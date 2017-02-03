Минстрой представил новые платежки за услуги ЖКХ. В них появился новый раздел - потребление при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Примерную форму платежного документа опубликовала "Российская газета". Напомним, плата за холодную и горячую воду, электроэнергию и канализацию, израсходованные в рамках общедомовых нужд, с этого года взимается в рамках содержание жилья, а не коммунальных услуг, как это было раньше. В ведомстве подчеркивают, что речь идет о чисто техническом перераспределении и ни в коем случае не подразумевает увеличения платежей.
|
Фирмы-однодневки принуждают самарцев менять электросчетчики
В Самаре участились случаи неправомерного принуждения граждан к замене электросчетчиков, сообщает "Самарская сетевая компания". Массовым обходом квартир занимаются сотрудники "фирм-однодневок". Они убеждают доверчивых граждан в необходимости установки нового прибора. Свое требование злоумышленники обосновывают возможной неисправностью устройства или истечением срока его …
|
3 февраля 2017, 10:34
|
В Самаре на Революционной произошла утечка из канализации
В понедельник, 23 января, в Самаре произошла коммунальная авария - излив канализации на улице Революционной, пишет блогер Наталья Ширяева.
По словам коммунальщиков, чтобы прочистить канализационный колодец, необходимо открыть два соседних и работать через них. «Однако один соседний …
|
23 января 2017, 01:26
|
В блогах: коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что самарские коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу Любови Олешкевич. "Дом, в котором живет эта прекрасная девушка, обслуживает УК "Визит-М". Однажды "Визит" попросил жильцов не парковать свои автомобили во дворе, так как они могут …
|
18 января 2017, 05:14
|
За неправильное начисление платы за ЖКХ управляющие компании ждут штрафы
Управляющие компании начнут штрафовать в случае неправильного начисления платы за предоставленные коммунальные услуги. Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева вступило в силу 1 января. Деньги должны поступать на счета собственников жилья одновременно с перерасчетом. Только вот механизма для …
|
18 января 2017, 03:15
|
В России разрешили платить налоги за других
|
30 декабря 2016, 04:01
|
В 2017 году в России заработает система Android Pay
|
27 декабря 2016, 12:26
|
В Самаре сотрудники МВД пришли в минстрой расследовать мошенничество
Появился официальный комментарий министерства строительства Самарской области по поводу утреннего визита силовиков.
В четверг, 24 ноября в минстрое сотрудники ГУ МВД России по Самарской области провели следственные мероприятия в рамках уголовного дела. Его возбудили по факту мошенничества при …
|
24 ноября 2016, 05:51
|
В самарском минстрое рассказали о визите силовиков
В министерстве строительства Самарской области сообщили, что в помещении ведомства находятся представители правоохранительных органов. Комментировать информацию об «обысках» в минстрое отказались.
Напомним, ранее также сообщалось, что силовики наведались в офисы компании «С.и.т.и.», которая в том числе занимается …
|
24 ноября 2016, 01:11
|
Самара: обыски в минстрое
|
24 ноября 2016, 12:20
|
План по вводу жилья в Самарской области на 2016 год может быть сорван
|
21 ноября 2016, 06:21
|
Минкомсвязи: SMS-коды опасны для оплаты
Минкомсвязи настаивает на введении новых способов идентификации человека, совершающего платеж банковской картой онлайн. Как сообщается, применение SMS для аутентификации связано определенными рисками, а потому возникает необходимость в более безопасных способах.
|
5 октября 2016, 11:34
|
В Новокуйбышевске проводят эксперимент с платежами за ЖКУ и капремонт
С июля жители Новокуйбышевска начнут получать единую квитанцию за ЖКУ и капитальный ремонт. Город выбран пилотной площадкой в Самарской области по внедрению проекта. Чиновники рассчитывают, что нововведение повысит финансовую дисциплину среди граждан, увеличив собираемость взносов. Для этого в Новокуйбышевске пришлось …
|
6 июля 2016, 05:39