Дачники Орлова оврага судятся с минтрансом Самарской области Раньше оживленной трассы в Орловом овраге были огороды десяти педагогов. Землю им выдала администрация города еще в начале 90-х за хорошую работу в местной школе. В мае 2016-го, приехав на свои дачи, люди обнаружили строительную технику, которая сносила все строения. …