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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Минобрнауки: В России растет число желающих освоить рабочую профессию

Минобрнауки: В России растет число желающих освоить рабочую профессию

В Российской Федерации на протяжении длительного времени увеличивается число выпускников, которые планируют освоить рабочую профессию либо получить образование по специальности среднего звена. Об этом рассказали отечественные СМи со ссылкой на исследование Минобрнауки.
Порядка 60% выпускников девятых классов заявили о готовности 

21 августа 2017, 12:38
Ученье – свет: В регионе обсудили перспективы развития образования

Ученье – свет: В регионе обсудили перспективы развития образования

Перспективы развития образования в Самарской области обсуждали сегодня на традиционной региональной конференции работников данной отрасли. В масштабном заседании приняли участие замглавы федерального Минобрнауки Татьяна Синюгина, которая находилась с рабочим визитом в губернской столице, и глава региона Николай Меркушкин.
1 сентября 

17 августа 2017, 12:55
Старейший коммерческий вуз Самары прекратил набор студентов

Старейший коммерческий вуз Самары прекратил набор студентов

Как стало известно ТРК «ТЕРРА», старейший региональный коммерческий вуз - "Высшая школа приватизации и предпринимательства" - не ведет набор студентов на новый учебный год. Трудовые договоры преподавательского состава (а это около 40 человек) также не продлены. В Рособрнадзоре нам заявили, 

9 августа 2017, 04:45
У самарского вуза оказалась нестандартная программа

У самарского вуза оказалась нестандартная программа

По результатам проверки Рособрнадзора "Самарскую гуманитарную академию" лишили госаккредитации по двум специальностям: «Экономика и управление» (среднее профессиональное образование) и «Юриспруденция» (магистратура, среднее профессиональное образование).
 
Без аккредитации учебная программа считается не соответствующей федеральным стандартам: выпускники не могут получить диплом гособразца, 

1 августа 2017, 09:37
Как разрулить конфликт самарских вузов?

Как разрулить конфликт самарских вузов?

Как стало известно ТЕРРЕ, федеральное Министерство образования и науки завершает анализ конфликта, возникшего между двумя самарскими объединившимися вузами - техническим университетом и архитектурно-строительным институтом. Решение о дальнейшей судьбе "политеха" и "строяка", скорее всего, будет озвучено до конца недели.
Напомним, слияние 

18 июля 2017, 05:48
Составлен топ популярности самарских вузов

Составлен топ популярности самарских вузов

Самарский государственный технический университет стал самым популярным вузом в 63-м регионе по версии портала «Яндекс». Поисковый сервис подсчитал, какие учреждения высшего образования чаще всего ищут в Интернете пользователи. Политех за год забивали в строку 130 тысяч раз. Для сравнения: Самарский 

10 июля 2017, 07:09
Счетная палата попросила генпрокуратуру проверить Минобрнауки РФ

Счетная палата попросила генпрокуратуру проверить Минобрнауки РФ

Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по поводу нарушений в Минобрнауки, отмеченных в ведомстве в прошлом году. По итогам проверки появилось решение обратиться также в ФАС и Министерство финансов.
Как сообщают российские агентства, проверка выявила, что работники ведомства без одобрения кабинета 

19 июня 2017, 11:16
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