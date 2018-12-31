В Самаре могут закрыть детский дом №1, где погибли два воспитанника 4 апреля судьбу детдома №1 и причины произошедшей там 29 марта трагедии - от передозировки наркотиков умерли двое подростков - обсуждали на заседании региональной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних. Воспитанников детского дома планируют отправить в другие соцучреждения. Сколько ребят и куда …