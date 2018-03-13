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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 марта 2018г 
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Ставки по вкладам населения упадут до минимума к концу 2019 года

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Азаров в третий раз встретился с обманутыми дольщиками‍: подробности

Глава региона Дмитрий Азаров снова встречался с обманутыми дольщиками. Это уже третье подобное мероприятие за последние четыре месяца. Напомним, первое прошло в ноябре и длилось около 9 часов, второе - почти 5 часов. В этот раз речь шла о 5 

21 февраля 2018, 02:43
В Тольятти будут судить застройщика, который продавал квартиры по два раза

В Тольятти будут судить застройщика, который продавал квартиры по два раза

В суд Комсомольского района Тольятти направлено на рассмотрение дело, возбужденное против руководителя строительной фирмы. Его подозревают в «двойных продажах» квартир.
Правоохранители заинтересовались предпринимателем после прокурорской проверки.

В 2015 году в фирму обратились люди, решившие приобрести жилье. Им предложили квартиру 
31 января 2018, 05:20
В Самаре названа дата новой встречи Дмитрия Азарова с дольщиками

В Самаре названа дата новой встречи Дмитрия Азарова с дольщиками

В Самаре объявлена дата новой встречи главы региона с обманутыми дольщиками. Она состоится в здании областного правительства через неделю.

«Друзья! 29 января в здании Правительства Самарской области состоится совещание с участием главы региона Дмитрия Азарова по вопросам долевого строительства. 
22 января 2018, 02:02
С экс-руководства «Волга-Кредит банка» хотят взыскать 5,3 млрд рублей

С экс-руководства «Волга-Кредит банка» хотят взыскать 5,3 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов обратилось в областной Арбитражный суд о привлечении лиц, контролирующих самарский банк «Волга-Кредит», к ответственности в виде взыскания 5 миллиардов 300 миллионов рублей убытка.

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29 декабря 2017, 01:01
Минфин намерен обложить майнинг налогами

Минфин намерен обложить майнинг налогами

Минфин РФ внес в законопроект о криптовалютах положение, по которому майнинг приравнивается  к предпринимательской деятельности, а вследствие этого должен облагаться налогом. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Моисеева.
Эксперты напоминают: законопроект о регулировании криптовалют 

28 декабря 2017, 04:24
Минфин РФ подготовил законопроект для регулирования криптовалют

Минфин РФ подготовил законопроект для регулирования криптовалют

Специалисты Минфина подготовили законопроект, регулирующий криптовалюты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.
Документ регламентирует порядок выпуска, налогообложения, приобретения и обращения криптовалют. С этой категорией средств следует иметь дело лишь профессиональным участникам, а простым гражданам не 

26 декабря 2017, 10:25
Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет

Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет

Повторные торги по продаже имущества тольяттинского «ФИА-Банка», в том числе мерных слитков и памятных драгоценных монет, вновь признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Об этом сообщает «Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим банкрота.

Всего к реализации предлагалось 
26 декабря 2017, 08:48
В России обсуждается введение обязательного страхования от киберрисков

В России обсуждается введение обязательного страхования от киберрисков

Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на "Коммерсант", в русле правительственной программы "Цифровая экономика" обсуждается появление рынка страхования от киберугроз. Полис информационной безопасности могут объявить обязательным с 2020 года для стратегических отраслей, от кредитно-финансовой сферы до машиностроительного сегмента.
Аналогов управления 

7 декабря 2017, 02:59
Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам

Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам

Замминистра финансов Алексей Моисеев раскрыл детали разрабатываемого закона по криптовалютам. Как следует из проекта, создание криптовалюты непосредственно для расчетов может считаться уголовно наказуемым деянием.
Г-н Моисеев заявил, что по большей части санкции станут административными, но при этом отметил: в Российской 

6 декабря 2017, 04:37
АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей

АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги часть имущества тольяттинского «ФИА-Банка», признанного банкротом. Общая стоимость предложенных активов превышает 700 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте АСВ. Конкурсный управляющий ищет покупателей на права требования к юридическим лицам. Как показывает практика, 

1 декабря 2017, 01:08
Самара: дольщики «Монблана» взывают к губернатору через плакаты

Самара: дольщики «Монблана» взывают к губернатору через плакаты

В паблике "Дольщики ЖК Ильинская плаза - ЖК Монблан" соцсети "ВКонтакте" поведали о новой акции на улицах Самары. Обманутые владельцы жилья обратились к руководству области с просьбой помочь им получить квартиры. "Плакаты с обращениями «10 лет без жилья! Губернатор, 
17 ноября 2017, 05:32
Минфин предложил создать единую базу автовладельцев

Минфин предложил создать единую базу автовладельцев

В Министерстве финансов России обсуждается идея появления единой базы страхования владельцев  транспортных средств. Сведения планируется использовать в целях борьбы с мошенниками и определения цены полисов, рассказывает "Коммерсант".
Как следует из подготовленных министерством поправок, "в страховании разрабатывается единая автоматизированная информационная система" 

8 ноября 2017, 10:13
СМИ узнали о планах внедрить обязательное страхование от киберугроз

СМИ узнали о планах внедрить обязательное страхование от киберугроз

В Российской Федерации образуется  новый большой рынок страхования от киберрисков. Это указано в плане мероприятий госпрограммы «Цифровая экономика», где организация страхования от киберпреступлений в России является одним из ключевых пунктов.
Полис информационной безопасности для стратегических предприятий будет обязательным с 2020 

27 октября 2017, 09:08
Госдума рассмотрит законопроект о страховании пассажиров такси

Госдума рассмотрит законопроект о страховании пассажиров такси

Законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков, которые оформляют договора с легковыми такси, и о единых правилах работы агрегаторов такси внесен в Государственную думу.
Поправки авторы планируемого новшества хотят внести в новую версию закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика 

12 октября 2017, 09:12
Фермеров предлагают страховать от дождя и ранней зимы

Фермеров предлагают страховать от дождя и ранней зимы

В Министерстве сельского хозяйства РФ предлагают страховать фермеров от затяжных дождей во время уборки урожая, промерзания верхнего слоя почвы и преждевременной зимы. Специалисты ведомства подготовили законопроект о расширении числа страховых случаев господдержки. На данный момент в официальных документах упоминаются такие 

21 сентября 2017, 02:05
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