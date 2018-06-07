Стало известно нового врио министра имущественных отношений Самарской области. С 7 июня эту должность занял Иван Ефанов. Соответствующее постановление о назначении подписал врио губернатора Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.
До последнего времени Иван Ефанов трудился на посту заместителя главы областного Минстроя. Ранее он занимал посты в «Самарских городских электрических сетях», СВГК и «Самарских коммунальных системах».
Напомним, 7 июня стало известно о том, что прежний глава Минимущества Михаил Солынин покинул свой пост по собственному желанию. Он руководил ведомством с апреля 2016 года.
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