Заокеанские исследователи из Обсерватории Карнеги в Пасадене открыли звезду, поглотившую более десяти подобных Земле планет. Ученые и прежде знали, что звезды могут уничтожать другие небесные тела, но были уверены, что этот процесс не влияет на вид и поведение светил. Однако …