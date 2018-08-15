Единственный Мистер Вселенная, проживающий в Самаре, Андрей Шокин вновь выиграл престижный международный турнир по бодибилдингу. Он подтвердил это звание, заслуженное еще в 2014-м году, и получил статус профессионала.
В юности он вдохновлялся Арнольдом Шварценеггером, а теперь выиграл крупнейшие международные соревнования по бодибилдингу, в которых десятки лет назад побеждала знаменитая голливудская звезда. Последний июльский турнир в Сингапуре принес Андрею Шокину титул Мистер Вселенная, чек в 3 тысячи евро и долгожданный статус профессионала. Но потратил он при подготовке больше 200 тысяч рублей, это не считая оплаты билетов на перелет и проживание. Хорошо, что есть поддержка от спонсоров, среди которых производители спортивного питания. Нужно побеждать, в этом спорте нельзя останавливаться.
- Я выступал на трех турнирах – чемпионате Европы, Мира и мистер Юниверс. В каждом из турниров участвовало примерно одинаковое количество спортсменов примерно из 30 стран, - рассказал Андрей Шокин, профессионал, Абсолютный чемпион крупнейшего международного турнира по бодибилдингу среди профессионалов UNIVERSE WFF AZIA, Абсолютный чемпион Европы по бодибилдингу WFF среди профессионалов. - Многие думают, что стоит прийти в зал и начать поднимать гантели, и будет рост. Он будет первоначально небольшой, а потом остановится, потому что в природе человека не предусмотрено развитие в таких масштабах.
Страсть к железному спорту, а при весе в 108 килограммов он жмет от груди до 200 килограммов, периодически выручает в быту.
- Зимой, когда во дворе выпало много снега, и застряла большая «ГАЗель», я подошел к водителю и спросил, нужна ли ему помощь - он сказал, нужна помощь 5 человек. Я ответил, что справлюсь. В пуховике непонятно, что я занимаюсь, и когда в раскачку я вытолкал фуру один, то водитель вообще был в шоке, - поделился Андрей Шокин.
Тренировочный режим в формате «один день - зал, один день – отдых», закреплен годами. В свободное от пампинга время Андрей Шокин работает инструктором в фитнес-клубе с другими атлетами. По его оценке, бодибилдинг при грамотном подходе решает почти все проблемы со здоровьем, в первую очередь опорно-двигательного аппарата.
- Нужна постоянная физическая активность, просто грамотная, и при помощи определенной техники, упражнений можно поправить здоровье полностью. Бывает, у меня человек с 2-3 грыжами полностью забывает о них в течение 3 месяцев, - заявил Андрей Шокин, профессионал, Абсолютный чемпион крупнейшего международного турнира по бодибилдингу среди профессионалов UNIVERSE WFF AZIA, Абсолютный чемпион Европы по бодибилдингу WFF среди профессионалов. - Например, самое распространенное для спины - это упражнение «Ласточка», упражнение лежа, когда руки поднимаются вверх и ноги - тоже вверх максимально и их держат в течение 15 секунд. На следующий день - по 20, 30 секунд, и когда это время дойдет до 3 минут - боли в спине совершенно пройдут.
В будущем Мистер Вселенная мечтает покорить рекорды спортивного долголетия, соревноваться до самых преклонных лет и даже после 60-и выступать в категории ветеранов.