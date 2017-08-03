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Самарец оставил возле телецентра машину, и она начала белеть
В паблике "Самара" социальной сети "ВКонтакте" напоминают, чтобы местные водители "не совались без особой надобности в район пересечения Советской Армии и Московского шоссе". "Сегодня утром обнаружил, что на моем автомобиле вся поверхность в капельках белой краски, та же история …
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3 августа 2017, 07:27
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Самару начали украшать мертвыми цветами
Блогер Алексей Сорокин предлагает чиновникам из самарской мэрии "посмотреть на великолепную клумбу из сухоцветов на пересечении Челюскинцев и Ново-Садовой". "Про эту огромную клумбу в районе знают многие. Её очень долго и старательно сажали рабочие, очень точно выверяли рисунок. Пока …
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2 августа 2017, 06:47
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День города: куда перенесут праздник и кто выступит перед самарцами?
Блогер ahalayma_halay решил выяснить, кого из артистов самарцы хотели бы увидеть и услышать в День города. "В мэрии сейчас ломают голову, где и как проводить этот праздник, - утверждает автор. - Площадь Куйбышева закрыта. Есть версия сделать праздник под …
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2 августа 2017, 06:18
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В Самаре выбирают место под кремль
«Почему в Самаре нет кремля и обсерватории?» - этот вопрос обсуждают в жж-сообществе samara_ru. «Например, в Астрахани, Нижнем Новгороде, нашей Сызрани и некоторых других городах ПФО кремль есть, а у нас нет, - пишет автор. - Вместе с тем …
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1 августа 2017, 09:52
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С 1 августа увеличится пенсия у работающих пенсионеров
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, работающие пенсионеры начнут получать страховые пенсии в повышенном размере. Данное повышение связано с проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.
Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в денежном эквиваленте, что в среднем составит чуть …
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25 июля 2017, 03:53
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Кто украл деньги самарских пенсионеров?
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24 июля 2017, 11:36
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Незаслуженный отдых: Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров
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20 июля 2017, 10:57
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Депутат Губдумы Михаил Матвеев задержан после «марша пенсионеров»
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24 апреля 2017, 05:20
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В Самаре с 5 сентября изменится схема движения дачного автобуса №132
Автобусы, следующие по дачному маршруту №132 (14-й микрорайон – «Сосновый Бор»), с пятницы, 5 сентября, изменят схему движения. Они будут заезжать на автостанцию в поселке Красная Глинка, сообщили в администрации г.о. Самара.
В городском департаменте транспорта также рассмотрят вопрос об изменении …
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3 сентября 2014, 04:51
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С 1 мая в Самаре официально стартуют дачные перевозки
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30 апреля 2014, 03:20