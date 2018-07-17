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Канадская певица Аврил Лавин встречается с сыном миллиардера
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22 мая 2018, 08:06
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Зрители шоу Копперфильда снова пожаловались на травмы
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25 апреля 2018, 04:34
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Астрономы обнаружили в созвездии Центавра неизвестный объект
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24 апреля 2018, 07:18
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Астрономы обнаружили в космосе планету-сироту, пригодную для колонизации
Пригодная для колонизации планета-сирота расположена в созвездии Рыб. Небесное тело под названием CFBDSIR 2149-0403 астрономы обнаружили еще в 2012 году.
Сиротами называют планеты, которые не вращаются около определенной звезды, а свободно перемещаются в космосе. Возраст CFBDSIR 2149-0403 составляет около …
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20 апреля 2018, 09:40
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К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню
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16 апреля 2018, 03:30
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Телескоп «Хаббл» заснял самую большую галактику во Вселенной
Космический телескоп «Хаббл» заснял гигантское скопление галактик. Ему присвоили индекс PLCK G308.3-20.2. Отмечается, что это скопление расположено в районе созвездия Райской Птицы, и оно является крупнейшим во Вселенной.
Открытие поспособствовало обнаружению двух самых крупных структур во Вселенной, которые существенно …
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9 апреля 2018, 06:27
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Сжатие нейтронной звезды ускоряют Мюоны
Учет образования мюонов в модели формирования нейтронной звезды приводит к увеличению потока и энергии нейтрино, а также ускорению сжатия звезды. Данный факт был обнаружен с помощью численного моделирования астрофизиками из Германии и США. Статья исследователей опубликована изданием Physical Review …
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18 декабря 2017, 11:00
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«Звезда смерти»: Астрономы обнаружили небесное тело, поглотившее более десяти двойников Земли
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26 сентября 2017, 10:39