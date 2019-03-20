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Материалы по теме:

На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

В ночь на среду, 20 марта, в Нефтегорске произошел страшный пожар. Сигнал о возгорании на улице Восточной поступил дежурным в 01:37. На площади 150 квадратных метров горел жилой дом. На месте событий работали семь человек, которые использовали три единицы техники.
20 марта 2019, 12:51
В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы

В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы

Запасы воды в снежном покрове к весне в Самарской области в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы. Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия, максимальные уровни воды ожидаются выше нормы на 17-67 см. На реке Самара ниже нормы на 22-96 см. Об этом 
20 марта 2019, 12:36
С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

В Самаре на сегодняшний день очищены от снега, ледяной пробки и скопившихся мусора и листвы, а также промыты 1800 дождеприемников. Причем, 972 из них находятся в опасных местах. По словам мастера участка «Центральный» МП «Инженерные системы» Юрия Каерова, на один 
20 марта 2019, 11:57
В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку

В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку

В паблике "Рыбаки Новокуйбышевска" соцсети ВК поведали, что 18 марта рыбак из Самары поймал на реке Татьянке щуку на 11 килограмм. Владимир ловил на жерлицу. Вокруг него стояло как минимум 30 жерлиц, но "выстрелила" лишь его одна. Клюнула зубастая 
20 марта 2019, 11:43
В блогах: Всё идёт по плану ©

В блогах: Всё идёт по плану ©

Блогер missis_ykcyc обращает внимание на аварийный дом на Мехзаводе. "Это деформированное, разваливающееся на составные части НЕЧТО представляет реальную угрозу здоровью и жизни людей, - пишет автор. - Я сейчас даже не о тех людях, которые до недавнего времени жили 
20 марта 2019, 11:38
Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы

Областная столица может получить в собственность земельный участок на улице Николая Панова. Планируется, что там разместят школу и другие социальные объекты. «Кажется, нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по передаче городу земельного участка на Николая Панова, принадлежащего Минобороны. Завтра 
19 марта 2019, 01:40
В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина

В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина

В Самаре подготовят документы по перепланировке квартала в районе известного «дома-кукурузы». Речь идет об участке по периметру улиц Челюскинцев, Радонежской, Осипенко и проспекта Ленина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Площадь территории, отданной под перепланировку, составит почти 20 гектаров. Подрядчику 
18 марта 2019, 09:17
Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики. 

За последние 
16 марта 2019, 08:50
Какие дома в Самаре в ближайшие годы пойдут под расселение?

Какие дома в Самаре в ближайшие годы пойдут под расселение?

В Самарской области готовится к реализации государственная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Принять ее планируют уже к 1 апреля этого года. Общая площадь жилья, непригодного для проживания, свыше 340 тыс 
16 марта 2019, 08:37
Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

В понедельник, 4 марта, произошел пожар в историческом центре Самары. В доме № 36 на улице Затонной около реки Самара загорелась кровля частного дома. Сигнал о возгорании поступил в 08:02. Когда по указанному адресу прибыли пожарно-спасательные подразделения, оказалось, что горит 
4 марта 2019, 12:02
Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных 
15 февраля 2019, 02:23
Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, 
15 февраля 2019, 01:02
В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В пятницу, 15 февраля, в областной столице обрушилась крыша жилого двухэтажного дома на улице Водников в Самарском районе. Как рассказал местный житель, здание под номером 31 находится напротив ТЦ «Маяк». По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. На месте 
15 февраля 2019, 12:51

"Золотое перо" Самарской области снова у ТРК «ТЕРРА»

Главный редактор радиовещания Ян Налимов, ведущий телепрограмм "Первые лица", "Капитал. Подробности", удостоен высшей награды регионального Союза журналистов. Это 5-е "Золотое перо" телерадиокомпании.
Церемония награждения прошла в самарском отеле «Ренессанс». Там же состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати. В четвертый 
18 января 2016, 11:58
Телерадиокомпания «ТЕРРА» получила диплом победителя фестиваля «Пресса-2014»

Телерадиокомпания «ТЕРРА» получила диплом победителя фестиваля «Пресса-2014»

В минувшие выходные в Самаре в Струковском парке прошел 21-й фестиваль прессы. Жители областного центра по традиции могли лично познакомиться с коллективами ведущих средств массовой информации и окунуться в атмосферу творчества. В этот раз мероприятие прошло под девизом «Сделаем мир 

2 июня 2014, 06:58
В Самаре появится первый кинотеатр IMAX

В Самаре появится первый кинотеатр IMAX

В Самаре появится первый кинотеатр формата IMAX, сообщает "Волга-Ньюс". На сегодняшний день заключено соглашение с оператором, которым станет сеть "Киномакс". IMAX расположится в третьей очереди ТРК "Аврора". 
Новые цифровые кинотеатры отличаются большими экранами. Этот формат разработан канадской корпорацией IMAX в 1970 году. 

16 января 2014, 02:56
В ТРК

В ТРК "Аврора" в Самаре закрылись боулинг и "Киноплекс"

В ТРК "Аврора" с 12 января 2014 года перестали функционировать кинотеатр "Киноплекс" и боулинг-клуб "Болливуд". Как сообщается в социальных сетях на странице развлекательного комплекса, произошло это из-за сложившейся "рыночной ситуации". На официальном сайте "Киноплекса" появилось сообщение о том, что "Раздел 

15 января 2014, 04:31
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