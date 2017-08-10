Одинокая девушка из Самары вошла в топ самых сексуальных в России Объявлены предварительные результаты конкурса Miss Maxim 2017. В десятку самых сексуальных девушек страны попала жительница Самары Алена Елизарова. В блиц-опросе саму себя она презентовала так: «спортсменка, комсомолка и просто красавица». Отметила, что пока что одинока. В 2014 году завоевала золотую …