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На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок
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20 марта 2019, 12:51
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В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы
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20 марта 2019, 12:36
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С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды
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20 марта 2019, 11:57
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В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку
В паблике "Рыбаки Новокуйбышевска" соцсети ВК поведали, что 18 марта рыбак из Самары поймал на реке Татьянке щуку на 11 килограмм. Владимир ловил на жерлицу. Вокруг него стояло как минимум 30 жерлиц, но "выстрелила" лишь его одна. Клюнула зубастая …
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20 марта 2019, 11:43
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В блогах: Всё идёт по плану ©
Блогер missis_ykcyc обращает внимание на аварийный дом на Мехзаводе. "Это деформированное, разваливающееся на составные части НЕЧТО представляет реальную угрозу здоровью и жизни людей, - пишет автор. - Я сейчас даже не о тех людях, которые до недавнего времени жили …
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20 марта 2019, 11:38
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Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы
Областная столица может получить в собственность земельный участок на улице Николая Панова. Планируется, что там разместят школу и другие социальные объекты. «Кажется, нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по передаче городу земельного участка на Николая Панова, принадлежащего Минобороны. Завтра …
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19 марта 2019, 01:40
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В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина
В Самаре подготовят документы по перепланировке квартала в районе известного «дома-кукурузы». Речь идет об участке по периметру улиц Челюскинцев, Радонежской, Осипенко и проспекта Ленина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Площадь территории, отданной под перепланировку, составит почти 20 гектаров. Подрядчику …
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18 марта 2019, 09:17
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Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области
В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики.
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16 марта 2019, 08:50
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Какие дома в Самаре в ближайшие годы пойдут под расселение?
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16 марта 2019, 08:37
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Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек
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4 марта 2019, 12:02
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Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят
В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных …
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15 февраля 2019, 02:23
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Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек
Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, …
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15 февраля 2019, 01:02
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В Самаре рухнула крыша в доме на Водников
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15 февраля 2019, 12:51
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"Золотое перо" Самарской области снова у ТРК «ТЕРРА»
Главный редактор радиовещания Ян Налимов, ведущий телепрограмм "Первые лица", "Капитал. Подробности", удостоен высшей награды регионального Союза журналистов. Это 5-е "Золотое перо" телерадиокомпании.
Церемония награждения прошла в самарском отеле «Ренессанс». Там же состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати. В четвертый …
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18 января 2016, 11:58
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Телерадиокомпания «ТЕРРА» получила диплом победителя фестиваля «Пресса-2014»
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2 июня 2014, 06:58
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В Самаре появится первый кинотеатр IMAX
В Самаре появится первый кинотеатр формата IMAX, сообщает "Волга-Ньюс". На сегодняшний день заключено соглашение с оператором, которым станет сеть "Киномакс". IMAX расположится в третьей очереди ТРК "Аврора".
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16 января 2014, 02:56
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В ТРК "Аврора" в Самаре закрылись боулинг и "Киноплекс"
В ТРК "Аврора" с 12 января 2014 года перестали функционировать кинотеатр "Киноплекс" и боулинг-клуб "Болливуд". Как сообщается в социальных сетях на странице развлекательного комплекса, произошло это из-за сложившейся "рыночной ситуации". На официальном сайте "Киноплекса" появилось сообщение о том, что "Раздел …
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15 января 2014, 04:31
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