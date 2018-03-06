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Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары
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7 марта 2018, 08:12
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Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре
7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров …
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7 марта 2018, 07:00
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Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти
Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.
В технопарке …
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7 марта 2018, 11:10
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Президент России Владимир Путин прилетел во вторник в Самарскую область
Президент России Владимир Путин прибыл в Самару вечером 6 марта. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru. В рамках визита главы государства запланированы несколько мероприятий.
Владимир Путин проведет в Самаре заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На нем будут подведены …
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6 марта 2018, 11:32
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28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года
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6 марта 2018, 04:21
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Фабрику на 155 рабочих мест открыл Максим Орешкин в Тольятти
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6 марта 2018, 02:44
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У компании «Мерседес» появился поставщик в Самарской области
Поставщиком компании «Мерседес» стало ООО «Сириус-ТЛТ», которое является резидентом самарского технопарка «Жигулевская долина». Первую партию комплектующих, окрашенных по технологии тольяттинских разработчиков, уже отправили в Дубай, сообщила пресс-служба технопарка. Российская фирма будет отвечать за качество покраски деталей для «Мерседеса». После приемки …
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30 августа 2017, 01:11
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В Тольятти создают внедорожник-«невидимку» на базе «Нивы»
В Тольятти разрабатывают внедорожник-«невидимку». Над проектом работает резидент технопарка «Жигулевская долина» - научный консультационно-технологический центр «Пролог» совместно с Тольяттинским государственным университетом. Прототип новинки был презентован на Международном военно-техническом форуме «Армия – 2017».
Новинку создают на базе «Нивы», ее планируют …
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11 августа 2017, 10:41
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Из-за дождя начал разрушаться корпус «Жигулевской долины»
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5 июля 2017, 06:05
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В блогах: почему арендаторы бегут из «Жигулевской долины»?
Тольяттинец Анатолий Кукаев поведал в "Фейсбуке", что в Автограде арендаторы начали покидать "Жигулевскую долину". "Собирают чемоданы" даже компании, специально привлеченные несколько лет назад под более выгодные, чем в городе, условия аренды. По моим ощущениям, в технопарке стали забывать, зачем …
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21 апреля 2017, 09:28