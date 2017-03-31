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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В России посевы проконтролируют из космоса

В России посевы проконтролируют из космоса

Национальная информационная система, которая даст возможность Минсельхозу получать сведения дистанционного зондирования о состоянии сельскохозяйственных угодий, появится в России. Как сообщают "Известия", при помощи новшества можно будет предсказывать урожай и верифицировать декларации фермеров.
Отчеты фермеров сравнят со сведениями, полученными посредством дистанционного 

14 марта 2017, 08:04
Минпромторг и Минсельхоз выступили против лицензий на выпуск табака

Минпромторг и Минсельхоз выступили против лицензий на выпуск табака

Минпромторг и Минсельхоз выступили против возвращения лицензирования производства табачных изделий, ранее предложенного Министерством внутренних дел. В МВД полагали, что возврат процедуры повысит качество госконтроля над отраслью. Однако в Минпромторге считают, что ее можно регулировать и без разрешительной документации, отмененной еще 

14 февраля 2017, 01:21
Российские производители предупредили Минсельхоз о возможном росте цен на молоко

Российские производители предупредили Минсельхоз о возможном росте цен на молоко

Производители молочной продукции предупредили Минсельхоз о вероятных перебоях с поставками и росте стоимости продукции. Как сообщает «Коммерсантъ», Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обратился к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву по поводу недавнего решения Россельхознадзора, которое определило ограничения в 25 регионах 

10 февраля 2017, 12:59
В Самаре нашли дублера минсельхоза

В Самаре нашли дублера минсельхоза

В Самаре выявлена компания, которая дублирует функции регионального министерства сельского хозяйства и неэффективно тратит бюджетные деньги. Об этом сообщает областная счётная палата.

Как установила проверка, госучреждение дополнительного профобразования «Самара - АРИС» уже три года проводит семинары и совещания, даёт консультации в 

20 января 2017, 03:54
Эксперты прогнозируют дефицит колбасы и резкий скачок цен из-за соляного эмбарго, введенного правительством страны

Эксперты прогнозируют дефицит колбасы и резкий скачок цен из-за соляного эмбарго, введенного правительством страны

Дело в том, что выпускать этот продукт без нитритной соли, которая вошла в "черный список", в России запрещено и технически невозможно. Аналогичных отечественных посолочных смесей нет. До этого мясопереработчики закупали сырье в Германии, Дании и Нидерландах.
Cтоль любимый россиянами продукт 

11 ноября 2016, 05:52
Под Самарой перевернулся грузовик с колбасой

Под Самарой перевернулся грузовик с колбасой

Сегодня, 23 апреля, в Самарской области случилось необычное ДТП. На подъезде под Самарой перевернулась фура с колбасой и перегородила половину дороги, передает портал 63.ru
 
Очевидцы утверждают, что автомобиль второго участника аварии находился «чуть дальше» и не попал в 
23 апреля 2016, 05:37
Качественная колбаса: выдумка или реальность?

Качественная колбаса: выдумка или реальность?

Самарцы продегустировали изделия разных мясокомбинатов. Акция, в которой приняли участие более 200 человек, прошла в одном из торговых центров города. 

6 октября 2015, 05:40
В Самаре нашли 18 килограммов сомнительной колбасы

В Самаре нашли 18 килограммов сомнительной колбасы

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора оштрафовали ООО «Каскад» за хранение и продажу колбасы без необходимых документов. Речь идет о 18 килограммах продукции неизвестного происхождения. На предпринимателей составили административные дела, оштрафовали на 13 тысяч рублей и выдали предписание об устранении нарушений. 
31 марта 2015, 10:14
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