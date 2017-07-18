ПАО «Кузнецов» увеличит уставный капитал почти на 27 миллиардов рублей. Совет директоров самарского предприятия утвердил решение о проведении очередной допэмиссии акций. Будет размещено 2 миллиона 700 тысяч ценных бумаг номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Но купить одну можно будет за 10 тысяч 169 рублей. За счет этого бюджет «Кузнецова» увеличится почти на 27 с половиной миллиардов рублей. Новые акции разместят по закрытой подписке.
Потенциальными покупателями выступают Объединенная Двигателестроительная Корпорация, которой принадлежит более 76% ценных бумаг «Кузнецова», а также Росимущество и гос.корпорация Ростех. Последняя, в свою очередь, контролирует ОДК. Напомним, выручка ПАО «Кузнецов» в прошлом году сократилась на 610 миллионов и составила 9 млрд 658 миллионов рублей. Чистый убыток вырос почти в 4 раза, примерно до 4 миллиардов рублей. При этом на конец марта 2017-го дебиторская задолженность предприятия превысила 5 миллиардов, но кредиторская приближается к 10 миллиардам. Как показывает практика, в подобных случаях речь фактически идет о выделении средств из бюджета на модернизацию производства и другие инвестиции в развитие предприятия.
Добавим, ПАО «Кузнецов» входит в одну из крупнейших общественных организаций страны «Союз машиностроителей России».
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