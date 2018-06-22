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Материалы по теме:

Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»

Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»

Иностранные болельщики в Самаре, что называется, гуляют на всю катушку. Вчера наш город собрал фанатов из Австралии. Гости с «зеленого континента» вели себя вполне мирно, но иногда удивляли прохожих нестандартными выходками. Одна из них попала в объектив видеокамеры.

Австралийский 
22 июня 2018, 03:46
Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре

Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре

В Самаре в скором времени начнется ремонт улицы Минской. Об этом 21 июня рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Проезжую часть планируется провести в порядок от улицы Мирной до Ставропольской, то есть на всем протяжении Минской, сообщает samru.ru.
22 июня 2018, 01:28
Более 1000 самарцев пришли к горельефу

Более 1000 самарцев пришли к горельефу "Скорбящей Матери-Родине"

В Самаре в пятницу, 22 июня, в День памяти и скорби, на площадь Славы почтить память павших в Великой Отечественной войне пришли более тысячи самарцев. Цветы к Вечному огню у горельефа "Скорбящей Матери-Родине" возложили ветераны, юные патриоты, представители общественных организаций, 
22 июня 2018, 01:10
Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре

Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре

В Самару на ЧМ-2018 приехали иностранные полицейские. Их в день матча ЧМ-2018 между сборными Австралии и Дании видели в фан-зоне на площади Куйбышева. За день до этого сотрудникам правоохранительных органов провели экскурсию в музее Алабина. В соцсети появились фотографии. Самарцы 
22 июня 2018, 11:53
Миллионным зрителем ЧМ-2018 стал болельщик на «Самара Арене»

Миллионным зрителем ЧМ-2018 стал болельщик на «Самара Арене»

В Самаре в день матча сборных Дании и Австралии в четверг, 21 июня, был зарегистрирован миллионный болельщик ЧМ-2018. Напомним, игра завершилась ничьей – 1:1. Этот поединок стал вторым для столицы нашего региона после воскресной игры Сербии и Коста-Рики. Всего за 

22 июня 2018, 11:29
Президент FIFA в память о ЧМ-2018 получил в Самаре значок

Президент FIFA в память о ЧМ-2018 получил в Самаре значок

В Самаре президент FIFA Джанни Инфантино получил памятный значок. В четверг, 21 июня, он присутствовал на матче ЧМ-2018 между сборными Дании и 
22 июня 2018, 10:18
Доходы граждан России снизились на 20 процентов за последние 3 года

Доходы граждан России снизились на 20 процентов за последние 3 года

Как пишет “Лента.ру” со ссылкой на доклад ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие», реальный заработок российских граждан упал на 19,2 процента за период с октября 2014 года по май 2017 года.

Также и реальный размер пенсий 

2 августа 2017, 03:56
С 1 августа увеличится пенсия у работающих пенсионеров

С 1 августа увеличится пенсия у работающих пенсионеров

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, работающие пенсионеры начнут получать страховые пенсии в повышенном размере. Данное повышение связано с проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.

Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в денежном эквиваленте, что в среднем составит  чуть 

25 июля 2017, 03:53
В октябре этого года в России запустят в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей

В октябре этого года в России запустят в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей

Дизайн банкнот утвердят в середине лета. Предполагается, что одну из них выполнят с пропиткой полимером для прочности. Символы для новых денежных знаков были выбраны россиянами в ходе народного голосования. На 200-рублевке будут изображены севастопольский памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес 

26 мая 2017, 04:38
Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию

Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию

Минсельхоз России получил официальную информацию о введении Турцией пошлин на ввоз российской продукции. С 15 марта размер ставки таможенного сбора на ввоз пшеницы и кукурузы в эту страну составляет 130 процентов, риса - 45, подсолнечного масла - 36, шрота подсолнечника 

27 марта 2017, 03:47
Защитник сборной Италии Кьеллини сравнил укус форварда Уругвая с поцелуем подруги

Защитник сборной Италии Кьеллини сравнил укус форварда Уругвая с поцелуем подруги

Защитник национальной команды Италии Джорджо Кьеллини сообщил, что «сыграл» болевой синдром от укуса форварда команды Уругвая Луиса Суареса во время игры Мундиаля 2014 года. Про это американским СМИ поведал вице-президент Апелляционного суда FIFA Фернандо Митьянс.

«Кьеллини не пришел на 
25 сентября 2015, 09:54
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