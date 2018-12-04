В Самаре под колеса иномарки угодил пешеход, который перебегал дорогу … Во вторник, 4 декабря, на улице Демократической произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 7:10 около дома № 45, напротив «Деловых линий», мужчина пересекал дорогу в неположенном месте и его сбила иномарка «Шевроле Нива». Сейчас данные пострадавшего уточняются, сам он