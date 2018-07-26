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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за ссоры соседок по коммуналке

В областной столице ссора двух соседок по коммунальной квартире привела к возбуждению уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Конфликт разгорелся между 32-летней жительницей Самары и ее 29-летней соседкой по коммунальной квартире на проспекте Карла Маркса.
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Глава СК России проконтролирует расследование дела о гибели мальчика в заброшенных гаражах под Самарой

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Братьев, которые вырастили 36 кустов конопли, будут судить в Чапаевске

В Чапаевский городской суд направлено уголовное дело в отношении двух братьев. Их обвиняют в незаконном выращивании конопли. По версии следствия, фигуранты дела — родные братья 49 и 46 лет из Чапаевска посеяли коноплю на своем придомовом участке, чтобы затем получить 
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Поездного вора поймали в Сызрани

Поездного вора поймали в Сызрани

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, который похитил деньги с банковской карты. В дежурную часть Сызранского линейного отдела МВД на транспорте поступила информация о краже банковской карты у пассажира поезда «Санкт-Петербург - Москва». На счетах 
26 июля 2018, 10:43
Похитителя лодки поймали в Самарской области

Похитителя лодки поймали в Самарской области

На днях в Ставропольском районе полицейские остановили за нарушение автомобиль. Он буксировал лодку, перевернутую вверх дном, без специального прицепа. Документов на плавсредство у водителя не оказалось, поэтому его было решено доставить в отделение для дальнейшего разбирательства.

Во время разговоров со следователями 

16 апреля 2018, 11:09
Ревнивая жена устроила похищение любовницы мужа в Пензе

Ревнивая жена устроила похищение любовницы мужа в Пензе

Ревнивая жительница Пензы, которая решила всеми средствами сохранить семью, выбрала для этого весьма необычный способ. Она решила похитить любовницу мужа и как следует ее напугать.

Женщина подключила к делу своего брата. Именно он позвонил потенциальной жертве и пригласил ее 
12 марта 2018, 10:59
В Самарской области 6 человек обвинили в похищении малолетнего ребенка

В Самарской области 6 человек обвинили в похищении малолетнего ребенка

В Самарской области шести лицам предъявлены обвинения в похищении малолетнего ребенка, сообщает оегиональное СК России. Речь идет о случае в Кинеле. Как уже сообщала «ТЕРРА», 24 января трое неизвестных в масках похитили 4-летнего мальчика. А его матери на телефон потом 
5 февраля 2018, 11:50
В Самаре подозреваемая в похищении 4-летнего мальчика заключена под стражу

В Самаре подозреваемая в похищении 4-летнего мальчика заключена под стражу

В Самаре по решению суда заключена под стражу 26-летняя женщина, подозреваемая в похищении ребенка. Как уже сообщала «ТЕРРА», преступление было совершено в Кинеле в среду, 24 января.

Неизвестные преступники в масках похитили 4-летнего мальчика. Матери на мобильный телефон пришло 
26 января 2018, 02:30
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