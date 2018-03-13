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Ставки по вкладам населения упадут до минимума к концу 2019 года
В России ставки по депозитам для населения достигнут минимума к концу следующего года, прогнозируют аналитики из Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Предположительно, они закрепятся на уровне 5-6 процентов годовых. Снижение обусловлено дальнейшим уменьшением ключевой ставки ЦБ. Ожидается, что к декабрю …
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28 февраля 2018, 09:02
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Азаров в третий раз встретился с обманутыми дольщиками: подробности
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21 февраля 2018, 02:43
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В Тольятти будут судить застройщика, который продавал квартиры по два раза
В суд Комсомольского района Тольятти направлено на рассмотрение дело, возбужденное против руководителя строительной фирмы. Его подозревают в «двойных продажах» квартир.
Правоохранители заинтересовались предпринимателем после прокурорской проверки.
В 2015 году в фирму обратились люди, решившие приобрести жилье. Им предложили квартиру …
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31 января 2018, 05:20
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В Самаре названа дата новой встречи Дмитрия Азарова с дольщиками
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22 января 2018, 02:02
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С экс-руководства «Волга-Кредит банка» хотят взыскать 5,3 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов обратилось в областной Арбитражный суд о привлечении лиц, контролирующих самарский банк «Волга-Кредит», к ответственности в виде взыскания 5 миллиардов 300 миллионов рублей убытка.
Ранее АСВ, как конкурсный управляющий «Волга-Кредит банка», установило, что до отзыва лицензии …
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29 декабря 2017, 01:01
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Минфин намерен обложить майнинг налогами
Минфин РФ внес в законопроект о криптовалютах положение, по которому майнинг приравнивается к предпринимательской деятельности, а вследствие этого должен облагаться налогом. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Моисеева.
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28 декабря 2017, 04:24
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Минфин РФ подготовил законопроект для регулирования криптовалют
Специалисты Минфина подготовили законопроект, регулирующий криптовалюты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.
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26 декабря 2017, 10:25
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Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет
Повторные торги по продаже имущества тольяттинского «ФИА-Банка», в том числе мерных слитков и памятных драгоценных монет, вновь признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Об этом сообщает «Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим банкрота.
Всего к реализации предлагалось …
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26 декабря 2017, 08:48
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В России обсуждается введение обязательного страхования от киберрисков
Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на "Коммерсант", в русле правительственной программы "Цифровая экономика" обсуждается появление рынка страхования от киберугроз. Полис информационной безопасности могут объявить обязательным с 2020 года для стратегических отраслей, от кредитно-финансовой сферы до машиностроительного сегмента.
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7 декабря 2017, 02:59
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Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам
Замминистра финансов Алексей Моисеев раскрыл детали разрабатываемого закона по криптовалютам. Как следует из проекта, создание криптовалюты непосредственно для расчетов может считаться уголовно наказуемым деянием.
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6 декабря 2017, 04:37
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АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов выставило на торги часть имущества тольяттинского «ФИА-Банка», признанного банкротом. Общая стоимость предложенных активов превышает 700 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте АСВ. Конкурсный управляющий ищет покупателей на права требования к юридическим лицам. Как показывает практика, …
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1 декабря 2017, 01:08
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Самара: дольщики «Монблана» взывают к губернатору через плакаты
В паблике "Дольщики ЖК Ильинская плаза - ЖК Монблан" соцсети "ВКонтакте" поведали о новой акции на улицах Самары. Обманутые владельцы жилья обратились к руководству области с просьбой помочь им получить квартиры. "Плакаты с обращениями «10 лет без жилья! Губернатор, …
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17 ноября 2017, 05:32
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Минфин предложил создать единую базу автовладельцев
В Министерстве финансов России обсуждается идея появления единой базы страхования владельцев транспортных средств. Сведения планируется использовать в целях борьбы с мошенниками и определения цены полисов, рассказывает "Коммерсант".
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8 ноября 2017, 10:13
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СМИ узнали о планах внедрить обязательное страхование от киберугроз
В Российской Федерации образуется новый большой рынок страхования от киберрисков. Это указано в плане мероприятий госпрограммы «Цифровая экономика», где организация страхования от киберпреступлений в России является одним из ключевых пунктов.
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27 октября 2017, 09:08
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Госдума рассмотрит законопроект о страховании пассажиров такси
Законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков, которые оформляют договора с легковыми такси, и о единых правилах работы агрегаторов такси внесен в Государственную думу.
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12 октября 2017, 09:12
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Фермеров предлагают страховать от дождя и ранней зимы
В Министерстве сельского хозяйства РФ предлагают страховать фермеров от затяжных дождей во время уборки урожая, промерзания верхнего слоя почвы и преждевременной зимы. Специалисты ведомства подготовили законопроект о расширении числа страховых случаев господдержки. На данный момент в официальных документах упоминаются такие …
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21 сентября 2017, 02:05