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В Самаре возбудили уголовное дело из-за ссоры соседок по коммуналке
В областной столице ссора двух соседок по коммунальной квартире привела к возбуждению уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Конфликт разгорелся между 32-летней жительницей Самары и ее 29-летней соседкой по коммунальной квартире на проспекте Карла Маркса.
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26 июля 2018, 01:54
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Глава СК России проконтролирует расследование дела о гибели мальчика в заброшенных гаражах под Самарой
Глава Следственогго комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о гибели несовершеннолетнего в Самарской области. Речь идет о смерти 11-летнего мальчика, на которого обрушилась бетонная плита. Напомним, что трагедия произошла 23 июля в заброшенных гаражах бывшего …
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26 июля 2018, 12:12
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Братьев, которые вырастили 36 кустов конопли, будут судить в Чапаевске
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26 июля 2018, 11:47
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Поездного вора поймали в Сызрани
В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, который похитил деньги с банковской карты. В дежурную часть Сызранского линейного отдела МВД на транспорте поступила информация о краже банковской карты у пассажира поезда «Санкт-Петербург - Москва». На счетах …
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26 июля 2018, 10:43
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Похитителя лодки поймали в Самарской области
На днях в Ставропольском районе полицейские остановили за нарушение автомобиль. Он буксировал лодку, перевернутую вверх дном, без специального прицепа. Документов на плавсредство у водителя не оказалось, поэтому его было решено доставить в отделение для дальнейшего разбирательства.
Во время разговоров со следователями …
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16 апреля 2018, 11:09
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Ревнивая жена устроила похищение любовницы мужа в Пензе
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12 марта 2018, 10:59
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В Самарской области 6 человек обвинили в похищении малолетнего ребенка
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5 февраля 2018, 11:50
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В Самаре подозреваемая в похищении 4-летнего мальчика заключена под стражу
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26 января 2018, 02:30