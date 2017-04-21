В Самарской области на 70 рублей увеличился прожиточный минимум. Правительство региона по итогам первого квартала утвердило данный показатель для всех категорий граждан на уровне 9 734 рублей.
При этом для трудоспособного населения он составит 10 961 рубль, для детей - 9 591 рубль, для пенсионеров - 7 722 рубля.
Прожиточный минимум устанавливается на основе потребительской корзины и используется для расчета размеров социальной помощи. Обычно в этот перечень входит картофель, хлеб, макароны, крупы, фрукты, мясо и яйца. Кроме еды, в корзине есть непродовольственные товары, платежи за ЖКХ и связь.
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