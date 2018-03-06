На один из корпусов технопарка «Жигулевская долина» сегодня тоже обрушился настоящий потоп. Причем прямо внутри помещений. Во время дождя с потолка потоком лилась вода и кусками отваливается потолочная плитка. Аналогичное ЧП уже было в 2016 году. Крышу пострадавшего блока корпуса …