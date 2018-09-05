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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Поздравляем: «Мисс бикини» по версии DFM стала Татьяна Соколова

Поздравляем: «Мисс бикини» по версии DFM стала Татьяна Соколова

На сайте trkterra.ru завершился конкурс «Мисс Бикини», который проводила радиостанция DFM. В качестве претенденток на победу выступили почти три десятка красоток, приславших свои фотографии.

Голосование шло три недели. Борьба получилась жаркой. Особенно упорной она получилась между двумя главными претендентками 
31 августа 2018, 02:30
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Подведение итогов 
13 августа 2018, 11:37
Ирина Цветкова награждена знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью»

Ирина Цветкова награждена знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью»

Председатель «Самарской областной организации Союза журналистов России» Ирина Цветкова награждена знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью». Как говорится в тексте соответствующего постановления губернатора, его она получила За значительный вклад в развитие средств массовой информации Самарской области. Знак ей вручили 

26 июля 2018, 07:12
«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!

«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!

1 июня ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают традиционный конкурс «Мисс бикини» (18+). Он пройдет в два этапа:

с 1 июня 2018 года по 10 августа 2018 года 
1 июня 2018, 03:10
Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

15 февраля в Москве состоялось торжественное награждение 164 молодых героев Российской Федерации общественной наградой «Горячее сердце». Нагрудный знак символизирует бескорыстную готовность к помощи в трудных жизненных ситуациях.

В число награжденных 
16 февраля 2018, 05:10
В Самаре выбрали «МИСС БИКИНИ-2017»!

В Самаре выбрали «МИСС БИКИНИ-2017»!

Онлайн-голосование второго тура конкурса «МИСС БИКИНИ-2017» завершено! За победу боролись две красавицы с самыми активными поклонниками. Евгения Давыдова и Яна Скопцова по итогам первого тура, который продолжался с 9 августа по 11 сентября, набрали наибольшее количество голосов, но число оказалось 
15 сентября 2017, 04:37
Сборная России показала лучший результат за последние 23 года

Сборная России показала лучший результат за последние 23 года

30 июля в Будапеште завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Российская сборная заняла третье место в общем медальном зачете.
31 июля 2017, 01:08
Погибший в катастрофе самарский авиатор посмертно награжден орденом Мужества

Погибший в катастрофе самарский авиатор посмертно награжден орденом Мужества

Во вторник, 20 июня, в Самаре был посмертно награжден житель города, самарский авиатор Александр Зайцев, погибший при крушении самолета в Хабаровском крае.

Трагедия произошла в июле 2015 года. У военного самолета Ту-95 МС «Медведь» во время патрулирования отказали три двигателя. Пятеро 

21 июня 2017, 10:27
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