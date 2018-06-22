В Самару приедут министры спорта России и Уругвая. Об этом сообщается на сайте российского федерального профильного ведомства. В день матча ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая в Самаре пресс-конференцию в местном пресс-центре проведут министр спорта РФ Павел Колобков, глава Минспорта Уругвая Фернандо Касерес и президент Национального олимпийского комитета Уругвая Хулио Маглионе. Мероприятие состоится в формате видеоконференции и свяжет все пресс-центры в городах-организаторах ЧМ-2018. Напомним, матч Россия – Уругвай станет третьей игрой ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена». 17 июня играли команды Коста-Рики и Сербии - счет 0:1. 21 июня состоялся матч сборных Дании и Австралии – 1:1. 28 июня в Самаре сыграют футболисты из Колумбии и Сенегала. 2 июля состоится матч 1/8 финала, 7 июля – четвертьфинальная игра.
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