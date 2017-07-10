Самарская мэрия снова намерена взять деньги в долг. Гордепартамент финансов объявил 4 аукциона, по результатам которых решит, кто именно даст чиновникам 2 миллиарда рублей. Эти средства нужны на финансирование дефицита бюджета, который в этом году составляет 332 миллиона, и на …