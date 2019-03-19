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Весело и с неожиданным смыслом яркие новости недели обсуждают Илья Табуев, Денис Коршиков и Сергей Беседин.
Креативные жильцы завели инстаграм для бесхозной горы мусора во дворе «Олимпия-Парка», а карасей, плотву и окуней собираются исключить из суточной нормы лова. В Челябинске предпринимателей 
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Цифры. Эфир передачи от 18.03.2019 
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У жителя Самары нашли автомат Калашникова, пистолеты и 300 патронов

У жителя Самары нашли автомат Калашникова, пистолеты и 300 патронов

У жителя областной столицы изъяли целый арсенал оружия. Как сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области, это было сделано во время комплекса оперативно-разыскных мероприятий 26 февраля. 52-летний мужчина хранил в своем частном доме в Красноглинском районе автомат Калашникова, нарезной 
19 марта 2019, 01:08
Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуара

Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуара

Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные 
19 марта 2019, 12:23
В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В понедельник, 18 марта, в Сызрани произошла трагедия. Во время тренировки спортсменов, занимающихся академической греблей на базе СШОР № 2 18-летняя девушка потеряла сознание. Перед этим она и ее коллеги бегали в зале. Тренеры вызвали врачей, проводили реанимационные мероприятия до 
19 марта 2019, 11:53
В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать платные парковки

В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать платные парковки

В Самаре чиновники и депутаты решают, как можно использовать земельные участки, которые остались после сноса незаконных гаражей. Напомним, что в последнее время в областной столице активно ведется демонтаж незаконных строений, которые годами возводили около своих домов местные жители. Многие участки 
19 марта 2019, 11:34
В самарских школах не хватает мест для первоклашек

В самарских школах не хватает мест для первоклашек

В этом году в первые классы школ в Самаре пойдут 14 225 детей. Напомним, что прием заявлений в лицеи, гимназии, Самарскую Вальдорфскую школу и школу «Яктылык» стартовал еще в ноябре, 30 января заявления начали принимать и в общеобразовательных школах, за 
19 марта 2019, 08:29
В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина

В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина

В Самаре подготовят документы по перепланировке квартала в районе известного «дома-кукурузы». Речь идет об участке по периметру улиц Челюскинцев, Радонежской, Осипенко и проспекта Ленина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Площадь территории, отданной под перепланировку, составит почти 20 гектаров. Подрядчику 
18 марта 2019, 09:17
В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек

В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек

В понедельник, 18 марта, оперативные службы выезжали в Советский район областной столицы. В 13:48 в школе № 76 на улице Мориса Тореза сработала пожарная сигнализация, на место отправились 54 человека, которые использовали 14 единиц техники. Как сообщили в ГУ МЧС 
18 марта 2019, 02:47
Женщина из Техаса родила 6 детей за 9 минут

Женщина из Техаса родила 6 детей за 9 минут

Невероятный случай произошел в Техасе: местная жительница родила три пары близнецов за девять минут. Она стала мамой четырех мальчиков и двух девочек всего за несколько минут — с 4:50 до 4:59 утра, пишет ria.ru. Представители больницы, где младенцы появились 
17 марта 2019, 10:05
Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых

Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых

В России родители с детьми из многодетных, неполных и малоимущих семей смогут отправиться на отдых на отечественные курорты за счет государства. К разработке механизма выдачи специального сертификата приступили в министерства просвещения.

По оценкам ведомства, воспользоваться им смогут не менее 
16 марта 2019, 08:05
Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики. 

За последние 
16 марта 2019, 08:50
Какие дома в Самаре в ближайшие годы пойдут под расселение?

Какие дома в Самаре в ближайшие годы пойдут под расселение?

В Самарской области готовится к реализации государственная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Принять ее планируют уже к 1 апреля этого года. Общая площадь жилья, непригодного для проживания, свыше 340 тыс 
16 марта 2019, 08:37
Школу на 1200 мест в Красноглинском районе обещают построить к 2020 году

Школу на 1200 мест в Красноглинском районе обещают построить к 2020 году

Стало известно, что школу на 1200 мест в жилом комплексе Новая Самара в Красноглинском районе губернского центра введут в эксплуатацию в следующем году. Одна из жительниц микрорайона рассказала в соцсетях, что там нет парков, поликлиники, парковок, а машины ставят на 
14 марта 2019, 02:30
Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

В Самаре возник новый вид «бизнеса»: родители готовы платить за временную прописку, чтобы их отпрыски могли попасть в первые классы престижных школ. Схему озвучили на заседании рабочей группы комитета губдумы по образованию и науке по совершенствованию правового регулирования приема детей 
13 марта 2019, 02:31
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