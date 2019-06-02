В Самаре построят ракету для захвата рынка коммерческих пусков … Сегодня в Самару с рабочим визитом прибыл глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Почти весь день он провел в местном ракетно-космическом центре "Прогресс", где сейчас идет подготовка к производству новой ракеты среднего класса "Союз-5". Завод уже начал собирать первые компоненты этого