В Самаре в день матча сборных Дании и Австралии в четверг, 21 июня, был зарегистрирован миллионный болельщик ЧМ-2018. Напомним, игра завершилась ничьей – 1:1. Этот поединок стал вторым для столицы нашего региона после воскресной игры Сербии и Коста-Рики. Всего за последнюю неделю в регион прибыло около 30 тысяч иностранцев. Впереди еще 4 игры. 25 июня на стадионе «Самара Арена» в борьбе за первое место в группе сойдутся сборные России и Уругвая, 28-го - Колумбия и Сенегал. 1 июля состоится поединок 1/8 финала, а 7 июля - четвертьфинал. Матчи ЧМ-2018 по футболу проходят на 12 стадионах в 11 городах России. Во всех группах сыгран первый тур. В некоторых из них даже второй, по итогам которого определились несколько участников плей-офф турнира. Так, из группы A в 1/8 финала вышли сборные России и Уругвая.
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8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару
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22 июня 2018, 04:14
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Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»
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22 июня 2018, 03:46
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Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре
В Самаре в скором времени начнется ремонт улицы Минской. Об этом 21 июня рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Проезжую часть планируется провести в порядок от улицы Мирной до Ставропольской, то есть на всем протяжении Минской, сообщает samru.ru.
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22 июня 2018, 01:28
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Более 1000 самарцев пришли к горельефу "Скорбящей Матери-Родине"
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22 июня 2018, 01:10
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Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару
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22 июня 2018, 12:24
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Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре
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22 июня 2018, 11:53
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Иностранные болельщики помогли «Крыльям Советов»
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21 июня 2018, 04:41
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Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы
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21 июня 2018, 02:19