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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Военные кафедры при вузах заменят на единые учебные центры

Военные кафедры при вузах заменят на единые учебные центры

Правительство России предложило принципиально поменять структуру военной подготовки в вузах. Вместо специальных кафедр могут появиться единые учебные центры. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Новелла направлена на повышение эффективности процесса обучения студентов военному делу. В конце мая министр обороны 

6 июня 2018, 05:50
Российские вузы могут отказаться от заочного образования

Российские вузы могут отказаться от заочного образования

Высшее образование в России может перейти от заочной к вечерней форме обучения. Такое мнение высказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

«Мы понимаем, что нельзя заочно подготовить врача, ветеринара, физика, математика, инженера. Я допускаю, что человек, получивший среднее образование, может 

14 марта 2018, 06:09
Самарский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов БРИКС

Самарский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов БРИКС

Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва, входящий в общественную организацию Союз машиностроителей России, занял 93-е место в рейтинге лучших вузов стран БРИКС, составленном британской агентством Quacquarelli Symonds. Первые четыре позиции в списке заняли университеты Китая. Всего в первую сотню попали 

24 ноября 2017, 09:30
В СамГТУ избран директор академии строительства и архитектуры

В СамГТУ избран директор академии строительства и архитектуры

Директором академии строительства и архитектуры в Самарском государственном техническом университете ученым советом избран Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба вуза. Кандидатура декана факультета инженерных систем и природоохранного строительства была поддержана большинством голосов.

Напомним, академия строительства и архитектуры в составе СамГТУ 
30 октября 2017, 10:51
Самарский «Кузнецов» поставит Минобороны 5 двигателей для «ТУ-160»

Самарский «Кузнецов» поставит Минобороны 5 двигателей для «ТУ-160»

Уже в этом году Министерство обороны должно получить пять модернизированных двигателей НК-32. Это еще раз было подтверждено в ходе выездного заседания межведомственной рабочей группы по возобновлению производства стратегических бомбардировщиков «ТУ-160». Правительственная делегация, в которую вошли заместитель министра обороны Юрий Борисов, 
10 февраля 2016, 02:50
Двигатели для новых Ту-160 изготовят на ОАО «Кузнецов»

Двигатели для новых Ту-160 изготовят на ОАО «Кузнецов»

Самарское ОАО «Кузнецов», входящее в одну из крупнейших общественных организаций страны Союз машиностроителей России, в перспективе может получить еще один многомиллиардный заказ от Министерства обороны. Речь идет о двигателях НК-32 для стратегического бомбардировщика Ту-160. Их прекратили выпускать в начале 90-х. 
30 апреля 2015, 11:24
В Самарской области спецназ «уничтожил» командный пункт и ракетные комплексы

В Самарской области спецназ «уничтожил» командный пункт и ракетные комплексы

Подразделения спецназначения Центрального военного округа отработали задачи по уничтожению командного пункта и тактических ракетных комплексов условного противника. Учения прошли на полигоне в Самарской области, сообщает сайт Министерства обороны.
 
Группа спецназовцев, оснащенная оптико-электронными приборами наблюдения, была высажена на парашютах 
25 марта 2015, 12:11

"Авиакор" будет зарабатывать 5-6 млрд рублей в год

Во вторник, 17 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин заявил о том, что ОАО "Авиакор - авиационный завод" сможет зарабатывать 5-6 млрд рублей в год за счёт контрактов с Министерством обороны. Выступая на итоговой конференции Союза работодателей Самарской области, он 
17 марта 2015, 04:53
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