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Материалы по теме:

Ближайшей ночью сильный снегопад вновь обрушится на Самарскую область

Ближайшей ночью сильный снегопад вновь обрушится на Самарскую область

Снежная погода все никак не уйдет с территории Самарской области. О грядущем ухудшении метеоусловий предупреждает региональное управление МЧС России. По информации ведомства, c 19.00 17 февраля до 19.00 18 февраля в ночные часы в Самарской области будет облачно, в большинстве районов 

17 февраля 2019, 06:13
«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек

«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек

В Самарской области до сих пор сохраняется относительно теплая погода. Температура уже третий день держится около нуля – просто идеальные условия для "выращивания" сосулек и схода снега с крыш зданий. Как напоминают в регуправлении МЧС, сосульки чаще всего образуются на 
17 февраля 2019, 02:57
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской

В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской

Сварочные работы на месте порыва в центре Самары завершились. Сейчас систему заполняют водой, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что в районе дома № 34 по Первомайской произошло повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм. По резервной схеме 
14 февраля 2019, 09:14
Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которая «рванула» в четверг днем, 14 февраля, на улице Полевой в Самаре не перекладывали 30 лет. Об этом рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Сейчас на месте порыва работают 50 сотрудников «Предприятия тепловых сетей», они используют 11 единиц 
14 февраля 2019, 05:40
На Полевой в Самаре прорвало теплотрассу диаметром 400 мм

На Полевой в Самаре прорвало теплотрассу диаметром 400 мм

Сейчас специалисты «Предприятия тепловых сетей» восстанавливают участок теплосети диаметром 400 мм на улице Полевой. Напомним, что 14 февраля он был поврежден и горячая вода вылилась на дорогу. Над местом происшествия, которое 
14 февраля 2019, 03:32
В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки

В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки

Работы на месте коммунальной аварии в районе Образцовской площадки в Сызрани завершены. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 23:00 во вторник по местному времени ремонтные работы были закончены и теплоснабжение потребителей восстановлено. Напомним, что ранее в тепловых камерах около 
13 февраля 2019, 09:26
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина

Теплоэнергетики устранили аварию в центре Самары. В 18:20 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили ремонт участка теплосети диаметром 500 мм по проспекту Ленина. В тепловой камере на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина установили дополнительную запорную арматуру. 

- Благодаря этому теплоэнергетики 
12 февраля 2019, 07:46
Жители трех районов Самары получили платежки с перерасчетом из-за коммунальной аварии

Жители трех районов Самары получили платежки с перерасчетом из-за коммунальной аварии

Жители трех районов Самары - Промышленного, Кировского и Октябрьского, получили квитанции с перерасчетом за отопление и горячую воду. Речь идет о домах и квартирах, которые до сих пор не оборудованы приборами учета. Как отметили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, 
12 февраля 2019, 01:47
В блогах: Кто в Самаре во всём виноват?

В блогах: Кто в Самаре во всём виноват?

Неизвестные самарские виртуальные Винтики и Шпунтики в ироничном стиле показали, что сейчас происходит в городе и кто за все это отвечает. «Самара. Зима-2019. 15 прорывов, 70 тысяч жителей без тепла, 3 волны звонков о ложных заминированиях, 32 учреждения эвакуированы, норма 
6 февраля 2019, 09:24
Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

В ближайшие сутки в Самарской области синоптики обещают ухудшение погоды: ожидаются порывы ветра до 20 м/с. С вечера среды, 6 февраля, до 19:00 7 февраля в регионе будет облачно, местами пройдет небольшой и умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы. 
6 февраля 2019, 05:09
В домах Кировского района Самары похолодало: случился сбой на ТЭЦ

В домах Кировского района Самары похолодало: случился сбой на ТЭЦ

Сегодня, 30 декабря, жители Кировского района Самары пожаловались на перебои с подачей отопления и горячей воды в дома. Как оказалось, что причиной стал сбой на местной ТЭЦ. Об этом сообщил в Твиттере глава района Игорь Рудаков.
 
«Приостановка подачи горячей 
30 декабря 2018, 03:51
Директор самарского филиала «Т Плюс» Дмитрий Трушков покидает пост

Директор самарского филиала «Т Плюс» Дмитрий Трушков покидает пост

Директор самарского филиала компании «Т Плюс» Дмитрий Трушков покинет пост. О своем уходе он объявил 17 сентября во время заседания комитета Губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. Он добавил, что его кресло займет главный инженер организации Александр 

17 сентября 2018, 10:33
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области

Главное управление МЧС России по Самарской области выпустило предупреждение об ухудшении погоды.

«В ближайшие 1-3 часа, начиная с северных районов, местами по области и городе Самара ожидается гроза, ливень и шквалистое усиление ветра 16-21 м/с с сохранением до конца дня», говорится 

11 июля 2018, 11:44
Энергетики узнали, что директор УК-должника хочет стать депутатом

Энергетики узнали, что директор УК-должника хочет стать депутатом

Отдай долг - потом избирайся. Компания «Т Плюс» официально выразила недовольство инициативой гендиректора и учредителя тольяттинского «Департамента ЖКХ» Виктора Попова пойти на выборы. По информации СМИ, бизнесмен в начале мая подал заявку на участие в праймериз для дальнейшего выдвижения 
4 июня 2018, 10:43
В кранах самарцев повысят температуру горячей воды

В кранах самарцев повысят температуру горячей воды

Теплоэнергетики предупредили о повышении температуры горячей воды в кранах самарцев. Это связано с прогнозируемым похолоданием в Самарской области. Жителей региона просят быть осторожными, открывая кран с горячей водой. Особенно внимательно взрослым нужно следить за детьми.

«Чтобы в краны жителей 
12 января 2018, 12:59
Минэнерго хочет обязать россиян устанавливать только «умные» электросчетчики

Минэнерго хочет обязать россиян устанавливать только «умные» электросчетчики

С весны следующего года в Российской Федерации могут законодательно зафиксировать требования установки только «умных» счетчиков электричества. С таким заявлением выступил заместитель главы Минэнерго Вячеслав Кравченко, сообщает РИА Новости.
Как пояснил чиновник, законопроект находится в Госдуме с весны 2017-го. В 
19 сентября 2017, 02:08
Туши свет: Минэнерго предложило запретить в России лампы накаливания мощнее 50 Вт

Туши свет: Минэнерго предложило запретить в России лампы накаливания мощнее 50 Вт

Лампы накаливания мощностью более 50 ватт могут пропасть с российских прилавков. Идею о запрете их реализации озвучил замминистра энергетики Антон Инюцын на Восточном экономическом форуме, рассказывают российские информагентства.
По словам экспертов, прежде чем направить предложения в кабинет министров, ведомство собирается 

6 сентября 2017, 10:15
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