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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 июля 2018г 
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Материалы по теме:

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Вложили 20 млрд рублей: в Тольятти запустили новое производство аммиака

В четверг, 19 июля, на ПАО "Куйбышевазот" открылось высокотехнологичное производство аммиака. Проект реализовали совместно с Linde Group. Всего в него вложили 20 млрд рублей инвестиций. В день новый завод будет производить 1 340 тонн аммиака и 8000 м3/ч водорода. Аналогов 
20 июля 2018, 08:48

"Нестле Россия" отдаст 20 миллионов рублей за использование железнодорожных путей

Компания "Нестле Россия" выплатит почти 20 миллионов рублей самарскому ООО "Меридиан". Соответствующее решение принял областной арбитраж. Он уже рассматривал этот спор, принял решение в пользу истца, однако, оно было оспорено в апелляционной инстанции, вернувшей дело на повторное рассмотрение.

"Меридиан" выставил претензии 

9 июля 2018, 10:37
Примерно на миллиард наели посетители баров и ресторанов во время ЧМ-2018 в Самаре

Примерно на миллиард наели посетители баров и ресторанов во время ЧМ-2018 в Самаре

1,1 млн. человек посетили точки общепита с 14 июня.
9 июля 2018, 02:35
90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре

90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре

С 14 июня болельщики выпили 86 тысяч банок пива и 35 тысяч бутылок лимонада и минералки на фан-фесте в Самаре. Такие цифры озвучил руководитель департамента торговли и ценовой политики минэкономразвития Самарской области Алексей Софронов. Причем, к 7 июля эти показатели 

9 июля 2018, 12:17
Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода

Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода

Арбитражный суд Самарской области отстранил конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову от процедуры банкротства завода по требованию кредитора «РТ-Капитал». Дочерней организации «Ростеха» удалось доказать судьям, что она содействовала выводу из активов должника акций «ТольяттиСпиртПрома». В результате на балансе у АВА вместо 
8 июля 2018, 10:39
В Самарской области стартовала акция «Первоцвет»

В Самарской области стартовала акция «Первоцвет»

В Самарской области стартовала акция «Первоцвет». Пресекать незаконную торговлю подснежниками будут полиция и представители муниципалитетов. Прежде всего, они обратят внимание на дороги у лесных массивов, где из года в год появляются подростки с букетиками. Неприятности могут ожидать и пенсионеров, реализующих 

14 мая 2018, 08:00
К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре

К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 планируют открыть почти 100 торговых мест для продажи хэндмейда и сувениров. Они будут оформлены в едином стиле, как «домики». Первый такой «городок сувениров» планируют разместить на пересечении улиц Ленинградской и Молодогвардейской. Об этом на заседании общественного 
24 апреля 2018, 12:03
Мэрию обязали выкупить землю под магазином, который мешал прокладывать трамвайные пути к «Самаре-Арене»

Мэрию обязали выкупить землю под магазином, который мешал прокладывать трамвайные пути к «Самаре-Арене»

Кировский районный суд обязал самарскую мэрию полностью выкупить землю под торговым павильоном на улице Технической, который мешал прокладке трамвайной линии к стадиону «Самара-Арена». Речь идет об участке площадью в 600 квадратных метров. Чиновники решили изъять у собственников только 14-ю его 

7 февраля 2018, 06:28
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