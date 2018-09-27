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В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки
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27 сентября 2018, 11:32
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В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре
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27 сентября 2018, 11:11
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В Самаре стартовала прививочная кампания
В Самарской области началась прививочная кампания. Вакцинируют от гриппа всех желающих, начиная с полугодовалых младенцев и заканчивая гражданами преклонного возраста. Главное, чтобы организм не был ослаблен каким-либо заболеванием, поэтому перед инъекцией пациентов осматривает терапевт. Для тех, кто прикреплен к медучреждению, …
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27 сентября 2018, 10:13
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В «Курумоче» может появиться duty free в зоне прилета
В самарском «Курумоче» может открыться новый магазин беспошлинной торговли. Воздушная гавань вошла в список аэропортов с расширенной торговой зоной. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минфин, пишет «Самарское обозрение». Всего в списке 43 аэропорта России. Сейчас в «Курумоче» работает зона …
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27 сентября 2018, 09:58
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Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник
В среду, 26 сентября, по итогам конкурса был определен новый глава Кинельского района области. Им стал Сергей Колесник, как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора СО. Он возглавлял МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».
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26 сентября 2018, 12:10
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Общественная палата Самарской области отмечает 10-летний юбилей
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26 сентября 2018, 10:00
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В Самарской области сократилось количество вице-губернаторов
Во вторник, 25 сентября, была утверждена новая структура регионального правительства. Количество вице-губернаторов сократилось с 6-ти до 4-х, заместителей председателей правительства - с 10-ти до 4-х.
Теперь появился департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области, ему передаются полномочия Министерства экономического …
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25 сентября 2018, 09:01
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Николай Абашин возглавит министерство сельского хозяйства Самарской области
Во вторник, 25 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с главой Кинельского района Николаем Абашиным. Он предложил ему занять должность министра сельского хозяйства и продовольствия.
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25 сентября 2018, 05:41
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Главой Шестого кассационного суда в Самаре стал Александр Ефанов
Главой Шестого кассационного суда в Самаре назначен Александр Ефанов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Судя по документу, господин Ефанов назначен на шестилетний срок.
Напомним, что сейчас Александр Ефанов является председателем Арбитражного суда Самарской области, а до этого …
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24 сентября 2018, 08:31
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Официально прекращены полномочия спикера Самарской губдумы
В понедельник, 24 сентября, депутаты Самарской губернской думы официально приняли документ о досрочном прекращении полномочий председателя областного парламента Виктора Сазонова. Он возглавлял парламент на протяжении 17 лет, с 2001 года. Напомним, что политик скончался после продолжительной болезни и в субботу, …
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24 сентября 2018, 12:54
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В Самарской области изменилась структура правительства
Только что Самарская губернская дума приняла сразу в двух чтениях законопроект, касающийся изменения структуры регионального правительства. Решение было одобрено единогласно. Напомним, что речь идет о законопроекте, внесенном губернатором Дмитрием Азаровым. Он касается штатных изменений в системе исполнительной власти. В частности, …
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24 сентября 2018, 12:19
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Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко
В четверг, 13 сентября, совет депутатов Ленинского района единогласно поддержал на пост главы кандидатуру Елены Бондаренко. Напомним, что еще до подачи документов на конкурс она исполняла обязанности главы местной администрации, а перед этим работала в департаменте градостроительства. До конкурса допустили …
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13 сентября 2018, 05:33
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На «Самарской ГРЭС» назначили нового директора
У «Самарской ГРЭС» новый руководитель. С 6 сентября этот пост занял Игорь Кушель. В круг его первостепенных задач на ближайшее время будет входить ввод после модернизации Привокзальной отопительной котельной, а также поддержание работы всех подразделений станции в осенне-зимний период.
Игорь Кушель …
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11 сентября 2018, 02:40
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2-3 новичка скоро появятся в самарских «Крыльях Советов»
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5 июля 2018, 09:17
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Министерство имущественных отношений Самарской области возглавил Иван Ефанов
Стало известно нового врио министра имущественных отношений Самарской области. С 7 июня эту должность занял Иван Ефанов. Соответствующее постановление о назначении подписал врио губернатора Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.
До последнего времени Иван Ефанов трудился на посту заместителя главы областного Минстроя. …
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7 июня 2018, 10:49
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Сергей Андреев стал генеральным директором ОЭЗ «Тольятти»
Назначен новый генеральный директор особой экономической зоны «Тольятти». С 19 апреля в эту должность вступил Сергей Андреев. Совет директоров организации одобрил его кандидатуру еще 4 апреля.
До последнего времени Сергей Андреев был временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Самарской области. До …
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19 апреля 2018, 03:51