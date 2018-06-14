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Материалы по теме:

Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

17 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Коста-Рики и Сербии. 
15 июня 2018, 05:21
Двое жителей Самары заказали избиение человека

Двое жителей Самары заказали избиение человека

Двое жителей Самары вскоре предстанут перед судом за то, что «заказали» избиение человека. По версии следствия, один из фигурантов дела попросил своего сообщника подыскать кого-нибудь, кто согласится совершить нападение на жертву. За это исполнителю готовы были заплатить 110 тысяч рублей.

Спустя 

15 июня 2018, 12:59
Почти полмиллиона рублей присвоила заведующая детсадом в Самаре

Почти полмиллиона рублей присвоила заведующая детсадом в Самаре

В Самаре завершился суд над бывшей заведующей детским садом №42. Она обвинялась в незаконном присвоении денег.

По версии следствия, женщина устроила воспитателем своего знакомого. Человек числился в штате, но своих обязанностей не исполнял. При этом ему начислялась зарплата. Деньги присваивала заведующая. 

15 июня 2018, 10:32
У стадиона «Самара Арена» подняли флаги стран-участниц ЧМ-2018

У стадиона «Самара Арена» подняли флаги стран-участниц ЧМ-2018

Около стадиона «Самара Арена» состоялась торжественная церемония поднятия флагов стран-участниц чемпионата мира по футболу. В мероприятии принимали участие волонтеры из России, а также Англии, Германии, Мексики, Египта и Ливана. Всего в небо поднялись 32 флага, сообщает progorodsamara.ru.

Российский 
14 июня 2018, 03:05
Автодилера обязали освободить участок в Тольятти

Автодилера обязали освободить участок в Тольятти

Областной арбитражный суд обязал тольяттинского автодилера «Крумб-Сервис» освободить землю под собственным техцентром. Речь идет об участке площадью 3,5 тысячи квадратных метров в 6-м квартале Автозаводского района. С иском к компании, специализирующейся в основном на продажах «Лада» и «УАЗ», обращалась мэрия 

13 июня 2018, 07:00
Екатерина Пузикова хочет отсудить у государства 10 миллионов рублей

Екатерина Пузикова хочет отсудить у государства 10 миллионов рублей

 Вдова отравленного банкира Дмитрия Пузикова Екатерина намерена судиться с государством. Иск она подала в Лининский районный суд Самары. Женщина хочет получить в качестве компенсации морального вреда за время, проведенное в тюрьме, 10 миллионов рублей, сообщает ВолгаНьюс.

«Думаю, не 
13 июня 2018, 03:23
Завершается укладка плитки около стадиона «Самара Арена»

Завершается укладка плитки около стадиона «Самара Арена»

Время до начала чемпионата мира по футболу уже исчисляется часами, а около стадиона «Самара Арена» работы по благоустройству территории пока еще не закончены. Сейчас там завершается укладка плитки на пешеходной зоне. Судя по фото, доделать осталось совсем немного.

— 
13 июня 2018, 10:52
«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона

«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона

На футбольный сезон 2018/2019 годов «Крылья Советов» намерены внести в заявку сразу два стадиона. Как и планировалось изначально, «Самара Арена» станет для волжан основной площадкой, а «Металлург» - резервной. Это намерение еще раз подтвердил на пресс-конференции генеральный директор клуба Виталий 

31 мая 2018, 09:03
«Лада-Арену» в Тольятти проверит представитель Минспорта России

«Лада-Арену» в Тольятти проверит представитель Минспорта России

Ожидается, что сегодня, 31 января, в Тольятти прибудет представитель Министерства спорта России. Он должен проверить ледовый дворец «Лада-Арена» на соответствие статусу федерального спортивного объекта.

Напомним, как уже сообщала «ТЕРРА», 29 января на стене спортивного объекта, введенного в эксплуатацию в 2013 году, 

31 января 2014, 10:00
Виталий Мутко: «Первым из стадионов, которые должны быть построены к ЧМ-2018, станет арена в Самаре»

Виталий Мутко: «Первым из стадионов, которые должны быть построены к ЧМ-2018, станет арена в Самаре»

Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко (на фото) рассказал, что первым из футбольных стадионов, которые должны быть построены специально к российскому чемпионату мира по футболу 2018 года, станет арена в Самаре. Глава федерального спортивного ведомства сообщил об этом на брифинге 

29 января 2014, 09:10
Стоимость затрат на возведение в Самаре стадиона к ЧМ-2018 определит Минспорта РФ

Стоимость затрат на возведение в Самаре стадиона к ЧМ-2018 определит Минспорта РФ

Контролировать строительство футбольного стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года будет Министерство спорта России.

Об этом сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин на пленарном заседании областного парламента.

Именно федеральное ведомство выступит заказчиком объекта и станет определять стоимость затрат на его возведение.

Аналогичную 

3 июля 2013, 10:07
К ЧМ-2018 Самарская область запросила 560 млн рублей

К ЧМ-2018 Самарская область запросила 560 млн рублей

Самарская область направила в Министерство спорта России заявку на выделение субсидии на проектирование стадиона для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Как говорится на сайте правительства региона, ее размер должен составить 560 млн руб. При этом областные власти 

14 марта 2013, 03:16
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