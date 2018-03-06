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Материалы по теме:

Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары

Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары

Президент России Владимир Путин покинул Самару. Очевидцы засняли видео, как глава государства сел в вертолет, стоявший на поле стадиона «Торпедо». Ролик выложил портал
7 марта 2018, 08:12
Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров 
7 марта 2018, 07:00
Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.

В технопарке 
7 марта 2018, 11:10
Президент России Владимир Путин прилетел во вторник в Самарскую область

Президент России Владимир Путин прилетел во вторник в Самарскую область

Президент России Владимир Путин прибыл в Самару вечером 6 марта. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru. В рамках визита главы государства запланированы несколько мероприятий.

Владимир Путин проведет в Самаре заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На нем будут подведены 
6 марта 2018, 11:32
28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года

28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года

Самарское предприятие – ПАО «Кузнецов» в ближайшие два года получит от ОДК 28 миллиардов рублей. Ранее 10 миллиардов рублей уже вложены в развитие и модернизацию производства, сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Эта информация была озвучена в понедельник, 5 

6 марта 2018, 04:21
Фабрику на 155 рабочих мест открыл Максим Орешкин в Тольятти

Фабрику на 155 рабочих мест открыл Максим Орешкин в Тольятти

Появились подробности визита в Самарскую область Максима Орешкина. Только что министр экономического развития 
6 марта 2018, 02:44
У компании «Мерседес» появился поставщик в Самарской области

У компании «Мерседес» появился поставщик в Самарской области

Поставщиком компании «Мерседес» стало ООО «Сириус-ТЛТ», которое является резидентом самарского технопарка «Жигулевская долина». Первую партию комплектующих, окрашенных по технологии тольяттинских разработчиков, уже отправили в Дубай, сообщила пресс-служба технопарка. Российская фирма будет отвечать за качество покраски деталей для «Мерседеса». После приемки 

30 августа 2017, 01:11
В Тольятти создают внедорожник-«невидимку» на базе «Нивы»

В Тольятти создают внедорожник-«невидимку» на базе «Нивы»

В Тольятти разрабатывают внедорожник-«невидимку». Над проектом работает резидент технопарка «Жигулевская долина» - научный консультационно-технологический центр «Пролог» совместно с Тольяттинским государственным университетом. Прототип новинки был презентован на Международном военно-техническом форуме «Армия – 2017».

Новинку создают на базе «Нивы», ее планируют 
11 августа 2017, 10:41
Из-за дождя начал разрушаться корпус «Жигулевской долины»

Из-за дождя начал разрушаться корпус «Жигулевской долины»

На один из корпусов технопарка «Жигулевская долина» сегодня тоже обрушился настоящий потоп. Причем прямо внутри помещений. Во время дождя с потолка потоком лилась вода и кусками отваливается потолочная плитка. Аналогичное ЧП уже было в 2016 году. Крышу пострадавшего блока корпуса 
5 июля 2017, 06:05
В блогах: почему арендаторы бегут из «Жигулевской долины»?

В блогах: почему арендаторы бегут из «Жигулевской долины»?

Тольяттинец Анатолий Кукаев поведал в "Фейсбуке", что в Автограде арендаторы начали покидать "Жигулевскую долину". "Собирают чемоданы" даже компании, специально привлеченные несколько лет назад под более выгодные, чем в городе, условия аренды. По моим ощущениям, в технопарке стали забывать, зачем 
21 апреля 2017, 09:28
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