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Самарский «АктивКапитал Банк» признали банкротом
Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Центробанка России о признании банкротом регионального «АктивКапитал банка», сообщает Агентство по страхованию вкладов. Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у АКБ 29 марта. По информации регулятора, организация провела ряд операций, направленных на вывод …
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22 мая 2018, 08:00
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На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС
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22 мая 2018, 03:35
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В Самарской области бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за взяточничество
В Самарской области будут судить бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское». Он обвиняется в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий. Вместе с ним в рамках процесса будет проходить 38-летний мужчина, которого обвиняют …
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22 мая 2018, 02:52
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В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной
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22 мая 2018, 02:12
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Арбитражный суд Самарской области признал банкротом Светлану Лисицыну
Арбитражный суд Самарской области признал банкротом Светлану Лисицыну, получившую широкую известность во время работы в качестве управляющего тольяттинским Автозаводским отделением «Сбербанка России». Инициатором процедуры выступил некто Анатолий Острян. Сумма претензий в материалах дела не раскрывается. Напомним, Лисицына являлась одним из …
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22 мая 2018, 01:42
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Высаженные вдоль Московского шоссе туи спасают в Самаре
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17 мая 2018, 10:46
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Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая
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24 апреля 2018, 12:33
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Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?
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23 апреля 2018, 08:01
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Облминтранс оштрафовали за «неправильные сваи» Фрунзенского моста в Самаре
Минтранс Самарской области все-таки оштрафовали на 78 тысяч рублей за «неправильные сваи» Фрунзенского моста. С иском в адрес ведомства выступил Ростехнадзор. Чиновники пытались оспорить наказание, но не смогли.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», Ростехнадзор выявил ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными …
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6 апреля 2018, 12:05
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На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.
Так …
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7 марта 2018, 01:58
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Счетная палата уличила в нарушениях минтранс Самарской области
Счетная палата Самарской области уличила минтранс региона в нарушении закона о закупках при заключении контрактов на ремонт дорог. К такому выводу аудиторы палаты пришли по результатам проверки «АСАДО» - структурного подразделения ведомства. Проверяющие не обнаружили на госпредприятии ежегодные планы проведения …
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20 февраля 2018, 09:05
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Минтранс Самарской области оштрафован по требованию Ростехнадзора
В Самарской области по требованию Ростехнадзора оштрафовано региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Такая мера была назначена за неисполнение транспортным ведомством ранее выданного предписания об устранении нарушений при строительстве мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару. Ростехнадзор внепланово проверял объект в …
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16 января 2018, 04:19