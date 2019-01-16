10
42
40
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15.01.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14.01.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самарской области женщину оштрафовали за оскорбление знакомой

В Самарской области женщину оштрафовали за оскорбление знакомой

Жительница села Красный Строитель из Челно-Вершинского района области решила пожаловаться в прокуратуру на свою знакомую: женщины поссорились и оппонентка оскорбила заявительницу. Надзорное ведомство вынесло в отношении дамы, обидевшей приятельницу, постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Оскорбление, то 
16 января 2019, 05:22
Работал в 7 местах: в Самаре уволили чиновника-трудоголика

Работал в 7 местах: в Самаре уволили чиновника-трудоголика

Прокуратура Советского района проверила, насколько достоверны были сведения о доходах, которые предоставили служащие местной администрации. Выяснилось, что консультант отдела архитектуры предоставил неверные данные за 2017 год.
 
«Так служащим не указан доход в сумме 41 тыс. рублей, полученный им в ТСЖ «Советский 
16 января 2019, 04:19
Самарский космонавт Олег Кононенко установил «умную полку» на МКС

Самарский космонавт Олег Кононенко установил «умную полку» на МКС

Самарский космонавт Олег Кононенко установил на Международной космической станции «умную полку». Конструкция представляет собой устройство с возможностью считывания радиометок, которые будут крепиться к оборудованию и различным предметам, прибывающим на станцию. Полка похожа на шкаф с небольшими створками, за которыми хранятся 
16 января 2019, 11:40
Стали известны сроки аттестации кандидатов в ректоры трех самарских вузов

Стали известны сроки аттестации кандидатов в ректоры трех самарских вузов

Министерство образования и науки России опубликовало приказ «О начале приема документов кандидатов на должности руководителей образовательных организаций». Документ устанавливает сроки аттестации кандидатов в ректоры трех высших учебных заведений нашего региона. Желающие стать ректорами Самарского государственного экономического университета и Тольяттинского государственного 
16 января 2019, 10:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх