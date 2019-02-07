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В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада
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7 февраля 2019, 10:23
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Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд
Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти Виктор Андреянов подал исковое заявление в суд о восстановлении на работе. Чиновника наказали за серию управленческих неудач и прямых провалов при реализации федеральной программы празднования юбилея «АвтоВАЗа». В Тольятти уже почти 3 года отмечают 50-летие выпуска …
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7 февраля 2019, 08:38
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В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской
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7 февраля 2019, 08:26
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Самарские чиновники сядут на 3-месячную диету
Самарские чиновники предложили жителям похудеть. В области стартовал командный марафон по нормализации веса «ЖивиЛегче». Проект разработан региональным Минздравом. Он предполагает, что трудовые коллективы региона в течение трех месяцев будут худеть вместе. Первыми в марафон включатся структурные подразделения кабмина региона. Сбросить …
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7 февраля 2019, 08:20
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В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры
В настоящий момент в реестре проблемных объектов долевого строительства в Самарской области остаются 38 зданий, а обманутыми дольщиками официально признаны 2964 человека. Однако, по оценке регионального Минстроя, вероятнее, их несколько больше. Сейчас ведется активная работа по удовлетворению их прав на …
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6 февраля 2019, 01:20
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Решено не открывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе
В мэрии Самары решили не организовывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе. Соответствующее постановление за подписью главы города Елены Лапушкиной опубликовано на официальном портале горадминистрации. Об устройстве нового крупного погоста вне границ областного центра власти заявили еще в 2008 году. …
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26 декабря 2018, 09:10
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В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
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19 декабря 2018, 05:24
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Застройка парку 60-летия Советской власти в Самаре не грозит
Никакой застройки территории парка имени 60-летия Советской власти не будет. Об этом еще раз заявили представители администрации Самары. Напомним, на днях стало известно, что мэрия выдала компании «Стройресурс» разрешение на подготовку проекта планировки парковой территории. Так как его разработчик специализируется …
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7 декабря 2018, 10:45
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Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому
Решение проблемы ветхого и аварийного жилья выведут на новый уровень. Федеральный Минстрой включил соответствующий пункт в национальный проект «Жилье и городская среда», который обойдется в 1 трлн рублей. Большую часть средств выделят из федерального бюджета. Напомним, сейчас данным вопросом занимается …
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27 августа 2018, 05:41
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Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах
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13 апреля 2017, 09:47
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На переселение самарцев из ветхого жилья потратят 209 млн рублей
Правительство Самарской области готово заплатить 209 миллионов рублей за квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующий тендер появился сегодня на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, у победителя торгов выкупят по цене квадратного метра в 34 тысячи рублей пятиэтажные дома в посёлке …
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2 марта 2017, 02:55
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Передачу нового жилья для самарских переселенцев снова перенесли
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27 января 2017, 09:47
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