Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу ведомства для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам. Конфликт между нефтяниками и чиновниками возник после того, как первые посчитали, что они переплатили за аренду земельного участка в Куйбышевском районе Самары с 2012 по 2014 годы свыше 9.5 миллионов рублей. При этом ведомство незаконно обогатилось за счет использования чужих денежных средств почти на 2.5 миллиона.
"Самаранефтепродукт" подало соответствующий иск к министерству в Областной арбитражный суд, который, в результате, встал на сторону истца. Попытки минимущества оспорить решение в вышестоящих инстанциях ни к чему не привели. Точку в деле поставил Верховный суд.
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