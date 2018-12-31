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Заводите огороды и не думайте деньгах: рецепт счастья от самарского министра
Глава областного министерства социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова официально призналась в Твиттере, что допустила некорректное выражение в дискуссии с самарчанкой по поводу маленьких пособий для молодых матерей.
"Рожать ради выплаты 50 рублей нет никакого желания, единственный вариант - кормить детей …
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28 декабря 2018, 06:06
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Галина Андриянова может уйти с поста главы гордумы Самары
Председатель Самарской гордумы Галина Андриянова уже в начале марта может перейти на работу в областное правительство. Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников, ей сделали предложение стать замом министра социально-демографической и семейной политики региона. Место спикера гордумы, с наибольшей долей …
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27 февраля 2018, 04:09
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Семьи сбитых электричкой школьников получат материальную помощь
По 50 тысяч рублей в качестве материальной помощи получат родные трех школьников, погибших на железной дороге. Семье выжившего подростка заплатят 30 тысяч рублей. Сегодня, 4 июня, об этом сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова на пресс-конференции, …
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4 июня 2014, 02:07
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В Самаре могут закрыть детский дом №1, где погибли два воспитанника
4 апреля судьбу детдома №1 и причины произошедшей там 29 марта трагедии - от передозировки наркотиков умерли двое подростков - обсуждали на заседании региональной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних.
Воспитанников детского дома планируют отправить в другие соцучреждения. Сколько ребят и куда …
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4 апреля 2014, 05:45