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Материалы по теме:

В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке

В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке

В Самаре следователи направили в федеральный суд Самарского района уголовное дело бывшего полицейского, обвиняемого в получении взятки – «в значительном размере и сопряженном с вымогательством». В полиции он занимал должность старшего инспектора отделения в управлении по вопросам миграции. Преступление было 

7 декабря 2017, 01:34
Компании «Трансгруз» запретили строить высотку в центре Самары

Компании «Трансгруз» запретили строить высотку в центре Самары

Компании «Трансгруз» запретили строить высотку в центре города. Арбитражный суд Самарской области отказал ей в иске, где она требовала убрать ограничения, наложенные на принадлежащий ей участок. «Трансгруз» владеет землей в границах улиц Ульяновской, Самарской и Галактионовской рядом с памятником культуры 

7 декабря 2017, 01:00
В Тольятти подрядчик хочет отсудить у мэрии 3,4 млн рублей

В Тольятти подрядчик хочет отсудить у мэрии 3,4 млн рублей

Один из тольяттинских подрядчиков пятый год пытается взыскать деньги с мэрии города. Речь идет о сумме в 3 млн 400 тысяч рублей. Эти деньги должна получить компания «Восток» за ремонт наружного освещения в сквере перед городской филармонией. Муниципальный контракт был 

6 декабря 2017, 02:08
АвтоВАЗ предъявил экс-поставщику из Кореи иск на 853 млн рублей

АвтоВАЗ предъявил экс-поставщику из Кореи иск на 853 млн рублей

АвтоВАЗ потребовал со своего бывшего поставщика корейской фирмы Hanon Systems 853 млн рублей. С соответствующим иском тольяттинский автозавод обратился в Арбитражный суд Самарской области. Суть претензий в материалах дела пока не раскрывается, известно только, что в указанную сумму входят убытки, 

4 декабря 2017, 08:01
«ЭнергосбыТ Плюс Самара» банкротит «Авиакор»

«ЭнергосбыТ Плюс Самара» банкротит «Авиакор»

В среду руководство самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» обратилось в областной арбитражный суд с иском о банкротстве завода «Авиакор». Размер долга предприятия достигает 90 миллионов рублей, из которых 80 подтверждены судебными решениями, по ним получены исполнительные листы. Руководство ресурсоснабжающей организации не 

27 сентября 2017, 08:07
Минобороны оказалось перед самарцами в долгу

Минобороны оказалось перед самарцами в долгу

Московский арбитраж вынес решение о взыскании с российского Министерства обороны почти 200 миллионов рублей в пользу самарского авиационного завода «Авиакор». Согласно материалам дела, в 2013 году между ведомством и «Авиакором» был заключен госконтракт на поставку самолетов Ан-140 для нужд Военно-морского 

25 августа 2017, 09:04
Добивают завод «Антонов»

Добивают завод «Антонов»

На Украине стартовал процесс по ликвидации Харьковского госавиаконцерна «Антонов» в связи с переходом всех его предприятий в состав «Укроборонпрома». Проведением процедуры займется местное министерство экономического развития и торговли. Ведомству также поручено в течение 3 месяцев представить на рассмотрение кабмина Украины 

26 июля 2017, 05:39
«Авиакор» банкротит совместное предприятие по выпуску Ан-140

«Авиакор» банкротит совместное предприятие по выпуску Ан-140

Самарский завод «Авиакор» попытается обанкротить ЗАО «СП Международный авиационный проект-140» - это совместное с украинскими партнерами предприятие по производству самолета Ан-140. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Самарской области.

СП зарегистрировано по адресу «Авиакора». Его учредителями на паритетных правах выступают самарский 

25 июля 2017, 03:48
Минобороны предъявило РКЦ «Прогресс» два иска на 1 млрд рублей

Минобороны предъявило РКЦ «Прогресс» два иска на 1 млрд рублей

Министерство обороны России намерено взыскать с самарского ракетно-космического центра «Прогресс» более миллиарда рублей. Согласно материалам арбитражного суда Самарской области военные подали к предприятию два иска. В первом требуют взыскать 541 миллион рублей по госконтракту 14-летней давности. По второму сумма требований 
12 марта 2015, 04:45
Владимир Гутенев: «Нас беспокоит ситуация на самарском заводе «Авиакор»

Владимир Гутенев: «Нас беспокоит ситуация на самарском заводе «Авиакор»

Завод "Авиакор" рискует разориться в ближайшее время. Его главный заказчик - Министерство обороны России вправе выписать предприятию многомиллионные штрафы. В этом случае, по данным прокуратуры, компания останется ни с чем. "Авиакор" в рамках госзаказа успел отправить военному ведомству лишь три 

31 января 2014, 01:07
В армии вспомнят про идеологию

В армии вспомнят про идеологию

Министерство обороны России рассматривает предложение Общественной палаты РФ о создании в структуре ведомства главного военно-идеологического управления, сообщает "Россисйкая газета" со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Планируется, что управление сможет изменить систему воспитательной работы в российских вооруженных силах.

"Идея создания такого управления была озвучена гражданским 

14 октября 2013, 12:24
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