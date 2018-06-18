Министерство обороны намерено упразднить военные кафедры в вузах. Вместо них появится единая унифицированная структура - военный учебный центр, который будет готовить офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса. До 2008 года в гражданских высших учебных заведениях осуществляли лишь одну программу подготовки, затем там занялись обучением кадровых офицеров по инженерным, технологическим и наукоемким специальностям. Таким образом, параллельно работали сразу две структуры, не имеющие единого руководства. Теперь на их базе будут созданы ВУЦы. Сейчас в вузах военному делу обучается 61 тысяча студентов.
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Военные кафедры при вузах заменят на единые учебные центры
Правительство России предложило принципиально поменять структуру военной подготовки в вузах. Вместо специальных кафедр могут появиться единые учебные центры. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Новелла направлена на повышение эффективности процесса обучения студентов военному делу. В конце мая министр обороны …
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6 июня 2018, 05:50
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Российские вузы могут отказаться от заочного образования
Высшее образование в России может перейти от заочной к вечерней форме обучения. Такое мнение высказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
«Мы понимаем, что нельзя заочно подготовить врача, ветеринара, физика, математика, инженера. Я допускаю, что человек, получивший среднее образование, может …
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14 марта 2018, 06:09
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Самарский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов БРИКС
Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва, входящий в общественную организацию Союз машиностроителей России, занял 93-е место в рейтинге лучших вузов стран БРИКС, составленном британской агентством Quacquarelli Symonds. Первые четыре позиции в списке заняли университеты Китая. Всего в первую сотню попали …
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24 ноября 2017, 09:30
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В СамГТУ избран директор академии строительства и архитектуры
Директором академии строительства и архитектуры в Самарском государственном техническом университете ученым советом избран Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба вуза. Кандидатура декана факультета инженерных систем и природоохранного строительства была поддержана большинством голосов.
Напомним, академия строительства и архитектуры в составе СамГТУ …
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30 октября 2017, 10:51
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Самарский «Кузнецов» поставит Минобороны 5 двигателей для «ТУ-160»
Уже в этом году Министерство обороны должно получить пять модернизированных двигателей НК-32. Это еще раз было подтверждено в ходе выездного заседания межведомственной рабочей группы по возобновлению производства стратегических бомбардировщиков «ТУ-160». Правительственная делегация, в которую вошли заместитель министра обороны Юрий Борисов, …
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10 февраля 2016, 02:50
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Двигатели для новых Ту-160 изготовят на ОАО «Кузнецов»
Самарское ОАО «Кузнецов», входящее в одну из крупнейших общественных организаций страны Союз машиностроителей России, в перспективе может получить еще один многомиллиардный заказ от Министерства обороны. Речь идет о двигателях НК-32 для стратегического бомбардировщика Ту-160. Их прекратили выпускать в начале 90-х. …
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30 апреля 2015, 11:24
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В Самарской области спецназ «уничтожил» командный пункт и ракетные комплексы
Подразделения спецназначения Центрального военного округа отработали задачи по уничтожению командного пункта и тактических ракетных комплексов условного противника. Учения прошли на полигоне в Самарской области, сообщает сайт Министерства обороны.
Группа спецназовцев, оснащенная оптико-электронными приборами наблюдения, была высажена на парашютах …
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25 марта 2015, 12:11
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"Авиакор" будет зарабатывать 5-6 млрд рублей в год
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17 марта 2015, 04:53