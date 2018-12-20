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В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»
В областной столице ищут неизвестного вандала, который похитил часть иллюминации с кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Добычей злоумышленника стала большая светящаяся снежинка. Само похищение попало на видео - его записала камера, прикрепленная на здании.
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20 декабря 2018, 02:05
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В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану
В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
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20 декабря 2018, 01:44
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В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный
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20 декабря 2018, 12:37
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На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело
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20 декабря 2018, 12:16
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О распаде Советского Союза жалеет рекордное за 10 лет число россиян
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20 декабря 2018, 10:28
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На самарском ПАО "Кузнецов" стартовала модернизация производства
На самарском заводе "Кузнецов" началась модернизация производства, информирует областное министерство промышленности и технологий. На входящем в "Союзмаш России" двигателестроительном предприятии залили фундамент нового здания, где разместится "Корпус производства компрессоров". Проект позволит увеличить пропускную способность подразделений завода, которые работают над выпуском …
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20 декабря 2018, 08:18
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Что ждет ЖКХ в Самарской области в 2019?
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20 декабря 2018, 08:10
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Строители «Самара Арены» до сих пор сидят без зарплаты
Строители «Самара Арены» так и не получили свою зарплату. Обещание рассчитаться с рабочими до 1 октября осталось невыполненным, констатируют в Министерстве труда Самарской области. Госинспекция из Татарстана по результатам проверок двух фирм-субподрядчиков - «СК «Татдорстрой» и «Гранд-Проект» - выдала новые …
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5 октября 2018, 09:59
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Более 34 миллионов рублей взыскали с недобросовестных работодателей самарские приставы
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17 сентября 2018, 11:45
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Строители стадиона «Самара Арена» жалуются на то, что несколько месяцев сидят без денег
Люди, которые трудились на строительстве стадиона «Самара Арена», жалуются на задержки зарплат. В обращении, которое поступило в твиттер врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, говорится о том, что денег рабочие не могут дождаться по 3-4 месяца.
«Здравствуйте, Дмитрий Игоревич, помогите самарским …
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27 августа 2018, 10:58
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Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области
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22 августа 2018, 01:42