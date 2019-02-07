11
05
55
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада

В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада

В четверг, 7 февраля, региональное ГУ МЧС предупредило жителей области, что в Нефтегорском, Алексеевском и Борском районах с 97 по 129 км трассы М-5 «Урал» временно ограничили движение всех транспортных средств. Ограничение планируется снять в 09:00 8 февраля, но все 
7 февраля 2019, 10:23
Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд

Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд

Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти Виктор Андреянов подал исковое заявление в суд о восстановлении на работе. Чиновника наказали за серию управленческих неудач и прямых провалов при реализации федеральной программы празднования юбилея «АвтоВАЗа». В Тольятти уже почти 3 года отмечают 50-летие выпуска 
7 февраля 2019, 08:38
В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской

В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской

Наехал на пешехода и скрылся. В судебном участке мировых судей Железнодорожного района рассматривается дело Федора Головинова, который, по версии полиции, в конце января сбил человека и уехал с места происшествия.  Еще 29 января на улице Красноармейской в Самаре водитель Евгений 
7 февраля 2019, 08:26
Самарские чиновники сядут на 3-месячную диету

Самарские чиновники сядут на 3-месячную диету

Самарские чиновники предложили жителям похудеть. В области стартовал командный марафон по нормализации веса «ЖивиЛегче». Проект разработан региональным Минздравом. Он предполагает, что трудовые коллективы региона в течение трех месяцев будут худеть вместе. Первыми в марафон включатся структурные подразделения кабмина региона. Сбросить 
7 февраля 2019, 08:20
В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры

В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры

В настоящий момент в реестре проблемных объектов долевого строительства в Самарской области остаются 38 зданий, а обманутыми дольщиками официально признаны 2964 человека. Однако, по оценке регионального Минстроя, вероятнее, их несколько больше. Сейчас ведется активная работа по удовлетворению их прав на 
6 февраля 2019, 01:20
Решено не открывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе

Решено не открывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе

В мэрии Самары решили не организовывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе. Соответствующее постановление за подписью главы города Елены Лапушкиной опубликовано на официальном портале горадминистрации. Об устройстве нового крупного погоста вне границ областного центра власти заявили еще в 2008 году. 
26 декабря 2018, 09:10
В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

В Самаре начались работы по бетонированию плиты проезжей части Фрунзенского моста. До конца 2018 года строители забетонируют участок между опорами № 7 и 8. Они положат более 200 м3 бетона. 
 
- Для обеспечения высокого качества работ строителями используются специальные технологические 
19 декабря 2018, 05:24
Застройка парку 60-летия Советской власти в Самаре не грозит

Застройка парку 60-летия Советской власти в Самаре не грозит

Никакой застройки территории парка имени 60-летия Советской власти не будет. Об этом еще раз заявили представители администрации Самары. Напомним, на днях стало известно, что мэрия выдала компании «Стройресурс» разрешение на подготовку проекта планировки парковой территории. Так как его разработчик специализируется 
7 декабря 2018, 10:45
Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому

Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому

Решение проблемы ветхого и аварийного жилья выведут на новый уровень. Федеральный Минстрой включил соответствующий пункт в национальный проект «Жилье и городская среда», который обойдется в 1 трлн рублей. Большую часть средств выделят из федерального бюджета. Напомним, сейчас данным вопросом занимается 
27 августа 2018, 05:41
Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах

Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах

Опыт сноса пятиэтажек в Москве не будет применен в российских регионах, по крайней мере в ближайшее время. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
Г-н Мень заявил, что расходы на капремонт столичных пятиэтажек 

13 апреля 2017, 09:47
На переселение самарцев из ветхого жилья потратят 209 млн рублей

На переселение самарцев из ветхого жилья потратят 209 млн рублей

Правительство Самарской области готово заплатить 209 миллионов рублей за квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующий тендер появился сегодня на портале госзакупок. 

Согласно техзаданию, у победителя торгов выкупят по цене квадратного метра в 34 тысячи рублей пятиэтажные дома в посёлке 

2 марта 2017, 02:55
Передачу нового жилья для самарских переселенцев снова перенесли

Передачу нового жилья для самарских переселенцев снова перенесли

Самарский департамент градостроительства снова перенес срок передачи квартир для переселенцев из аварийного и ветхого жилья муниципалитету от застройщиков. Теперь на 20 марта. Это касается только 218 помещений на общую сумму 221 млн рублей. Срок передачи готового жилья мэрии первый раз 

27 января 2017, 09:47
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх