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В блогах: самарцы хотят сделать музей первой городской канализации
Жители Самары через «Твиттер» обратились к властям города с предложением превратить в музей первую городскую канализацию, как это уже сделали в Монреале. Пробный участок канализации, построенный на деньги Альфреда фон Вакано, был открыт в 1909 году. «Просим пролоббировать вопрос …
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31 мая 2019, 08:05
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В блогах: в Самаре началась настоящая ценовая война между такси
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, что в Самаре началась настоящая ценовая война между такси. "Баттл в самом разгаре. Вопрос: насколько теперь низко способно упасть «Яндекс.Такси»? - вопрошает автор. - Совсем недавно в наш славный город с прекрасными дорогами, приветливыми людьми …
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31 мая 2019, 07:54
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В Самаре построят ракету для захвата рынка коммерческих пусков
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31 мая 2019, 07:15
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«Крылья» уступили «Нижнему», но удержались в премьер-лиге
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2 июня 2019, 08:57
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В Самаре перекроют 5 улиц из-за футбольного матча
В воскресенье, 2 июня, в столице 63-го региона будет перекрыто пять улиц - в частности, ограничат движение по улице Дальней от Московского шоссе до Арена 2018, по Проездам № 7, 8,10,12. Напомним, что в этот день на стадионе «Самара …
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31 мая 2019, 10:01
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Миодрага Божовича уволят, если «Крылья» вылетят в ФНЛ
Если самарские «Крылья Советов» вылетят в ФНЛ, то в руководстве команды произойдут значительные рокировки. В частности, в отставку уйдет главный тренер волжан Миодраг Божович, сообщает «Матч ТВ». Однако, если «Крылья» все же удержатся в Российской премьер-лиге, сохранение контракта с …
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30 мая 2019, 12:39
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Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»
В понедельник, 27 мая, футболисты самарских «Крыльев Советов» и их наставники собрались на клубной базе и начали подготовку к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом». Игроки, принимавшие участие в прошлом матче, провели восстановительную тренировку, а спортсмены, которые находились на скамейке …
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28 мая 2019, 12:48
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