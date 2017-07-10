Центробанк сегодня снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 9% годовых. Инфляция сейчас почти достигла целевых 4%. Для сравнения: по итогам января было 5. А к концу года, по прогнозам Минэкономразвития, этот показатель может опуститься до 3,8% - …