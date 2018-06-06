3
25
34
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Онлайн-карту Самары адаптировали для иностранцев

Онлайн-карту Самары адаптировали для иностранцев

В Самаре онлайн-карту «Яндекса» адаптировали для иностранцев. На официальном портале ЧМ-2018 появилась англоязычная версия приложения. С начала этого года над схемой города успели поработать 250 народных картографов. Они внесли в нее больше 30 тысяч уточнений. Из них более 3 тысяч 

6 июня 2018, 03:19
Видео: Кировский вещевой рынок горел в Самаре

Видео: Кировский вещевой рынок горел в Самаре

5 июня в Самаре произошел пожар на Кировском вещевом рынке. Около 18:10 там загорелись контейнеры. Огонь охватил 50 квадратных метров площади.

На тушение пожара прибыли 23 сотрудника МЧС на пяти машинах. С огнем им удалось справиться к 18:41, сообщает 
5 июня 2018, 09:15
Бывший «Аквариум» в Самаре отреставрируют к концу года

Бывший «Аквариум» в Самаре отреставрируют к концу года

В Самаре до конца года отреставрируют здание бывшего ресторана «Аквариум», расположенное на улице Самарской. Оно является объектом культурного наследия. Проект особняка в стиле модерн у архитектора Михаила Квятовского заказали купцы Ивановы. Строительство было завершено в 1914 году. В 1917 году, 

5 июня 2018, 07:00
Прямой рейс Самара – Новосибирск открыли в аэропорту Курумоч

Прямой рейс Самара – Новосибирск открыли в аэропорту Курумоч

В Самаре, в аэропорту Курумоч, появился прямой рейс в Новосибирск. Направление будет обслуживать авиакомпания S7. Пассажиры будут летать по маршруту Самара – Новосибирск на самолетах Embraer 170. В расписании – по два вылета в неделю. Из Самары – по субботам 

5 июня 2018, 04:20
«Товарищи, идите в ж...»: Ефремов снова обматерил самарских зрителей

«Товарищи, идите в ж...»: Ефремов снова обматерил самарских зрителей

Проект "Гражданин поэт" решил один из своих номеров посвятить скандалу, произошедшему с Михаилом Ефремовым в Самаре, где театр "Современник" показывал спектакль "Не становись чужим". Тогда актер обвинили в том, что он был пьян, да еще вступил в матерную полемику со 
29 апреля 2018, 06:30
Это недопустимо: директор театра «Современник» выразил сожаление по поводу инцидента на спектакле в Самаре

Это недопустимо: директор театра «Современник» выразил сожаление по поводу инцидента на спектакле в Самаре

Генеральный директор московского театра «Современник» Игорь Попов направил письмо министру культуры Самарской области Сергею Филиппову. В нем он выразил сожаление по поводу инцидента во время спектакля «Не становись чужим» в столице губернии.

«Сегодня получил официальное письмо театра "Современник". Директор театра выразил 

13 марта 2018, 11:22
Руководство театра «Современник» признало ошибкой постановку спектакля с Михаилом Ефремовым в Самаре

Руководство театра «Современник» признало ошибкой постановку спектакля с Михаилом Ефремовым в Самаре

Спустя несколько дней после резонансной постановки спектакля «Не становись чужим» в Самаре руководство театра «Современник» выступило с официальным заявлением. Оно размещено на сайте учреждения.

«Современник» привез в Самару две постановки: «Пять вечеров» и «Не становись чужим». И если первый прошел без 

12 марта 2018, 08:57
Видео скандальной выходки Михаила Ефремова в Самаре выложили в интернете

Видео скандальной выходки Михаила Ефремова в Самаре выложили в интернете

На видео, выложенном порталом «Волга Ньюс», зафиксирован тот самый скандальный эпизод спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник". Он был поставлен 7 марта в Самаре. Выглядящий нетрезвым актер Михаил Ефремов примерно через 10 минут после начала спектакля на выкрик 
11 марта 2018, 01:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх