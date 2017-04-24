Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" займет у санкт-петербургского банка "Россия" 1 млрд 300 млн рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок.
Предприятие, входящее в крупнейшее общественное объединение страны - Союз машиностроителей России, объявляло аукцион по определению финансовой организации, которая предоставит возобновляемую кредитную линию. Интерес к конкурсу проявил только один банк, с ним и будет заключен контракт.
Согласно материалам к тендеру, средства заводу нужны для обеспечения текущей деятельности и рефинансирование ранее выданных займов. Деньги нельзя будет потратить на погашение задолженностей третьих лиц перед банком и другими кредитными организациями, использовать для выдачи в долг и приобретение ценных бумаг.
Кредит будет поступать траншами в течение года. Окончательный срок возврата - 27 марта 2020-го. Процентная ставка установлена в размере 10,7 процента годовых. Это всего на 0,95 процента ниже показателя ключевой ставки ЦБ.
|
ФИА-БАНК оценили на миллиард
Агентство по страхованию вкладов отчиталось о результатах оценки движимого и недвижимого имущества тольяттинского "ФИА-Банка". Напомним, он лишился лицензии и 4 июля прошлого года был признан банкротом.
|
21 апреля 2017, 03:40
|
Банк «Образование» остался без лицензии
Центробанк лишил лицензии столичный банк "Образование", представленный филиалами и сетью банкоматов в Самаре и Тольятти.
В сообщении регулятора говорится, что проблемы у кредитного учреждения возникли вследствие крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества активов. В нем кредитовались компании, которые не вели реальной …
|
21 апреля 2017, 11:11
|
Какой самарский банк заработал больше всего в марте?
|
19 апреля 2017, 02:01
|
Российские заемщики берут новые кредиты для обслуживания старых
В прошлом году 53% российских заемщиков брали средства для частичного или полного погашения уже имеющихся задолженностей. Об этом информирует Объединенное кредитное бюро (ОКБ), эксперты которого провели исследование на основе данных 45 млн. россиян с открытыми кредитами.
|
18 апреля 2017, 03:41
|
Названы причины крушения космического корабля «Прогресс МС-04»
Авария произошла 1 декабря. «Прогресс» должен был доставить на МКС более двух тонн грузов - топливо, оборудование, питание и многое другое. На орбиту корабль должна была вывести самарская ракета «Союз-У».
В аварийной комиссии Роскосмоса наиболее вероятной причиной …
|
12 января 2017, 11:34
|
Источники назвали возможные версии аварии «Прогресса»
|
2 декабря 2016, 11:18
|
В Самаре на РКЦ «Прогресс» выявили махинации на 1 млрд рублей
Главного инженера РКЦ «Прогресс» Сергея Тюлевина и начальника управления финансов предприятия Светлану Кирилину подозревают в завышении стоимости контрактов в рамках гособоронзаказа на 1 миллиард рублей. Об этом сообщили федеральные СМИ. По информации ТРК «ТЕРРА», расследованием занимается региональное управление ФСБ. После …
|
25 ноября 2016, 12:37
|
Роскосмос запустит новые самарские спутники в 2018 и 2019 годах
|
15 ноября 2016, 05:49