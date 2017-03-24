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Материалы по теме:

В Самаре арестовали подозреваемых в похищении самарского бизнесмена

В Самаре арестовали подозреваемых в похищении самарского бизнесмена

Сегодня такое решение принял Самарский районный суд Самары. Безработного самарца Александра Курочкина подозревают в похищении его знакомого предпринимателя и вымогательстве выкупа в размере 14 миллионов рублей. По версии следствия, фигурант дела совершил преступление 10 марта с еще двумя своими приятелями. 
24 марта 2017, 07:42
Дачники Орлова оврага судятся с минтрансом Самарской области

Дачники Орлова оврага судятся с минтрансом Самарской области

Раньше оживленной трассы в Орловом овраге были огороды десяти педагогов. Землю им выдала администрация города еще в начале 90-х за хорошую работу в местной школе. В мае 2016-го, приехав на свои дачи, люди обнаружили строительную технику, которая сносила все строения. 
24 марта 2017, 07:41

"Заря" досталась мэрии

В споре между мэрией Самары и "Российским государственным университетом туризма и сервиса" поставлена точка. Верховный  суд отказал в  передаче кассационной  жалобы последнего  для  рассмотрения  в  Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.
Напомним, как уже рассказывала "Терра" учебное заведение и 

23 марта 2017, 04:12
В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В убийстве признали виновным 56-летнего Ивана Пензина. По версии следствия, в июле прошлого года он увидел в своем огороде мужчину и женщину, собиравших вишню. Хозяин сада возмутился. Незваные гости попросили прощения. Сказали, что не хотели нарушать ничьих прав собственности, просто 

22 марта 2017, 04:26
Областное минимущество судится с мэрией Самары из-за трех земельных участков

Областное минимущество судится с мэрией Самары из-за трех земельных участков

Областное министерство имущества обратилось в арбитражный суд с иском к департаменту управления имуществом Самары с требованием перерегистрировать в собственность губернии три земельных участка на улице Панова, сообщается в материалах дела на сайте арбитража.
Речь идет о территории общей площадью более 

10 августа 2016, 03:32
В Самаре минимущество и вуз спорят из-за 4 млн рублей

В Самаре минимущество и вуз спорят из-за 4 млн рублей

Как следует из материалов арбитражного суда Самарской области, в мае 2006 года Самарская гуманитарная академия и комитет по управлению имуществом администрации Самары заключили договор аренды участка площадью более 4 тысяч квадратных метров на улице 8-й Радиальной. Через два месяца полномочия 
16 июня 2015, 05:27
Виктор Сурков снова пытается взыскать деньги с минимущества в Самаре

Виктор Сурков снова пытается взыскать деньги с минимущества в Самаре

Министерство имущественных отношений Самарской области продолжает судиться с одним из крупнейших девелоперов региона Виктором Сурковым. Напомним, он владеет целым рядом торговых центров, в числе которых «Московский», «Амбар», «Космопорт» и «МегаСити». В феврале областной арбитражный суд встал на сторону общества с 
5 июня 2015, 05:12
План приватизации на 2014 год в Самарской области не выполнен

План приватизации на 2014 год в Самарской области не выполнен

Минимущество Самарской области «провалило» план приватизации на 2014 год, сообщает губернская дума. Планировалось продать 10 объектов за 150 млн рублей, однако ни один из них не был реализован. Главные причины - подведомственные организации задерживали документальное переоформление объектов, не успевали перевести 
27 мая 2015, 04:49
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