Областному Минтрансу снова не удалось вернуть через суд 347 миллионов рублей, которые были перечислены в 2014 году фирме «Волгоспецстрой» в счет оплаты контракта на строительство Кировского мостового перехода. Эти деньги оказались на счетах московского «Глобэксбанка». Финансовая организация принудительно взыскала их на основании имевшейся у «Волгоспецстроя» задолженности по кредитным ресурсам. Именно эти действия положили начало процессу банкротства фирмы, считающейся аффилированной экс-депутату самарской губдумы Алексею Чигиневу. На перечисленные министерством средства подрядчик должен был возобновить строительство моста, но не успел ими воспользоваться, других денег у ВСС не было. Министерство трижды пыталось в судах оспорить факт перечисления денег. 7 декабря удовлетворить кассацию самарских чиновников отказался арбитраж Поволжского округа. Основной причиной стало то, что с аналогичными претензиями ведомство уже выходило в рамках процесса о признании «Волгоспецстроя» несостоятельным. И тогда судьи не нашли оснований удовлетворить требованиям министерства.
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