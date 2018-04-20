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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

В это воскресенье программа «СОЛЬ» примет новых гостей – музыкантов группы Louna. Рокеры сыграют живой концерт, а солистка Лусинэ Геворкян расскажет про прекращение американского турне ради концертов в России.

Louna по праву входит в число главных альтернативных рок-групп на отечественной сцене. 

14 апреля 2018, 12:37
При поддержке радиостанции «Русское Радио» в Самаре: шоу «DIVA» от Ани Лорак 18 апреля!

При поддержке радиостанции «Русское Радио» в Самаре: шоу «DIVA» от Ани Лорак 18 апреля!

Ани Лорак – одна из сильнейших вокалисток современности. Певица невероятной красоты, уникальный голос которой в 4,5 октавы покорил миллионы слушателей по всему миру! Служить людям песней – вот ее жизненное кредо. 
12 апреля 2018, 07:00
Уникальный шанс первым увидеть мультфильм «Смешарики. Дежавю»! (6+)

Уникальный шанс первым увидеть мультфильм «Смешарики. Дежавю»! (6+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА», радиостанция «Русское Радио» в Самаре и кинотеатр «Вертикаль»  дают вам уникальный шанс 25 апреля 2018 года первыми увидеть анимационную картину «Смешарики. Дежавю» (6+).

Главным героем третьего полнометражного фильма 
2 апреля 2018, 07:02
Рекордная неделя!

Рекордная неделя!

На неделе с 19 по 25 марта общероссийская доля «РЕН ТВ» в аудитории «Все 25-54» составила 6,8%, обеспечив 4-е место среди федеральных телеканалов.

На минувшей неделе РЕН ТВ установил целый 
30 марта 2018, 02:31
Кто станет «Блогером года»?

Кто станет «Блогером года»?

В эти минуты в ресторане «Не Brugge» телерадиокомпания «ТЕРРА» подводит итоги конкурса «Блогер года - 2017». Самарские блогеры впервые выбирали лучших авторов не только в ЖЖ, но и в других социальных 
23 марта 2018, 07:59
«Добрый бег – 2018» в Самаре!

«Добрый бег – 2018» в Самаре!

15 апреля 2018 года стартует очередной благотворительный забег на 5 км в поддержку тяжелобольных детей Самарской области – подопечных Русфонда. Благотворительную акцию «Добрый бег» уже в третий раз организуют Школа правильного 
19 марта 2018, 07:03
«Мисс Русское Радио»: единственный день кастинга в Самаре – 1 марта

«Мисс Русское Радио»: единственный день кастинга в Самаре – 1 марта

Тебе от 20 до 27 лет.

Твой рост от 170 см и выше.

И ты хочешь стать медиазвездой!

Тогда приходи на кастинг «Мисс Русское Радио» в Самаре!
22 февраля 2018, 01:00
Отборочный тур конкурса красоты

Отборочный тур конкурса красоты "Мисс Русское Радио" в Самаре

Хочешь корону королевы красоты и возможность побороться за главный приз -1.000.000* рублей?

Тогда приходи на дополнительный кастинг конкурса «Мисс 

22 января 2018, 01:55
Скандал на конкурсе «Мисс Русское Радио» в Самаре

Скандал на конкурсе «Мисс Русское Радио» в Самаре

Одна из участниц, возможно, оказалась замужней. Что является серьёзным нарушением главного правила участия в конкурсе.  Группа поддержки одной из соперниц уже потребовала дисквалификации «жены».
 
ТЕРРА начинает проверку по указанному факту. По неподтверждённой пока информации, участница ИКС только собирается ... 
18 мая 2017, 05:25
Финал регионального этапа

Финал регионального этапа "Мисс "Русское радио" пройдет в ресторане Mr. Hadson

До финала одного из самых престижных конкурсов красоты осталось три недели. Если раньше победительницу регионального этапа "Мисс "Русское радио" определяли по итогам интернет - голосования, то на этот раз девушек ждет настоящее очное состязание 25 мая в ресторане Mr. Hadson.

5 мая 2017, 01:51
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