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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства

Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства

Государство усиливает контроль за строительством жилья в России. С инициативой застраховать вложения участников долевого строительства в АСВ выступил Минфин. Впрочем, настоящим автором законопроекта является само агентство, но оно не может выносить подобные документы в Госдуму. Если закон примут, то новшества 
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Власти Египта надеются, что туризм в этом году выйдет на докризисный уровень

Власти Египта надеются, что к концу текущего года туристический поток в страну достигнет показателей докризисного 2010 года. Об этом заявил замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль. По его словам, только в 2017 году  сектор вырос на 55% по сравнению 
24 января 2018, 10:03
Минфин намерен обложить майнинг налогами

Минфин намерен обложить майнинг налогами

Минфин РФ внес в законопроект о криптовалютах положение, по которому майнинг приравнивается  к предпринимательской деятельности, а вследствие этого должен облагаться налогом. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Моисеева.
Эксперты напоминают: законопроект о регулировании криптовалют 

28 декабря 2017, 04:24
Минфин РФ подготовил законопроект для регулирования криптовалют

Минфин РФ подготовил законопроект для регулирования криптовалют

Специалисты Минфина подготовили законопроект, регулирующий криптовалюты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.
Документ регламентирует порядок выпуска, налогообложения, приобретения и обращения криптовалют. С этой категорией средств следует иметь дело лишь профессиональным участникам, а простым гражданам не 

26 декабря 2017, 10:25
Авиасообщение между РФ и Египтом могут восстановить после переговоров

Авиасообщение между РФ и Египтом могут восстановить после переговоров

Авиасообщение между Российской Федерацией и Египтом может быть восстановлено. Глава кабмина дал поручение оборонному ведомству и МИДу провести переговоры с представителями этого государства, итогом которых может оказаться принятие документа об использовании воздушного пространства.
Соответствующее распоряжение премьер-министра обнародовано на сайте правовой 

30 ноября 2017, 01:03
Невыездные: Минтранс запретит авиакомпаниям международные полеты в случае задержек рейсов

Невыездные: Минтранс запретит авиакомпаниям международные полеты в случае задержек рейсов

Минтранс разработал проект документа, который ужесточает требования к авиакомпаниям, работающим на зарубежных рейсах. Законопроект подразумевает отзыв допуска к полетам у авиаперевозчиков, которые систематически задерживают либо отменяют полеты.
Целью проекта является совершенствование процедур оказания госуслуги «по допуску перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, 

4 октября 2017, 11:33
Штрафы, на взлет: Минтранс предлагает в десять раз увеличить санкции для авиахулиганов

Штрафы, на взлет: Минтранс предлагает в десять раз увеличить санкции для авиахулиганов

Эксперты Минтранса разработали законопроект, согласно которому штрафы за хулиганство на борту самолета увеличатся в десять раз. Министерство выступило с инициативой поднять величину штрафных санкций за игнорирование требований командира корабля с 2-5 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Альтернативой такому наказанию 

15 сентября 2017, 11:18
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