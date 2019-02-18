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Ближайшей ночью сильный снегопад вновь обрушится на Самарскую область
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17 февраля 2019, 06:13
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«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек
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17 февраля 2019, 02:57
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской
Сварочные работы на месте порыва в центре Самары завершились. Сейчас систему заполняют водой, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что в районе дома № 34 по Первомайской произошло повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм. По резервной схеме …
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14 февраля 2019, 09:14
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Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет
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14 февраля 2019, 05:40
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На Полевой в Самаре прорвало теплотрассу диаметром 400 мм
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14 февраля 2019, 03:32
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В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки
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13 февраля 2019, 09:26
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В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина
Теплоэнергетики устранили аварию в центре Самары. В 18:20 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили ремонт участка теплосети диаметром 500 мм по проспекту Ленина. В тепловой камере на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина установили дополнительную запорную арматуру.
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12 февраля 2019, 07:46
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Жители трех районов Самары получили платежки с перерасчетом из-за коммунальной аварии
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12 февраля 2019, 01:47
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В блогах: Кто в Самаре во всём виноват?
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6 февраля 2019, 09:24
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Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с
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6 февраля 2019, 05:09
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В домах Кировского района Самары похолодало: случился сбой на ТЭЦ
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30 декабря 2018, 03:51
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Директор самарского филиала «Т Плюс» Дмитрий Трушков покидает пост
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17 сентября 2018, 10:33
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МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области
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11 июля 2018, 11:44
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Энергетики узнали, что директор УК-должника хочет стать депутатом
Отдай долг - потом избирайся. Компания «Т Плюс» официально выразила недовольство инициативой гендиректора и учредителя тольяттинского «Департамента ЖКХ» Виктора Попова пойти на выборы. По информации СМИ, бизнесмен в начале мая подал заявку на участие в праймериз для дальнейшего выдвижения …
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4 июня 2018, 10:43
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В кранах самарцев повысят температуру горячей воды
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12 января 2018, 12:59
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Минэнерго хочет обязать россиян устанавливать только «умные» электросчетчики
С весны следующего года в Российской Федерации могут законодательно зафиксировать требования установки только «умных» счетчиков электричества. С таким заявлением выступил заместитель главы Минэнерго Вячеслав Кравченко, сообщает РИА Новости.
Как пояснил чиновник, законопроект находится в Госдуме с весны 2017-го. В …
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19 сентября 2017, 02:08
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Туши свет: Минэнерго предложило запретить в России лампы накаливания мощнее 50 Вт
Лампы накаливания мощностью более 50 ватт могут пропасть с российских прилавков. Идею о запрете их реализации озвучил замминистра энергетики Антон Инюцын на Восточном экономическом форуме, рассказывают российские информагентства.
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6 сентября 2017, 10:15
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