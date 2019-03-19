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У жителя Самары нашли автомат Калашникова, пистолеты и 300 патронов
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19 марта 2019, 01:08
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Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуара
Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные …
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19 марта 2019, 12:23
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В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка
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19 марта 2019, 11:53
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В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать платные парковки
В Самаре чиновники и депутаты решают, как можно использовать земельные участки, которые остались после сноса незаконных гаражей. Напомним, что в последнее время в областной столице активно ведется демонтаж незаконных строений, которые годами возводили около своих домов местные жители. Многие участки …
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19 марта 2019, 11:34
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В самарских школах не хватает мест для первоклашек
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19 марта 2019, 08:29
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В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина
В Самаре подготовят документы по перепланировке квартала в районе известного «дома-кукурузы». Речь идет об участке по периметру улиц Челюскинцев, Радонежской, Осипенко и проспекта Ленина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Площадь территории, отданной под перепланировку, составит почти 20 гектаров. Подрядчику …
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18 марта 2019, 09:17
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В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек
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18 марта 2019, 02:47
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Женщина из Техаса родила 6 детей за 9 минут
Невероятный случай произошел в Техасе: местная жительница родила три пары близнецов за девять минут. Она стала мамой четырех мальчиков и двух девочек всего за несколько минут — с 4:50 до 4:59 утра, пишет ria.ru. Представители больницы, где младенцы появились …
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17 марта 2019, 10:05
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Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых
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16 марта 2019, 08:05
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Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области
В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики.
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16 марта 2019, 08:50
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Какие дома в Самаре в ближайшие годы пойдут под расселение?
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16 марта 2019, 08:37
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Школу на 1200 мест в Красноглинском районе обещают построить к 2020 году
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14 марта 2019, 02:30
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Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу
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13 марта 2019, 02:31
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