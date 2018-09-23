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Материалы по теме:

В Самаре ограничат движение транспорта около «Самара Арены»

В Самаре ограничат движение транспорта около «Самара Арены»

В понедельник, 24 сентября на стадионе «Самара Арена» состоится матч 8 тура чемпионата Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Краснодаром». В связи с футбольным поединком на окрестных улицах введут ограничения движения. С 15:00 до 23:00 нельзя будет проехать по улицам: 
23 сентября 2018, 09:58
Почти тысяча верующих побывали на первой службе в Софийском соборе

Почти тысяча верующих побывали на первой службе в Софийском соборе

В воскресенье, 23 сентября, в областной столице открыл двери для посетителей Софийский собор, расположенный на 4-й очереди набережной. Открытие храма приурочено к 1030-летию Крещения Руси. Первое богослужение в храме совершил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. В первый же день работы 
23 сентября 2018, 09:46
В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

Накануне вечером в Сызрани произошла авария, в которой пострадал маленький пешеход. Примерно в 16:00 перекрестке улиц Урицкого и Фрунзе мальчик примерно шести лет сначала спокойно шел вдоль проезжей части, а затем внезапно «рванул» через дорогу. Ребенок врезался в остановившийся перед 
23 сентября 2018, 09:33
В Самарской области развелись 7918 пар

В Самарской области развелись 7918 пар

За первые 7 месяцев этого года в нашем регионе вступили в брак 10 238  пар. По информации Самарастата, это меньше, чем в прошлом году на 1968 новых союзов. Судя по статистике, количество самарцев, мечтающих о собственной семье и брачных узах 
23 сентября 2018, 09:15
На ликвидацию накопленного экологического ущерба в Самарской области потратят 3,7 млрд рублей

На ликвидацию накопленного экологического ущерба в Самарской области потратят 3,7 млрд рублей

В Самаре на заседании регионального правительства 29 ноября утвердили госпрограмму «Ликвидация накопленного экологического ущерба и рекультивация бывших промышленных площадок на территории Самарской области». Она рассчитана на период с 2014 по 2019 годы.
                        
Как  стало известно в ходе заседания кабинета 

29 ноября 2013, 02:54
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