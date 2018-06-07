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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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На «АвтоВАЗе» произошли кадровые перестановки. Со 2 апреля должность исполнительного вице-президента по финансам автогиганта займет Алексей Бобров. Его кандидатура была поддержана советом директоров. На посту Бобров сменит Штефана Мауэрера, который принял решение покинуть автозавод. В период передачи полномочий до 1 

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Александр Карпушкин стал первым заместителем главы Самары

15 февраля стало известно о кадровых назначениях в администрации Самары. Первым заместителем главы города стал Александр Карпушкин. Он будет отвечать за управление финансами, экономическое развитие, а также социальную сферу.

Напомним, Александр Карпушкин уже работал в самарской мэрии. С 2010 по 2014 

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В региональном правительстве новые кадровые перестановки. Пост министра промышленности и технологий покидает Сергей Безруков, занимавший его в течение 5 лет.  Он переходит на работу  в Москву, где будет руководить департаментом региональной промышленной политики и проектного управления. Об этом стало известно 

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Врио министра имущественных отношений Самарской области Антон Бекин отстранен от работы

Врио министра имущественных отношений Самарской области Антон Бекин отстранен от работы

В региональном министерстве имущественных отношений в эти дни крайне неспокойная обстановка. По решению суда от работы отстранен временно исполняющий обязанности министра Антон Бекин, который вступил в эту должность в мае 2015 года, сразу после ухода с поста руководителя ведомства Юлии 

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Допэмиссию ОАО «Порт Самары» выкупит областное минимущество

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В Самаре «Авиаагрегат» спорит с минимуществом из-за земли на 15 млн рублей

Открытое акционерное общество «Авиаагрегат» в арбитражном суде Самарской области оспаривает отказ регионального министерства имущественных отношений предоставить предприятию возможность получить в собственность земельный участок в столице губернии. По данным публичной карты, его площадь составляет 1955 квадратных метров. Кадастровая стоимость около 15 
6 апреля 2015, 10:38
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