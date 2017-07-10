Пока ничем закончилось судебное разбирательство между мэрией Самары и региональным ГУПом «ТеррНИИгражданпроект». С последнего городские чиновники требовали взыскать 23 миллиона 151 тысячу рублей неустойки. Они посчитали, что институт нарушил срок выполнения муниципального контракта по проектированию и строительству коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр ЧМ-2018, до очистных
сооружений «Постников овраг». Однако, «ТеррНИИгражданпроект» решил нанести ответный удар и выставил встречный иск, причем уже на 52 миллиона 143 тысячи. Поскольку, по мнению руководителей организации, именно такую сумму задолжала мэрия по тому самому контракту за выполненные работы. В ходе судебных разбирательств в частности выяснилось, что муниципалитет вовремя не предоставил подрядчику все необходимые для выполнения его обязательств документы, а также были проблемы с оформлением земли под объектами, поэтому срыв сроков произошел не по вине последнего. Кроме того, мэрия уже пыталась в одностороннем порядке расторгнуть контракт с институтом, но сделать это не удалось. Следовательно, документ действующий, а оплата за выполненные работы предусмотрена по факту их исполнения. Таким образом, в удовлетворении обоих исков было отказано. Впрочем, «ТеррНИИгражданпроекту» все-таки придется расстаться с двумя сотнями тысяч рублей - это госпошлина в федеральный бюджет.
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