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Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов
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4 марта 2019, 05:31
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В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда
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4 марта 2019, 05:18
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С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега
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4 марта 2019, 04:55
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«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша
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4 марта 2019, 04:35
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На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей
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4 марта 2019, 01:44
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В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры
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1 марта 2019, 05:20
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной
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28 февраля 2019, 07:11
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Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва
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26 февраля 2019, 12:53
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Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга
Счетная палата Самарской области проверила, как в Волжском районе выполнили предложения контролеров по устранению нарушений, выявленных еще в 2015 году. Выяснилось, что никак.
В частности, в 2011 году администрация района предоставила муниципальным унитарным предприятиям бюджетные гарантии на 83,7 млн …
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18 февраля 2019, 01:26
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Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки
Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса …
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15 января 2019, 09:58
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Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников
Счетная палата получит широкие полномочия на проверку расходов региональных властей. Правительство России утвердило соответствующие поправки в Бюджетный кодекс и готово внести их в Госдуму. Предположительно, изменения начнут действовать с 2019 года. Напомним, ведомство недавно возглавил Алексей Кудрин. По мнению экспертов, …
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4 июня 2018, 08:01
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Лучшим спортсменам Самарской области начали выдавать единую новую форму
В Самарской области спортсменам впервые начали выдавать единую брендированную экипировку. На форму нанесены надписи Samara Region Sport Team и «Самарская область». Теперь сильнейшие спортсмены региона будут выглядеть как одна команда.
Комплектами новой экипировки будут обеспечены 400 лучших атлетов Самарской области. Проект …
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15 января 2018, 12:53
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Ученые: Допинги очень опасны для здоровья
Американские ученые рассказали, что допинги могут быть очень опасными для здоровья. В первую очередь это связано с тем, что многие препараты выпускаются нелегально.
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10 августа 2016, 02:11
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В Самаре создают Центр сильнейших спортсменов области
Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд начнет работу в ближайшее время по инициативе минспорта Самарской области. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. Новое учреждение появится на базе школы высшего спортивного мастерства №4 (ШВСМ №4). Помимо материально-технического и финансового обеспечения …
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25 января 2016, 04:19
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На Самарской таможне задержали бодибилдера за контрабанду
Сотрудниками отдела дознания Самарской таможни возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Новокуйбышевска.
Он подозреваются в незаконном перемещении через границу сильнодействующих веществ. Это уже второе уголовное дело в отношении незадачливого атлета. Мужчина заказал препараты через Интернет, переписываясь с продавцами …
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21 ноября 2015, 03:02
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