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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов

Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов

В суд в Самарской области направили уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Сызрани. Его обвиняют в незаконной охоте с применением механического транспортного средства с причинением особо крупного ущерба. По версии следствия, этот мужчина в ночь с 9 на 10 января 
4 марта 2019, 05:31
В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В понедельник, 4 марта, заседание Самарского гарнизонного суда по делу бывшего майора ФСБ Сергея Абрамова внезапно прервала трагедия - умер его адвокат Владимир Гапонов. Защитник успел выступить, а во время допроса потерпевшего почувствовал себя плохо. Сотрудники суда и адвокат потерпевшего 
4 марта 2019, 05:18
С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега

С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега

С улиц, дорог, парков, скверов и набережной Самары за эту зиму коммунальщики вывезли 765 000 тонн снега. В прошлом году за этот же период убрали только 500 000 тонн. В понедельник, 4 марта, такие цифры озвучили на еженедельном совещании в 
4 марта 2019, 04:55
«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

Второй раз за этот год у самарского театра драмы «Камерная сцена» протекла крыша. В здании на улице Некрасовской повсюду течет вода, сотрудникам только и остается, что подставлять ведра для воды, капающей с потолка и стен. На видео, снятом в театре, 
4 марта 2019, 04:35
На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей

На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей

Федеральный Минкульт выделит 550 млн рублей на реконструкцию самарского цирка. Сам же проект оценивается в 900 млн, рассказал в интервью «Самарскому обозрению» депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
 
- Министр (Владимир Мединский) лично пообещал мне это в январе. Но этого 
4 марта 2019, 01:44
В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры

В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры

11 млрд рублей направили на социалку.
1 марта 2019, 05:20
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной

В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной

В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до улицы Солнечной, об этом заявили в гордепартаменте градостроительства. Речь идет об улице XXII Партсъезда. Еще в 2012 году власти решили продлить ее до Солнечной, был завершен проект реконструкции, 
28 февраля 2019, 07:11
Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва

Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва

Главой Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва. Об этом стало известно во вторник, 26 февраля, на заседании губдумы. Смена руководителя ведомства связана с регламентом его работы. Председатель Счетной палаты не может занимать этот пост более 5 лет. Полномочия предыдущего 
26 февраля 2019, 12:53
Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга

Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга

Счетная палата Самарской области проверила, как в Волжском районе выполнили предложения контролеров по устранению нарушений, выявленных еще в 2015 году. Выяснилось, что никак.

В частности, в 2011 году администрация района предоставила муниципальным унитарным предприятиям бюджетные гарантии на 83,7 млн 
18 февраля 2019, 01:26
Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки

Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки

Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса 
15 января 2019, 09:58
Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников

Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников

Счетная палата получит широкие полномочия на проверку расходов региональных властей. Правительство России утвердило соответствующие поправки в Бюджетный кодекс и готово внести их в Госдуму. Предположительно, изменения начнут действовать с 2019 года. Напомним, ведомство недавно возглавил Алексей Кудрин. По мнению экспертов, 

4 июня 2018, 08:01
Лучшим спортсменам Самарской области начали выдавать единую новую форму

Лучшим спортсменам Самарской области начали выдавать единую новую форму

В Самарской области спортсменам впервые начали выдавать единую брендированную экипировку. На форму нанесены надписи Samara Region Sport Team и «Самарская область». Теперь сильнейшие спортсмены региона будут выглядеть как одна команда.

Комплектами новой экипировки будут обеспечены 400 лучших атлетов Самарской области. Проект 

15 января 2018, 12:53
Ученые: Допинги очень опасны для здоровья

Ученые: Допинги очень опасны для здоровья

Американские ученые рассказали, что допинги могут быть очень опасными для здоровья. В первую очередь это связано с тем, что многие препараты выпускаются нелегально.
По словам медиков из Техасского университета, 45% профессиональных спортсменов принимают допинги. Каждый из них преследует разные цели. 

10 августа 2016, 02:11
В Самаре создают Центр сильнейших спортсменов области

В Самаре создают Центр сильнейших спортсменов области

Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд начнет работу в ближайшее время по инициативе минспорта Самарской области. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. Новое учреждение появится на базе школы высшего спортивного мастерства №4 (ШВСМ №4). Помимо материально-технического и финансового обеспечения 
25 января 2016, 04:19
На Самарской таможне задержали бодибилдера за контрабанду

На Самарской таможне задержали бодибилдера за контрабанду

Сотрудниками отдела дознания Самарской таможни возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Новокуйбышевска.
 
Он подозреваются в незаконном перемещении через границу сильнодействующих веществ. Это уже второе уголовное дело в отношении незадачливого атлета. Мужчина заказал препараты через Интернет, переписываясь с продавцами 
21 ноября 2015, 03:02
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