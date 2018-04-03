Минфин предложил сделать дороже авиаперелеты через Москву, тем самым стимулируя воздушное сообщение внутри страны. Для этого ведомство намерено обнулить НДС для рейсов между региональными аэропортами и повысить - для полетов через столицу. Сейчас единый налог на них составляет 10%. Министерство считает, что для Москвы его нужно увеличить до 18. Изменить НДС планируется до конца 2022 года. По данным Росавиации, внутри РФ в прошлом году было перевезено около 63 млн человек. И только четверть из них - между регионами. Многие соседние субъекты не имеют авиасообщения между собой, рейсы следуют только с пересадкой в столице. Например, из Самары невозможно напрямую улететь в Пензу, Саратов, Ульяновск и Саранск.
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