномочным представителем президента России в ПФО Михаилом Бабичем и губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Полпред 

27 июня 2016, 06:02
Михаил Бабич и Николай Меркушкин посетили Самарский национальный исследовательский университет

Михаил Бабич и Николай Меркушкин посетили Самарский национальный исследовательский университет

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в рамках своего визита в Самару в сопровождении губернатора Николая Меркушкина посетил объединенный Национальный исследовательский университет. Там же прошло совещание, на котором обсуждались перспективы развития вуза, реализация мероприятий в рамках программы 

24 июня 2016, 04:51
Самарская область – на последнем месте в ПФО по производству куриных яиц

Самарская область – на последнем месте в ПФО по производству куриных яиц

Такой вывод сделало агентство Top-RF на основе анализа данных Росстата. Самарские куры в хозяйствах всех категорий снесли 130 миллионов яиц, что почти в 20 раз меньше показателей ведущих в этой отрасли регионов страны. Так плохо, как в Самарской области, обстоят 

22 апреля 2016, 12:44
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна