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Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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14 апреля 2018, 12:37
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При поддержке радиостанции «Русское Радио» в Самаре: шоу «DIVA» от Ани Лорак 18 апреля!
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12 апреля 2018, 07:00
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Уникальный шанс первым увидеть мультфильм «Смешарики. Дежавю»! (6+)
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2 апреля 2018, 07:02
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Рекордная неделя!
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30 марта 2018, 02:31
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Кто станет «Блогером года»?
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23 марта 2018, 07:59
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«Добрый бег – 2018» в Самаре!
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19 марта 2018, 07:03
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«Мисс Русское Радио»: единственный день кастинга в Самаре – 1 марта
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22 февраля 2018, 01:00
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Отборочный тур конкурса красоты "Мисс Русское Радио" в Самаре
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22 января 2018, 01:55
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Скандал на конкурсе «Мисс Русское Радио» в Самаре
Одна из участниц, возможно, оказалась замужней. Что является серьёзным нарушением главного правила участия в конкурсе. Группа поддержки одной из соперниц уже потребовала дисквалификации «жены».
ТЕРРА начинает проверку по указанному факту. По неподтверждённой пока информации, участница ИКС только собирается ... …
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18 мая 2017, 05:25
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Финал регионального этапа "Мисс "Русское радио" пройдет в ресторане Mr. Hadson
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5 мая 2017, 01:51