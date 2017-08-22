Минобрнауки подготовило постановление правительства об увеличении на 9 миллиардов рублей - до 43,5 миллиардов - объемов финансирования по продвижению российских университетов за рубежом в рамках проекта «5-100» с 2018 по 2020 год. Он был запущен в 2013 году и направлен на повышение конкурентоспособности отечественных вузов на международной арене.
В программе участвует 21 учебное заведение. Среди них и Самарский национальный исследовательский университет имени Королева. Одна из целей проекта - вхождение пяти российских высших школ в первые сотни ведущих мировых рейтингов. Речь идет о британских Quacquarelli Symonds и Times Higher Education, а также китайском The Academic Ranking of World Universities. Пока в ТОП-100 попадает только Московский университет имени Ломоносова, который, впрочем, не входит в программу «5-100».
http://metodisty.ru/
|
Минобрнауки: В России растет число желающих освоить рабочую профессию
В Российской Федерации на протяжении длительного времени увеличивается число выпускников, которые планируют освоить рабочую профессию либо получить образование по специальности среднего звена. Об этом рассказали отечественные СМи со ссылкой на исследование Минобрнауки.
|
21 августа 2017, 12:38
|
Ученье – свет: В регионе обсудили перспективы развития образования
Перспективы развития образования в Самарской области обсуждали сегодня на традиционной региональной конференции работников данной отрасли. В масштабном заседании приняли участие замглавы федерального Минобрнауки Татьяна Синюгина, которая находилась с рабочим визитом в губернской столице, и глава региона Николай Меркушкин.
|
17 августа 2017, 12:55
|
Старейший коммерческий вуз Самары прекратил набор студентов
|
9 августа 2017, 04:45
|
У самарского вуза оказалась нестандартная программа
По результатам проверки Рособрнадзора "Самарскую гуманитарную академию" лишили госаккредитации по двум специальностям: «Экономика и управление» (среднее профессиональное образование) и «Юриспруденция» (магистратура, среднее профессиональное образование).
|
1 августа 2017, 09:37
|
Как разрулить конфликт самарских вузов?
Как стало известно ТЕРРЕ, федеральное Министерство образования и науки завершает анализ конфликта, возникшего между двумя самарскими объединившимися вузами - техническим университетом и архитектурно-строительным институтом. Решение о дальнейшей судьбе "политеха" и "строяка", скорее всего, будет озвучено до конца недели.
|
18 июля 2017, 05:48
|
Составлен топ популярности самарских вузов
Самарский государственный технический университет стал самым популярным вузом в 63-м регионе по версии портала «Яндекс». Поисковый сервис подсчитал, какие учреждения высшего образования чаще всего ищут в Интернете пользователи. Политех за год забивали в строку 130 тысяч раз. Для сравнения: Самарский …
|
10 июля 2017, 07:09
|
Счетная палата попросила генпрокуратуру проверить Минобрнауки РФ
Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по поводу нарушений в Минобрнауки, отмеченных в ведомстве в прошлом году. По итогам проверки появилось решение обратиться также в ФАС и Министерство финансов.
|
19 июня 2017, 11:16