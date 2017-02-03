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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 февраля 2017г 
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За неправильное начисление платы за ЖКХ управляющие компании ждут штрафы

За неправильное начисление платы за ЖКХ управляющие компании ждут штрафы

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В России разрешили платить налоги за других

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30 декабря 2016, 04:01
В 2017 году в России заработает система Android Pay

В 2017 году в России заработает система Android Pay

В 2017 году в России начнет функционировать система Android Pay, и платежи можно будет осуществлять со всех устройств с NFC-технологией. По данным СМИ, проект по введению системы бесконтактной оплаты Android Pay поддерживается сразу несколькими крупными банками страны.
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В Самаре сотрудники МВД пришли в минстрой расследовать мошенничество

В Самаре сотрудники МВД пришли в минстрой расследовать мошенничество

Появился официальный комментарий министерства строительства Самарской области по поводу утреннего визита силовиков.

В четверг, 24 ноября в минстрое сотрудники ГУ МВД России по Самарской области провели следственные мероприятия в рамках уголовного дела. Его возбудили по факту мошенничества при 
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В самарском минстрое рассказали о визите силовиков

В самарском минстрое рассказали о визите силовиков

В министерстве строительства Самарской области сообщили, что в помещении ведомства находятся представители правоохранительных органов. Комментировать информацию об «обысках» в минстрое отказались.     

Напомним, ранее также сообщалось, что силовики наведались в офисы компании «С.и.т.и.», которая в том числе занимается 
24 ноября 2016, 01:11
Самара: обыски в минстрое

Самара: обыски в минстрое

В региональном минстрое и офисах компании «С.и.т.и», которая строит объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), идут обыски. Такая информация сегодня утром просочилась в электронные СМИ. Пока официально это не подтверждают ни в самом ведомстве, ни в следственном 

24 ноября 2016, 12:20
План по вводу жилья в Самарской области на 2016 год может быть сорван

План по вводу жилья в Самарской области на 2016 год может быть сорван

Всего до конца 2016 года в регионе необходимо построить 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья, из них практически половина приходится на губернскую столицу. В ноябре все полномочия по проведению экспертизы проектно-сметной документации и выдаче разрешений на строительство объектов выше 

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Минкомсвязи: SMS-коды опасны для оплаты

Минкомсвязи: SMS-коды опасны для оплаты

Минкомсвязи настаивает на введении новых способов идентификации человека, совершающего платеж банковской картой онлайн. Как сообщается, применение SMS для аутентификации связано определенными рисками, а потому возникает необходимость в более безопасных способах.
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В Новокуйбышевске проводят эксперимент с платежами за ЖКУ и капремонт

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6 июля 2016, 05:39
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