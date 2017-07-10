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«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Держитесь подальше: «Самара Арена» получит защиту

Держитесь подальше: «Самара Арена» получит защиту

Сотрудник пресс-службы областного правительства Анна Ситник на своей странице в «Фейсбуке» рекомендовала горожанам не прогуливаться в радиусе от 1 до 3 километров от стадиона «Самара Арена». На объекте начались работы по окраске металлоконструкций для защиты их от коррозии. Они 
7 июля 2017, 07:05
Самарских сантехников научат оживлять людей

Самарских сантехников научат оживлять людей

Самарские врачи готовятся к ЧМ-2018, матчи которого областная столица примет летом 2018 года. В случае любых непредвиденных ситуаций медики должны быть начеку. Поэтому они ежедневно участвуют в профессиональных тренировках.

Алексей Башаев, заведующий отделением реанимации СГКБ №1 им. Пирогова:
6 июля 2017, 11:47
Больница-миллионер: к ЧМ-2018 в самарской «Пироговке» многое изменится

Больница-миллионер: к ЧМ-2018 в самарской «Пироговке» многое изменится

В Самаре продолжается подготовка к Чемпионату мира по футболу - 2018, матчи которого областная столица примет летом 2018 года. Самарская больница имени Пирогова станет уполномоченной больницей ФИФА. Сейчас в медучреждении проводится масштабный ремонт и закупается оборудование. По последней статье больнице 

6 июля 2017, 10:38
Ростуризм обнаружил в Самаре дефицит гостиниц для ЧМ-2018

Ростуризм обнаружил в Самаре дефицит гостиниц для ЧМ-2018

В Ростуризме заявили о нехватке гостиниц в городах-организаторах ЧМ-2018. В частности, «дефицит коллективных средств размещения» чиновники ведомства констатировали в Республике Мордовия, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, пишут «Известия».

Региональные власти с данными Ростуризма не согласны. В 
5 июля 2017, 10:59
Самарские чиновники заняли миллиард, но этого мало

Самарские чиновники заняли миллиард, но этого мало

Мэрия Самары займет у Сбербанка 1 миллиард рублей. Результаты объявленного администрацией города тендера опубликованы на портале Госзакупок. Речь идет об открытии двух невозобновляемых кредитных линий по 500 миллионов рублей. Срок действия каждой - 2 года. Стоимость займа 9,3% годовых. На 

23 июня 2017, 03:01
«Автовокзалы» прессуют самарскую мэрию: у чиновников хотят отнять 3,2 млн рублей

«Автовокзалы» прессуют самарскую мэрию: у чиновников хотят отнять 3,2 млн рублей

Стал известен предмет судебного спора самарской мэрии и «Евразийской корпорации автовокзалов». Юристы этой компании считают, что администрация города обогатилась за их счет. Бизнесмены требуют взыскать с чиновников почти 3 миллиона 200 тысяч рублей. Из них 2,3 млн - сумма, которую 

22 июня 2017, 03:52
Должок: у «Самарского бизнес-инкубатора» хотят забрать 700 тысяч рублей

Должок: у «Самарского бизнес-инкубатора» хотят забрать 700 тысяч рублей

Мэрия Самары требует деньги с собственного муниципального предприятия. Департамент управления имуществом обратился с иском к МП "Самарский бизнес-инкубатор". Учреждение, которое должно способствовать развитию предпринимательства, задолжало в бюджет около 700 тысяч рублей по договору аренды земельного участка на улице Главной, где 

16 июня 2017, 09:00
Мэрия Самары хочет взять в долг 2 миллиарда

Мэрия Самары хочет взять в долг 2 миллиарда

Самарская мэрия снова намерена взять деньги в долг. Гордепартамент финансов объявил 4 аукциона, по результатам которых решит, кто именно даст чиновникам 2 миллиарда рублей. Эти средства нужны на финансирование дефицита бюджета, который в этом году составляет 332 миллиона, и на 

7 июня 2017, 12:04
Центр Самары распланирует санкт-петербургская компания «Ленгипрогор»

Центр Самары распланирует санкт-петербургская компания «Ленгипрогор»

Исторический центр Самары в границах улиц Комсомольской и Фрунзе, а также в акватории Волги и Самары будет реконструирован по проекту компании «Ленгипрогор». Изначально в конкурсе на право планировки территории участвовали две организации - санкт-петербургская «Ленгипрогор» и самарский ГУП Институт «ТеррНИИгражданпроект». 

2 октября 2013, 11:26
«ТерНИИгражданпроект» спроектирует канализацию для стадиона к Чемпионату мира-2018

«ТерНИИгражданпроект» спроектирует канализацию для стадиона к Чемпионату мира-2018

Самарский «ТеррНИИгражданпроект», подконтрольный областному правительству, стал единственным участником 4 конкурсов по определению проектировщика коммуникаций к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Тендеры были объявлены мэрией Самары в августе. В общей сложности на эти цели чиновники готовы были потратить 136 млн 

30 сентября 2013, 04:58
За право планировки центра Самары к Чемпионату мира-2018 борются две компании

За право планировки центра Самары к Чемпионату мира-2018 борются две компании

Стали известны компании, которые будут бороться за право создать проект планировки реконструкции исторического центра города. Ими стали Государственное унитарное предприятие Самарской области институт "ТеррНИИгражданпроект" и институт "Ленгипрогор".

Напомним, «Терниигражданпроект», собственником которого является правительство области, выиграл подряд на проектировку стадиона к Чемпионату 

27 сентября 2013, 11:26
ЧМ-2018 в Самаре: планировкой участка для стадиона займется «ТеррНИИгражданпроект»

ЧМ-2018 в Самаре: планировкой участка для стадиона займется «ТеррНИИгражданпроект»

Определился победитель конкурса на разработку документации по планировке территории для строительства в Самаре футбольного стадиона к Чемпионату мира 2018 года. Напомним, спортивный объект вместе с сопутствующей инфраструктурой решено разместить на месте Радиоцентра в границах Кировского и Красноглинского районов.
 
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17 июля 2013, 09:54
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