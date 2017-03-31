Минсельхоз России собрался поддержать производство колбасы. В ведомстве считают необходимым расширить список продуктов, производители которых могут рассчитывать на льготный кредит. Cнижение уровня платежеспособного спроса населения оказало негативное влияние на российский рынок отрасли, износ технологического оборудования мясоперерабатывающих заводов достигает 50 процентов. Соответственно, у бизнеса нет средств на модернизацию, поясняют в министерстве. По данным маркетологов, россияне в последние годы стали есть меньше колбасных изделий, переходя на более дешевые продукты, в частности картофель, хлеб, макароны, молочные изделия.
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В России посевы проконтролируют из космоса
Национальная информационная система, которая даст возможность Минсельхозу получать сведения дистанционного зондирования о состоянии сельскохозяйственных угодий, появится в России. Как сообщают "Известия", при помощи новшества можно будет предсказывать урожай и верифицировать декларации фермеров.
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14 марта 2017, 08:04
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Минпромторг и Минсельхоз выступили против лицензий на выпуск табака
Минпромторг и Минсельхоз выступили против возвращения лицензирования производства табачных изделий, ранее предложенного Министерством внутренних дел. В МВД полагали, что возврат процедуры повысит качество госконтроля над отраслью. Однако в Минпромторге считают, что ее можно регулировать и без разрешительной документации, отмененной еще …
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14 февраля 2017, 01:21
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Российские производители предупредили Минсельхоз о возможном росте цен на молоко
Производители молочной продукции предупредили Минсельхоз о вероятных перебоях с поставками и росте стоимости продукции. Как сообщает «Коммерсантъ», Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обратился к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву по поводу недавнего решения Россельхознадзора, которое определило ограничения в 25 регионах …
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10 февраля 2017, 12:59
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В Самаре нашли дублера минсельхоза
В Самаре выявлена компания, которая дублирует функции регионального министерства сельского хозяйства и неэффективно тратит бюджетные деньги. Об этом сообщает областная счётная палата.
Как установила проверка, госучреждение дополнительного профобразования «Самара - АРИС» уже три года проводит семинары и совещания, даёт консультации в …
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20 января 2017, 03:54
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Эксперты прогнозируют дефицит колбасы и резкий скачок цен из-за соляного эмбарго, введенного правительством страны
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11 ноября 2016, 05:52
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Под Самарой перевернулся грузовик с колбасой
Сегодня, 23 апреля, в Самарской области случилось необычное ДТП. На подъезде под Самарой перевернулась фура с колбасой и перегородила половину дороги, передает портал 63.ru
Очевидцы утверждают, что автомобиль второго участника аварии находился «чуть дальше» и не попал в …
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23 апреля 2016, 05:37
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Качественная колбаса: выдумка или реальность?
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6 октября 2015, 05:40
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В Самаре нашли 18 килограммов сомнительной колбасы
Сотрудники регионального управления Россельхознадзора оштрафовали ООО «Каскад» за хранение и продажу колбасы без необходимых документов. Речь идет о 18 килограммах продукции неизвестного происхождения. На предпринимателей составили административные дела, оштрафовали на 13 тысяч рублей и выдали предписание об устранении нарушений.
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31 марта 2015, 10:14