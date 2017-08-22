Как стало известно ТРК «ТЕРРА», старейший региональный коммерческий вуз - "Высшая школа приватизации и предпринимательства" - не ведет набор студентов на новый учебный год. Трудовые договоры преподавательского состава (а это около 40 человек) также не продлены. В Рособрнадзоре нам заявили, …