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В Самаре ограничат движение транспорта около «Самара Арены»
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23 сентября 2018, 09:58
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Почти тысяча верующих побывали на первой службе в Софийском соборе
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23 сентября 2018, 09:46
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В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину
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23 сентября 2018, 09:33
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В Самарской области развелись 7918 пар
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23 сентября 2018, 09:15
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На ликвидацию накопленного экологического ущерба в Самарской области потратят 3,7 млрд рублей
В Самаре на заседании регионального правительства 29 ноября утвердили госпрограмму «Ликвидация накопленного экологического ущерба и рекультивация бывших промышленных площадок на территории Самарской области». Она рассчитана на период с 2014 по 2019 годы.
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29 ноября 2013, 02:54