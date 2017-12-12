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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

«Самарские коммунальные системы» пытаются отсудить у «Тепланта» 607 тысяч рублей

«Самарские коммунальные системы» пытаются отсудить у «Тепланта» 607 тысяч рублей

Продолжается судебный спор ООО «Самарские коммунальные системы» с крупнейшим российским производителем сэндвич-панелей - компанией «Теплант». Как уже сообщала «ТЕРРА», ресурсоснабжающая организация требует взыскать с «Тепланта» почти 607 тысяч рублей задолженности по плате за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения 

11 декабря 2017, 07:09
Россвязь не смогла взыскать 2 млн рублей с самарской компании «Аист»

Россвязь не смогла взыскать 2 млн рублей с самарской компании «Аист»

Арбитражный суд Самарской области отказал Федеральному агентству связи во взыскании 2 млн рублей с самарской компании «Аист». По совершено необычной для этого вида экономических споров причине. Согласно материалам дела, ведомство решило судиться спустя 8 лет после возникновения задолженности. По версии 

7 декабря 2017, 09:01
Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей

Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей

Областной минтранс отменил тендер по определению подрядчика, который должен был заняться содержанием автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории губернии в следующем году. На эти цели предполагалось потратить 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Победитель тендера должен был поддерживать указанные 

8 декабря 2017, 07:25
Минобороны предъявило рекордный иск самарскому заводу «Авиакор»

Минобороны предъявило рекордный иск самарскому заводу «Авиакор»

Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1 миллиарда рублей с завода «Авиакор». Это рекордная сумма, единовременно взыскиваемая военным ведомством с самарского предприятия. Так, в 2014 году оно потребовали 915 млн рублей. Основанием тогда стала неустойка по 

7 декабря 2017, 04:45
В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке

В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке

В Самаре следователи направили в федеральный суд Самарского района уголовное дело бывшего полицейского, обвиняемого в получении взятки – «в значительном размере и сопряженном с вымогательством». В полиции он занимал должность старшего инспектора отделения в управлении по вопросам миграции. Преступление было 

7 декабря 2017, 01:34
В Самарской области начали «внаглую» воровать светофоры

В Самарской области начали «внаглую» воровать светофоры

В Самарской области пешеходные переходы на трассах продолжают оснащать светофорами на солнечных батареях. Однако многие из недавно установленных инновационных устройств уже пришли в негодность или вообще «загадочным образом» куда-то исчезли. Руководитель проекта «Дорога 63», помощник депутата Госдумы и депутат Самарского 
2 декабря 2017, 12:52
Стало известно, когда в Самаре включат освещение на Московском шоссе

Стало известно, когда в Самаре включат освещение на Московском шоссе

В Самаре на двух участках Московского шоссе включат освещение. Об этом в соцсети Twitter сообщил глава минтранса Самарской области Иван Пивкин.

«На Московском шоссе отсутствует освещение на двух участках - от Ташкентской до Алма-Атинской и от «Касторамы» до Банной. 
1 декабря 2017, 09:54
В Самаре минтранс сообщил об изменениях на кольце Луначарского

В Самаре минтранс сообщил об изменениях на кольце Луначарского

Минтранс Самарской области сообщил, когда троллейбусы начнут ходить через кольцо улицы Луначарского и Московского шоссе. Об изменениях представители ведомства сообщили в социальной сети Twitter.

«Троллейбусное сообщение на данном участке будет восстановлено после окончания строительных работ. Контактная сеть троллейбусов на 
28 ноября 2017, 03:13
В Тольятти набережная ушла под землю, есть фото

В Тольятти набережная ушла под землю, есть фото

Накануне Дня города Тольятти, который отмечается сегодня, 4 июня, гуляющие по набережной Комсомольского района горожане обнаружили совсем нелицеприятную картину. Как передает портал TLTgorod, разрушения лестницы, которая обвалилась весной 2016 года, серьезно усугубились.
Смытые стекающей по склонам водой лестничные марши 
4 июня 2016, 06:01
Прокуратура требует восстановить лестницу на набережной в Тольятти

Прокуратура требует восстановить лестницу на набережной в Тольятти

Прокуратура Тольятти потребовала от мэрии города принять незамедлительные меры по устранению обвала набережной в Комсомольском районе, который случился 15 марта этого года. 

Как подчеркивается в сообщении областного надзорного ведомства, столь длительное бездействие органа местного самоуправления создает реальную угрозу жизни и здоровья 

20 апреля 2016, 11:20
Минтранс Самарской области намерен взыскать с ЗАО

Минтранс Самарской области намерен взыскать с ЗАО "Волгоспецстрой" более 699 миллионов рублей

Областное министерство транспорта и автомобильных дорог намерено взыскать с ЗАО "Волгоспецстрой" более 699 миллионов рублей. Такая информация о включении требований ведомства в реестр кредиторов содержится в отчете арбитражного управляющего, занимающегося процедурой банкротства компании.
Что входит в эту сумму, в сообщении 
14 октября 2015, 04:53
Самарский арбитражный суд назначил на 16 июля заседание по делу о банкротстве компании

Самарский арбитражный суд назначил на 16 июля заседание по делу о банкротстве компании "Волгоспецстрой"

Судьи рассмотрят отчет внешнего управляющего закрытого общества Юлии Самохваловой. Согласно материалам арбитража, признать несостоятельным некогда одного из крупнейших региональных игроков строительного рынка требуют сразу 16 заявителей. Общая сумма исков - свыше 900 миллионов рублей. Крупнейшие кредиторы закрытого акционерного общества - 
10 июля 2015, 03:20
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