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Зрители шоу Копперфильда снова пожаловались на травмы

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Астрономы обнаружили в созвездии Центавра неизвестный объект

Астрономы обнаружили в созвездии Центавра неизвестный объект

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По своей массе объект напоминает коричневый карлик. Это звезда, в 
24 апреля 2018, 07:18
Астрономы обнаружили в космосе планету-сироту, пригодную для колонизации

Астрономы обнаружили в космосе планету-сироту, пригодную для колонизации

Пригодная для колонизации планета-сирота расположена в созвездии Рыб. Небесное тело под названием CFBDSIR 2149-0403 астрономы обнаружили еще в 2012 году.

Сиротами называют планеты, которые не вращаются около определенной звезды, а свободно перемещаются в космосе. Возраст  CFBDSIR 2149-0403 составляет около 
20 апреля 2018, 09:40
К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

К Земле движется очередной огромный астероид. Небесное тело, которому присвоен индекс 2013 US3, сопоставим по своим размерам с Эйфелевой башней. Больше всего он приблизится к Земле 29 апреля - на расстояние 3,87 миллиона километров. Обычно 2013 US3 движется по орбите 
16 апреля 2018, 03:30
Телескоп «Хаббл» заснял самую большую галактику во Вселенной

Телескоп «Хаббл» заснял самую большую галактику во Вселенной

Космический телескоп «Хаббл» заснял гигантское скопление галактик. Ему присвоили индекс PLCK G308.3-20.2. Отмечается, что это скопление расположено в районе созвездия Райской Птицы, и оно является крупнейшим во Вселенной.

Открытие поспособствовало обнаружению двух самых крупных структур во Вселенной, которые существенно 
9 апреля 2018, 06:27
Сжатие нейтронной звезды ускоряют Мюоны

Сжатие нейтронной звезды ускоряют Мюоны

Учет образования мюонов в модели формирования нейтронной звезды приводит к увеличению потока и энергии нейтрино, а также ускорению сжатия звезды. Данный факт был обнаружен с помощью численного моделирования астрофизиками из Германии и США. Статья исследователей опубликована изданием Physical Review 
18 декабря 2017, 11:00
«Звезда смерти»: Астрономы обнаружили небесное тело, поглотившее более десяти двойников Земли

«Звезда смерти»: Астрономы обнаружили небесное тело, поглотившее более десяти двойников Земли

Заокеанские исследователи из Обсерватории Карнеги в Пасадене открыли звезду, поглотившую более десяти подобных Земле планет. Ученые и прежде знали, что звезды могут уничтожать другие небесные тела, но были уверены, что этот процесс не влияет на вид и поведение светил. Однако 

26 сентября 2017, 10:39
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