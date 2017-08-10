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В Фонде капремонта не унывают и попытаются раздобыть денег
Областному Фонду капитального ремонта не хватает денег на выполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках реализации мероприятий по подготовке города Самара к проведению ЧМ-2018. Для ее реализации некоммерческая организация объявила тендер на открытие кредитной …
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27 июля 2017, 03:51
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Одинокая девушка из Самары вошла в топ самых сексуальных в России
Объявлены предварительные результаты конкурса Miss Maxim 2017. В десятку самых сексуальных девушек страны попала жительница Самары Алена Елизарова. В блиц-опросе саму себя она презентовала так: «спортсменка, комсомолка и просто красавица». Отметила, что пока что одинока. В 2014 году завоевала золотую …
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20 июля 2017, 04:25
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В Самаре начали готовиться к раздаче мандатов
В Самарской области стартовала подготовка к единому дню голосования 10 сентября 2017 года. В регионе состоится ряд избирательных кампаний по дополнительным выборам в органы местного самоуправления муниципальных образований, в результате которых будет замещен 21 депутатский мандат в связи с досрочным …
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14 июля 2017, 03:22
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Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!
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11 июля 2017, 04:34
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От будущего главы Советского района требуют закрыть счета за границей
В Советском районе Самары объявили конкурс на замещение должности главы районной администрации. Уже начался прием документов от соискателей. Соответствующая информация опубликована на сайте совета депутатов Советского внутригородского района. К кандидатам следующие требования: необходимо быть гражданином РФ, предоставить диплом о высшем …
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11 июля 2017, 02:55
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Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!
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10 июля 2017, 05:24
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Самые красивые девушки: голосуем за самарскую красавицу на конкурсе «Мисс Русское Радио»!
Сегодня вечером в Москве будут подведены итоги конкурса «Мисс Русское Радио». Напомним, Самару на всероссийском соревновании самых красивых девушек страны представляет 22-летняя студентка архитектурно-строительного института Юлия Кузенкова. В непростой борьбе самых талантливых и обаятельных она одержала уверенную победу на региональном …
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20 июня 2017, 01:31
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Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?
Блогер Владислав Харчев запустил несколько "голосовалок", чтобы выяснить у самарцев их отношение к качеству услуг, культуре и благоустройству в родном городе. Уже определились лидирующие позиции в опросах. Большинство проголосовавших посчитали, что Самара по уровню качества товаров и услуг от …
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26 апреля 2017, 09:44
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В России снова хотят запретить машины с правым рулем
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20 января 2017, 02:02
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«ТЕРРА» подвела итоги конкурса «Мисс бикини 2016»
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1 сентября 2016, 02:31
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«МИСС БИКИНИ - 2016»: проголосуй за лучшее фото прямо сейчас!
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20 августа 2016, 05:13
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«МИСС БИКИНИ 2016»: Покажи свою фотку в бикини всем!
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13 августа 2016, 06:35