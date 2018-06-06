Спустя несколько дней после резонансной постановки спектакля «Не становись чужим» в Самаре руководство театра «Современник» выступило с официальным заявлением. Оно размещено на сайте учреждения.

«Современник» привез в Самару две постановки: «Пять вечеров» и «Не становись чужим». И если первый прошел без …