9
46
25
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Заводите огороды и не думайте деньгах: рецепт счастья от самарского министра

Заводите огороды и не думайте деньгах: рецепт счастья от самарского министра

Глава областного министерства социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова официально призналась в Твиттере, что допустила некорректное выражение в дискуссии с самарчанкой по поводу маленьких пособий для молодых матерей.

"Рожать ради выплаты 50 рублей нет никакого желания, единственный вариант - кормить детей 

28 декабря 2018, 06:06
Галина Андриянова может уйти с поста главы гордумы Самары

Галина Андриянова может уйти с поста главы гордумы Самары

Председатель Самарской гордумы Галина Андриянова уже в начале марта может перейти на работу в областное правительство. Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников, ей сделали предложение стать замом министра социально-демографической и семейной политики региона. Место спикера гордумы, с наибольшей долей 

27 февраля 2018, 04:09
Семьи сбитых электричкой школьников получат материальную помощь

Семьи сбитых электричкой школьников получат материальную помощь

По 50 тысяч рублей в качестве материальной помощи получат родные трех школьников, погибших на железной дороге. Семье выжившего подростка заплатят 30 тысяч рублей. Сегодня, 4 июня, об этом сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова на пресс-конференции, 
4 июня 2014, 02:07
В Самаре могут закрыть детский дом №1, где погибли два воспитанника

В Самаре могут закрыть детский дом №1, где погибли два воспитанника

4 апреля судьбу детдома №1 и причины произошедшей там 29 марта трагедии - от передозировки наркотиков умерли двое подростков - обсуждали на заседании региональной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних.

Воспитанников детского дома планируют отправить в другие соцучреждения. Сколько ребят и куда 

4 апреля 2014, 05:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх