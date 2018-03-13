Азаров в третий раз встретился с обманутыми дольщиками‍: подробности Глава региона Дмитрий Азаров снова встречался с обманутыми дольщиками. Это уже третье подобное мероприятие за последние четыре месяца. Напомним, первое прошло в ноябре и длилось около 9 часов, второе - почти 5 часов. В этот раз речь шла о 5 …