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Чиновники почти определились, как строить национальную платежную систему

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Проект создания национальной платежной системы можно окупить за год

Проект создания национальной платежной системы можно окупить за год

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3 апреля 2014, 11:29
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