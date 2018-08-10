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23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре
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10 августа 2018, 05:26
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Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области
Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».
Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются …
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10 августа 2018, 05:09
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Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде
В Самарский области стартовал судебный процесс, который рискует превратиться в долгоиграющий сериал. Компания «Топ-Строй» обратилась в областной арбитражный суд с иском к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек …
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10 августа 2018, 04:44
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«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»
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10 августа 2018, 03:52
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«Разбили стекло и напугали людей»: в Самаре неизвестные обстреляли трамвай
В четверг, 9 августа, в областной столице произошел неприятный инцидент. По словам местных жителей, неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами на отрезке между улицами Стара-Загора и Фадеева.
«Между Стара-Загора и Фадеева стреляли в трамвай, разбито стекло», написали очевидцы.
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9 августа 2018, 11:02
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Четверо мужчин утонули в Сызрани с начала лета
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9 августа 2018, 09:52
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Три человека погибли за один день в австрийских Альпах
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8 августа 2018, 11:01
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33 человека утонули на пляжах Самарской области
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7 августа 2018, 10:45
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В Гранном утонул 34-летний мужчина
Во вторник , 31 июля, в поселке Гранный под Новокуйбышевском утонул человек. Это случилось примерно в 10:50. 34-летний мужчина купался, но не сумел выплыть самостоятельно. На месте событий работали четверо спасателей, которые задействовали одну единицу техники, пишет citytraffic.ru.
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31 июля 2018, 05:11
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Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»
В минувший уик-энд помощь спасателей понадобилась 16-летней девочке, которая напилась до беспамятства. В субботу, 28 июля, в 20:30 на пляже 8 квартала сотрудники оперативного ведомства увидели несовершеннолетнюю в невменяемом состоянии.
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31 июля 2018, 11:48
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У пловца на пляже в Тольятти случился сердечный приступ
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30 июля 2018, 02:35