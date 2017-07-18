«Тольяттиазот» могут продать за 2 миллиарда долларов Основной акционер компании «Тольяттиазот» Владимир Махлай и его сын Сергей выставили на продажу 71,5 процент акций. По разным оценкам, стоимость выставленного на продажу пакета может составить от одного до двух миллиардов долларов, пишут «Ведомости». По сообщению издания, информация поступила от …