Минспорт России продолжит через суд требовать 609 миллионов рублей с ПСО «Казань» - генподрядчика строительства «Самара Арены». Именно в такую сумму ведомство оценило размер неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по госконтракту на сооружение объекта. Министерство обратилось в арбитражный суд Москвы с апелляционной жалобой на решение предыдущей инстанции, обязавшей ПСО выплатить заявителю всего 1 миллион рублей. Аналогичный иск к строителям на сумму 555 миллионов был подан и за «Саранск Арену». Однако, по мнению судей, этот стадион фирма сдала вовремя, и они отказали заявителю полностью. Апелляция по объекту из Мордовии пока в суд не поступала. Согласно картотеке абитражных дел, помимо ПСО «Казань» исковые требования были предъявлены и к другим подрядчикам, которые занимались возведением стадионов к мундиалю в иных городах России: «Стройтрансгазу», «Крокусу» и «Синара-девелопмент».
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