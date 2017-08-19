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Самарцы смогут увидеть самый сильный звездопад 2017 года
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10 августа 2017, 07:08
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В парке Гагарина временно приютят уличных артистов со всего мира
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26 июля 2017, 07:03
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В Самаре завершился 20-й городской фестиваль детского творчества "Подснежник"
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9 июня 2017, 05:36
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В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»
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26 мая 2017, 05:19
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В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС
Инцидент произошел 15 апреля около 23:30. В городе Октябрьск на двух сотрудников ДПС напали неизвестные лица. В результате оба стража порядка получили различные травмы, передает «КТВ Луч».
По версии сотрудников сызранского ГИБДД, экипаж заметил пешеходов, которые вели себя …
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18 апреля 2017, 11:36
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В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей
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9 апреля 2017, 03:46
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В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет
В Сызрани обнаружен топор томагавка, сделанный 4 тысячи лет назад на территории проживания первобытных племён бронзового века, пишет «КТВ Луч». Много лет он хранился в экспозиции местного Краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. О том, что топор почти в …
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26 марта 2017, 02:30
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В Самарской области пропала 15-летняя девочка
В городе Октябрьск Самарской области пропала 15-летняя девочка Рычкова Валерия.
По предварительной информации, 11 января она ушла из своего дома. Предположительно может находиться в Тольятти и Жигулевске.
Приметы: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы рыжего цвета, глаза голубые.
Была одета: …
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28 января 2017, 03:34