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Поздравляем: «Мисс бикини» по версии DFM стала Татьяна Соколова
На сайте trkterra.ru завершился конкурс «Мисс Бикини», который проводила радиостанция DFM. В качестве претенденток на победу выступили почти три десятка красоток, приславших свои фотографии.
Голосование шло три недели. Борьба получилась жаркой. Особенно упорной она получилась между двумя главными претендентками …
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31 августа 2018, 02:30
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Ирина Цветкова награждена знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью»
Председатель «Самарской областной организации Союза журналистов России» Ирина Цветкова награждена знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью». Как говорится в тексте соответствующего постановления губернатора, его она получила За значительный вклад в развитие средств массовой информации Самарской области. Знак ей вручили …
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26 июля 2018, 07:12
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«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!
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1 июня 2018, 03:10
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Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”
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16 февраля 2018, 05:10
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В Самаре выбрали «МИСС БИКИНИ-2017»!
Онлайн-голосование второго тура конкурса «МИСС БИКИНИ-2017» завершено! За победу боролись две красавицы с самыми активными поклонниками. Евгения Давыдова и Яна Скопцова по итогам первого тура, который продолжался с 9 августа по 11 сентября, набрали наибольшее количество голосов, но число оказалось …
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15 сентября 2017, 04:37
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Сборная России показала лучший результат за последние 23 года
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31 июля 2017, 01:08
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Погибший в катастрофе самарский авиатор посмертно награжден орденом Мужества
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21 июня 2017, 10:27