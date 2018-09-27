В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре



Ограничение коснется участка улицы Крупской от Степана Разина до Фрунзе, улицу Фрунзе … Из-за строительства Фрунзенского моста в Самаре с 06:00 1 октября до 24:00 31 августа 2019 года будет перекрыто движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре города.Ограничение коснется участка улицы Крупской от Степана Разина до Фрунзе, улицу Фрунзе