11
17
38
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
    d8b            888    888           888    888            888       888 
    Y8P            888    888           888    888            888   o   888 
                   888    888           888    888            888  d8b  888 
   8888  .d8888b   8888888888  888d888  8888888888   .d88b.   888 d888b 888 
   "888  88K       888    888  888P"    888    888  d8P  Y8b  888d88888b888 
    888  "Y8888b.  888    888  888      888    888  88888888  88888P Y88888 
    888       X88  888    888  888      888    888  Y8b.      8888P   Y8888 
    888   88888P'  888    888  888      888    888   "Y8888   888P     Y888 
    888                                                                     
   d88P                                                                     
 888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарский «АктивКапитал Банк» признали банкротом

Самарский «АктивКапитал Банк» признали банкротом

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Центробанка России о признании банкротом регионального «АктивКапитал банка», сообщает Агентство по страхованию вкладов. Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у АКБ 29 марта. По информации регулятора, организация провела ряд операций, направленных на вывод 

22 мая 2018, 08:00
На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС

На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС

В Самаре установят стационарные посты ДПС на Московском шоссе и проспекте Кирова. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Один пост разместят на 23 километре Московского шоссе, другой возле дома №1 по проспекту Кирова, рядом с мостом. На эти цели 

22 мая 2018, 03:35
В Самарской области бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за взяточничество

В Самарской области бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за взяточничество

В Самарской области будут судить бывшего начальника  отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское». Он обвиняется в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий. Вместе с ним в рамках процесса будет проходить 38-летний мужчина, которого обвиняют 

22 мая 2018, 02:52
В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной

В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной

В Чапаевске завершился судебный процесс над местным жителем. Он обвинялся в истязаниях и краже.

По информации следствия, с января по август прошлого года Чапаевск регулярно бил 7-летнюю дочь своей возлюбленной. Часто он истязал ребенка, находясь под действием алкоголя. Также мужчину признали 

22 мая 2018, 02:12
Арбитражный суд Самарской области признал банкротом Светлану Лисицыну

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом Светлану Лисицыну

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом Светлану Лисицыну, получившую широкую известность во время работы в качестве управляющего тольяттинским Автозаводским отделением «Сбербанка России». Инициатором процедуры выступил некто Анатолий Острян. Сумма претензий в материалах дела не раскрывается. Напомним, Лисицына являлась одним из 

22 мая 2018, 01:42
Высаженные вдоль Московского шоссе туи спасают в Самаре

Высаженные вдоль Московского шоссе туи спасают в Самаре

В Самаре спасают туи, высаженные вдоль Московского шоссе. Речь идет об участке главной городской магистрали, где проводилась реконструкция в рамках подготовки к ЧМ-2018. На придорожной территории высадили 3800 туй и можжевельников, 3 тысячи других кустов и деревьев, в том числе 

17 мая 2018, 10:46
Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

В Самаре устронят колеи на Московском шоссе. Об этом на заседании Самарской губернской думы во вторник, 24 марта, сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Колейность была выявлена на участке от улицы Мичурина. Подрядчик – «Самаратрансстрой». 

24 апреля 2018, 12:33
Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?

Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?

Жительница Самары Татьяна Наумова обратила внимание на заброшенный пустырь на месте многострадального рынка на пересечении Революционной и Московского шоссе. «Сам не ам и другому не дам. Чиновники базар разогнали, но вместо него ничего так и не появилось. Бурьян, помойки и 
23 апреля 2018, 08:01
Облминтранс оштрафовали за «неправильные сваи» Фрунзенского моста в Самаре

Облминтранс оштрафовали за «неправильные сваи» Фрунзенского моста в Самаре

Минтранс Самарской области все-таки оштрафовали на 78 тысяч рублей за «неправильные сваи» Фрунзенского моста. С иском в адрес ведомства выступил Ростехнадзор. Чиновники пытались оспорить наказание, но не смогли.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Ростехнадзор выявил ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными 

6 апреля 2018, 12:05
На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай

На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.

Так 

7 марта 2018, 01:58
Счетная палата уличила в нарушениях минтранс Самарской области

Счетная палата уличила в нарушениях минтранс Самарской области

Счетная палата Самарской области уличила минтранс региона в нарушении закона о закупках при заключении контрактов на ремонт дорог. К такому выводу аудиторы палаты пришли по результатам проверки «АСАДО» - структурного подразделения ведомства. Проверяющие не обнаружили на госпредприятии ежегодные планы проведения 

20 февраля 2018, 09:05
Минтранс Самарской области оштрафован по требованию Ростехнадзора

Минтранс Самарской области оштрафован по требованию Ростехнадзора

В Самарской области по требованию Ростехнадзора оштрафовано региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Такая мера была назначена за неисполнение транспортным ведомством ранее выданного предписания об устранении нарушений при строительстве мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару. Ростехнадзор внепланово проверял объект в 

16 января 2018, 04:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх