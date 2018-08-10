5
47
17
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 09.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 Y88b   d88P   .d8888b.   888                           888b     d888  888      
  Y88b d88P   d88P  Y88b  888                           8888b   d8888  888      
   Y88o88P    Y88b.       888                           88888b.d88888  888      
    Y888P      "Y888b.    888        8888b.    .d88b.   888Y88888P888  888      
    d888b         "Y88b.  888           "88b  d8P  Y8b  888 Y888P 888  888      
   d88888b          "888  888       .d888888  88888888  888  Y8P  888  888      
  d88P Y88b   Y88b  d88P  888       888  888  Y8b.      888   "   888  888      
 d88P   Y88b   "Y8888P"   88888888  "Y888888   "Y8888   888       888  88888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года в колонии строгого режима будет находиться мужчина, который был признан виновным в участии в деятельности запрещенной в России территорической организации «Исламское государство». Первые пять лет своего срока он проведет в тюрьме, сообщает региональное Следственное управление СК России.
10 августа 2018, 05:26
Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает  ФКУ «Поволжуправтодор».

Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются 

10 августа 2018, 05:09
Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде

Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде

В Самарский области стартовал судебный процесс, который рискует превратиться в долгоиграющий сериал. Компания «Топ-Строй» обратилась в областной арбитражный суд с иском к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек 
10 августа 2018, 04:44
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»

«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»

Самарские «Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом». Волжане проведут игру на выезде в Ростове-на-Дону на стадионе, построенном для ЧМ-2018. Футболисты тренируются на клубной базе и стадионе «Металлург». К матчу готовятся все игроки, кроме Сергея Корниленко, Максима Канунникова и Олега 

10 августа 2018, 03:52
«Разбили стекло и напугали людей»: в Самаре неизвестные обстреляли трамвай

«Разбили стекло и напугали людей»: в Самаре неизвестные обстреляли трамвай

В четверг, 9 августа, в областной столице произошел неприятный инцидент. По словам местных жителей, неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами на отрезке между улицами Стара-Загора и Фадеева.
 
«Между Стара-Загора и Фадеева стреляли в трамвай, разбито стекло», написали очевидцы.
 
По предварительным 
9 августа 2018, 11:02
Четверо мужчин утонули в Сызрани с начала лета

Четверо мужчин утонули в Сызрани с начала лета

С начала лета в водоемах Сызрани и окрестностях нашли трупы четырех мужчин. 
 
Напомним, что 23 июля на реке Сызранка к берегу прибило тело неизвестного мужчины, его обнаружили рыбаки. Специалисты считают, что погибшего могло принести течением из соседнего региона. Обстоятельства гибели этого 
9 августа 2018, 09:52
Три человека погибли за один день в австрийских Альпах

Три человека погибли за один день в австрийских Альпах

9 августа в австрийских Альпах сразу трое человек погибли, сорвавшись с горных склонов. Инциденты произошли в федеральной земле Тироль. Первая трагедия случилась в Кайзеровских горах в районе общины Элльмау. Там двое человек сорвались в пропасть. Причины ЧП и личности погибших 
8 августа 2018, 11:01
33 человека утонули на пляжах Самарской области

33 человека утонули на пляжах Самарской области

За этот пляжный сезон в Самарской области уже утонуло практически столько же людей, сколько в целом за весь прошлый год. Обстоятельства гибели людей схожи: купание после распития алкоголя на необорудованном пляже. 
 
- В основном это случается на правом берегу Волги, 
7 августа 2018, 10:45
В Гранном утонул 34-летний мужчина

В Гранном утонул 34-летний мужчина

Во вторник , 31 июля, в поселке Гранный под Новокуйбышевском утонул человек. Это случилось примерно в 10:50. 34-летний мужчина купался, но не сумел выплыть самостоятельно. На месте событий работали четверо спасателей, которые задействовали одну единицу техники, пишет citytraffic.ru.
31 июля 2018, 05:11
Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»

Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»

В минувший уик-энд помощь спасателей понадобилась 16-летней девочке, которая напилась до беспамятства. В субботу, 28 июля, в 20:30 на пляже 8 квартала сотрудники оперативного ведомства увидели несовершеннолетнюю в невменяемом состоянии. 

«Спасатели привели в чувство пострадавшую и смогли дозвониться до родителей, 
31 июля 2018, 11:48
У пловца на пляже в Тольятти случился сердечный приступ

У пловца на пляже в Тольятти случился сердечный приступ

В субботу, 28 июля, на «Итальянском» пляже в Тольятти случилось ЧП. Спасатели, патрулировавшие территорию, увидели мужчину, которому явно требовалась помощь. Он заплыл за буйки и начал тонуть. Спасатели подняли мужчину на борт катера и доставили до берега. Когда на место 
30 июля 2018, 02:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх