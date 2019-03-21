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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Как сильно к концу марта может ускориться потребительская инфляция?

Уже к концу марта - началу апреля пика достигнет годовая инфляция. Она поднимется до 6 %. Об этом заблаговременно предупредил Центробанк. Вину за рост цен регулятор возлагает на овощи и рубль: первые резко подорожали после сезонного спада, а отечественная валюта, 
18 марта 2019, 09:01
В Тольятти стартует Startup Tour 2019

В Тольятти стартует Startup Tour 2019

В четверг, 14 марта, Startup Tour открылся в Тольятти, на базе технопарка «Жигулевская долина». На конкурс перспективных проектов заявилось около 300 организаций, 30 вышло в финал. По итогам мероприятия будут распределены гранты от фонда «Сколково», а самые успешные участники получат 
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Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?

Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?

Российский страховой рынок показывает рекордный рост. По подсчетам Центрального банка, количество взносов граждан страховщикам увеличилось с 8% в 2017-м году до 15% в 2018-м. Показатель стал рекордным за последние 6 лет, а общий объем рынка составил 1,5 триллиона рублей. Рекордные 
12 марта 2019, 11:37
В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью 
7 марта 2019, 10:45
Минфин предложил сделать дороже авиаперелеты через Москву

Минфин предложил сделать дороже авиаперелеты через Москву

Минфин предложил сделать дороже авиаперелеты через Москву, тем самым стимулируя воздушное сообщение внутри страны. Для этого ведомство намерено обнулить НДС для рейсов между региональными аэропортами и повысить - для полетов через столицу. Сейчас единый налог на них составляет 10%. Министерство 

3 апреля 2018, 09:03
Занять 27 млрд рублей у населения планируют власти Самарской области

Занять 27 млрд рублей у населения планируют власти Самарской области

Правительство Самарской области утвердило предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг. В ближайшие три года эта сумма будет установлена на уровне 27 миллиардов рублей. Из них восемь миллиардов - в 2018-м году, 7 млрд - в 2019, и 12 млрд – 
26 марта 2018, 12:28
В губдме рассказали о возможном обнулении налога на движимое имущество

В губдме рассказали о возможном обнулении налога на движимое имущество

С 1 января все компании Самарской области должны перечислять в бюджет 1,1% от стоимости купленного транспорта и оборудования. А с 2019 года - уже 2,2%. Это не касается лишь аграриев и тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. При этом 

21 марта 2018, 11:56
Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства

Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства

Государство усиливает контроль за строительством жилья в России. С инициативой застраховать вложения участников долевого строительства в АСВ выступил Минфин. Впрочем, настоящим автором законопроекта является само агентство, но оно не может выносить подобные документы в Госдуму. Если закон примут, то новшества 
13 марта 2018, 06:15
Облигации «народного займа» СОФЖИ погасит досрочно

Облигации «народного займа» СОФЖИ погасит досрочно

«Самарский областной фонд жилья и ипотеки» досрочно погасит так называемые облигации «народного займа», выпущенные при предыдущем губернаторе Николае Меркушкине. Такое сообщение опубликовала в центре раскрытия корпоративной информации компания «Технологии строительства СОФЖИ», выступавшая эмитентом проекта.

Схема погашения подразумевает выплату номинальной стоимости бумаг 

25 января 2018, 12:47
Минфин намерен обложить майнинг налогами

Минфин намерен обложить майнинг налогами

Минфин РФ внес в законопроект о криптовалютах положение, по которому майнинг приравнивается  к предпринимательской деятельности, а вследствие этого должен облагаться налогом. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Моисеева.
Эксперты напоминают: законопроект о регулировании криптовалют 

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«Т плюс» отказалась от размещения облигаций на 10 млрд рублей

«Т плюс» отказалась от размещения облигаций на 10 млрд рублей

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"Самаратранснефть-терминал", которая входит в группу компаний "Петронефть", 22 сентября начнет размещение биржевых облигаций на 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении эмитента на портале раскрытия информации. К приобретению предлагаются 3 млн ценных бумаг. Номинальная стоимость каждой - одна тысяча 

15 сентября 2017, 08:58
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