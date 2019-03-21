Минфин России досрочно выполнил план продажи облигаций федерального займа. Накануне в очередной раз крайне успешно прошел аукцион по их реализации. Объем размещения составил почти 80 млрд рублей.
Напомним, облигации федерального займа - рублёвые. По ним предусмотрены процентные выплаты по купонам. По некоторым выпускам ОФЗ в определённые даты предусматриваются частичное погашение номинала и амортизация долга. Для сравнения, в прошлом году максимальный объем выпуска составлял 50 млрд рублей. Но у этого успеха есть и оборотная сторона. Аналитики считают, что денежные средства направляются банками не на кредиты и инвестиции, а на финансовый рынок.
- Реальная ставка по ОФЗ у нас остается одной из привлекательных в мире, с учетом реальной ставки ЦБ и нашей инфляции, с учетом этого облигации федерального займа у нас считаются очень доходными, поэтому мы видим спрос не только со стороны внутренних игроков, но и со стороны иностранных эмитентов, - комментирует ситуацию Павел Краснощеков, личный брокер ОАО "Открытие Брокер" в самарском филиале.
|
Как сильно к концу марта может ускориться потребительская инфляция?
|
18 марта 2019, 09:01
|
В Тольятти стартует Startup Tour 2019
|
14 марта 2019, 10:30
|
Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?
|
12 марта 2019, 11:37
|
В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам
Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью …
|
7 марта 2019, 10:45
|
Минфин предложил сделать дороже авиаперелеты через Москву
|
3 апреля 2018, 09:03
|
Занять 27 млрд рублей у населения планируют власти Самарской области
|
26 марта 2018, 12:28
|
В губдме рассказали о возможном обнулении налога на движимое имущество
|
21 марта 2018, 11:56
|
Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства
Государство усиливает контроль за строительством жилья в России. С инициативой застраховать вложения участников долевого строительства в АСВ выступил Минфин. Впрочем, настоящим автором законопроекта является само агентство, но оно не может выносить подобные документы в Госдуму. Если закон примут, то новшества …
|
13 марта 2018, 06:15
|
Облигации «народного займа» СОФЖИ погасит досрочно
«Самарский областной фонд жилья и ипотеки» досрочно погасит так называемые облигации «народного займа», выпущенные при предыдущем губернаторе Николае Меркушкине. Такое сообщение опубликовала в центре раскрытия корпоративной информации компания «Технологии строительства СОФЖИ», выступавшая эмитентом проекта.
Схема погашения подразумевает выплату номинальной стоимости бумаг …
|
25 января 2018, 12:47
|
Минфин намерен обложить майнинг налогами
Минфин РФ внес в законопроект о криптовалютах положение, по которому майнинг приравнивается к предпринимательской деятельности, а вследствие этого должен облагаться налогом. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Моисеева.
|
28 декабря 2017, 04:24
|
«Т плюс» отказалась от размещения облигаций на 10 млрд рублей
|
27 ноября 2017, 09:02
|
"Самаратранснефть-терминал" начнет размещение биржевых облигаций на 3 млрд рублей
"Самаратранснефть-терминал", которая входит в группу компаний "Петронефть", 22 сентября начнет размещение биржевых облигаций на 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении эмитента на портале раскрытия информации. К приобретению предлагаются 3 млн ценных бумаг. Номинальная стоимость каждой - одна тысяча …
|
15 сентября 2017, 08:58
Мы Вам перезвоним!