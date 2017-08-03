Автобусы, следующие по дачному маршруту №132 (14-й микрорайон – «Сосновый Бор»), с пятницы, 5 сентября, изменят схему движения. Они будут заезжать на автостанцию в поселке Красная Глинка, сообщили в администрации г.о. Самара.

В городском департаменте транспорта также рассмотрят вопрос об изменении …