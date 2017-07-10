Центробанк намерен и дальше продвигать национальную платежную систему «Мир», используя любые рычаги воздействия. Регулятор готовит законопроект, ограничивающий автопереводы из нее в международные сервисы, сообщили федеральным изданиям неназванные источники в ведомстве. Дело в том, что трансгосударственные сети электронных платежей, такие как «Виза» и «Мастеркард», потеряли в России около 10% рынка после того, как все выплаты из бюджета с 1 июля стали перечисляться на карты «Мир». Банки собираются рекламировать услугу автопереводов, чтобы средства клиентов шли транзитом через национальную в международные платежные системы, с которыми у кредитных учреждений заключены крупные контракты. Новые работники бюджетной сферы и военнослужащие с 1 июля получают жалованье только на карты «Мир». До середины следующего года перейти в национальную платежную систему должны все сотрудники госучреждений. Замена пенсионных карт должна завершиться к 1 июля 2020 года. Отметим, служащие самого Банка России получат карты «Мир» не раньше сентября - по Конституции они не относятся к бюджетной сфере, хоть и работают в государственном учреждении.
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